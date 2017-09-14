Midea выиграла тендер на поставку систем кондиционирования MAi для российских стадионов

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МОСКВА (MOSCOW), 13 сентября 2017 г. /PRNewswire/. Компания Midea, ведущий мировой производитель систем кондиционирования воздуха и бытовой техники, выиграла тендер на поставку центральных кондиционеров для семи стадионов в России. Midea предоставит комплексные решения для центрального кондиционирвоания воздуха на стадионах, используя для этого свои передовые водоохлаждаемые шнековые охладители с падающей пленкой, полноинверторные интеллектуальные системы MAi с регулируемым расходом хладагента (VRF) и вентиляторные теплообменники.
Центральные кондиционеры воздуха Midea будут установлены на следующих стадионах:
"Для нас большая честь стать поставщиками систем кондиционирования воздуха для российских стадионов, - заявил Джонсон Хуан (Johnson Huang), маркетинговый директор подразделения центральных кондиционеров воздуха Midea. - Мы гордимся возможностью поддержать российский спорт с помощью наших энергоэффективных, надежных продуктов и локализированных сервисов. Этот заказ также предоставляет нам отличный шанс продемонстрировать приверженность Midea созданию удивительно удобных в использовании продуктов".
Высокоээффективный водоохлаждаемый шнековый охладитель Midea с падающей пленкой и интеллектуальная система VRF MAi созданы на базе полноинверторной технологии и отвечают требованиям первого уровня международных стандартов энергоэффективности.
В интеллектуальной VRF-системе с инвертором постоянного тока используются передовые технологии Midea, включая полноинверторную квазидвумерную компрессию M-Ai, точный контроль охладителя и энергоэффективный теплообмен, что гарантирует способность системы функционировать в широком температурном диапазоне от - 32℃ до 55℃, с повышенной энергоэффективностью и годовым коэффициентом производительности (APF) 5,2.
Система также оснащена первой в отрасли технологией "черного ящика", обеспечивающей круглосуточный мониторинг состояния, удаленную диагностику и автоматическую отправку отчетов о технических неисправностях, гарантируя стабильную работу центрального кондиционера в ходе спортивных мероприятий.
Кроме того, высокоэффективный водоохлаждаемый шнековый охладитель с падающей пленкой использует революционную технологию испарения и двухшнековый компрессор, а также экологически безопасный хладагент R134a. Агрегат сокращает объем хладагента на 40% и снижает выбросы парниковых газов. Охладитель прошел сертификацию Международного института кондиционирования воздуха, отопления и охлаждения (AHRI) с коэффициентом производительности на уровне 6,16.
Midea располагает значительным послужным списком в качестве поставщика эффективных, комфортных и энергосберегающих решений на базе полноинверторной технологии для целого ряда крупномасштабных международных турниров и национальных соревнований.
"Midea любит и активно поддерживает спорт. Наша миссия заключается в обеспечении комфортной среды для проведения спортивных соревнований. Россия является важной частью мирового глобального сообщества. Здесь неоднократно проводились спортивные мероприятия высочайшего уровня. Кроме того, Россия является родиной для многих всемирно известных спортсменов и их преданных болельщиков, - отметил г-н Хуан. - Вклад Midea позволит обеспечить дополнительное удобство для российских организаторов, спортсменов и зрителей в ходе спортивных соревнований".
Учрежденное в 1999 году подразделение Midea Central Air Conditioner (MCAC) в составе Midea Group является ведущим мировым производителем оборудования для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). Следуя своей проактивной программе в сфере НИОКР, позволяющей создавать продукты высочайшего качества, подразделение располагает сервисными центрами в Бразилии, США, Аргентине, Египте и Индии, предоставляя местным клиентам локализированный сервис.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/555495/Midea_Central_Air_Conditioner.jpg
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Лян Чжаолунь (Zhaolun Liang), +86-150-0757-1905, zhaolun.liang@midea.com