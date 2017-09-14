Deloitte сообщила о рекордном доходе в размере $38,8 млрд

ЛОНДОН (LONDON), 14 сентября 2017 г. /PRNewswire/. Компания Deloitte Global сегодня отчиталась о совокупном доходе всех фирм-членов в размере $38,8 млрд за фискальный год, завершившийся 31 мая 2017 года (FY2017), что соответствует 7,1% роста доходности в местной валюте или $2 млрд и совокупному среднегодовому темпу роста на уровне 8,3%.

"Столь впечатляющим ростом Deloitte обязана двум факторам, - отметил Пунит Реньен (Punit Renjen), главный исполнительный директор Deloittе. - Во-первых, наша междисциплинарная бизнес-модель продолжает служить источником конкурентных преимуществ. Во-вторых, перед клиентами открывается обширный выбор, и они все чаще отдают предпочтение Deloitte в вопросах управления изменениями и преобразования их деятельности в переменчивой мировой бизнес-среде".

Рост во всех подразделениях, отраслях и регионах

Неизменно уделяя основное внимание созданию положительных результатов для клиентов во всех географических регионах и сферах, Deloitte удалось достичь роста во всех пяти направлениях своей деятельности - аудит и страхование, консалтинг, финансовый консалтинг, консультации по вопросам рисков, юридическая и налоговая поддержка.

В число отраслей, стимулировавших рост Deloitte в 2017 фискальном году, вошли высокие технологии, масс-медиа и телекоммуникации, потребительские и промышленные продукты. Доход в каждом из перечисленных сегментов возрос более чем на 9% в местной валюте.

Самые высокие темпы роста наблюдались в сегменте консалтинга по вопросам управления рисками - на уровне 12,9%. Причинами стали растущее осознание бизнес-кругами того факта, что риски являются стратегическим движителем продуктивности, акцент на таргетированные поглощения в таких быстрорастущих сферах, как кибертехнологии, а также инновационные решения в областях роботизированной автоматизации процессов, выявления рисков и прогнозная аналитика.

Доход в сегменте "Консалтинг" возрос на 10,2%, стимулируемый насущной потребностью клиентов в ускорении процесса трансформации своих бизнес-моделей на проблемных рынках, а также новыми возможностями для развития, обусловленными сделками стратегического поглощения, альянсами и инвестициями в такие сферы, как искусственный интеллект, робототехника, когнитивные технологии, креативный цифровой консалтинг, облачные вычисления. блокчейн и Интернет вещей (IoT). Deloitte продолжает предпринимать новаторские шаги для содействия клиентам в вопросах преобразования их бизнеса посредством совместных инновационных инициатив с такими организациями, как Университет сингулярности и Сингапурский совет экономического развития.

Доход в сегменте "Налоговая и юридическая поддержка" возрос на 6,6% под влиянием роста клиентских потребностей, связанных с глобальной налоговой перезагрузкой на фоне инициатив ОЭСР по минимизации налогообложения и выведению прибыли (BEPS), эволюции технологий и автоматизации, а также массовой глобализации. Стремление Deloitte помогать клиентам принимать уверенные решения по налоговым вопросам воплотилось в нескольких оптимизированных технологических инструментах, включая TP Digital DoX, Value Chain Analysis Tool (VCAT) и myInsight.

Доходность в сегменте "Финансовый консалтинг" повысилась на 5,8%, подстегиваемая растущим спросом на обширный спектр инновационных междисциплинарных сервисов в сфере слияний и поглощений. Еще одним стимулом для роста послужила линейка сервисов Deloitte Forensic, занимающая лидерские позиции в сферах обнаружения электронных данных, расследований, анализа спорных вопросов и юридического сопровождения судебных процессов. Региональный рост в Китае, а также расширение сети Asia Pacific Financial Crime Network внесли свой вклад в успешный год для сегмента "Финансовый консалтинг".

Доход в сегменте "Аудит и страхование" вырос на 1% - компания продолжает инвестировать средства в повышение качества и согласованности сети, а также в преобразование подразделения аудита с целью предоставления более информативных и продуманных отчетов. В 2017-м фискальном году фирмы-члены Deloitte лидировали по количеству контрактов на проведение аудита компаний из списка Fortune Global 500 и получили мировое признание в качестве передовых поставщиков аудиторских инноваций, аналитических сервисов и технологий искусственного интеллекта.

Среди всех регионов присутствия компании наибольший рост доходности - на уровне 9%, - продемонстрировал Азиатско-тихоокеанский регион, за которым следуют Европа, Ближний ВОсток и Африка с 8,6%, а также Северная и Южная Америка с 5,6% в местной валюте.

Приближая будущее

Усиливающаяся дестабилизация, сложность и растущая скорость изменений создают невиданные ранее проблемы и возможности для клиентов. Способность Deloitte объединять глубокое понимание отрасли и опыт с широким спектром профессиональных дисциплин позволило компании помочь клиентам приблизить собственное будущее.

Компетенция Deloitte в организации экосистем и создании альянсов с ведущими цифровыми новаторами, включая Amazon Web Services, Facebook, HP, Oracle и SAP повышает потенциал компании в вопросах создания комплексных решений для сложнейших проблем бизнес-трансформации и внедрения современных технологий в практическую деятельность клиентов. Посредством этих экосистем Deloitte помогает клиентам идентифицировать потенциальные деструктивные факторы, разрабатывать стратегии для реагирования на дестабилизацию и предпринимать трансформационные меры, включая внедрение новых сервисов, продуктов, бизнес-моделей и освоение новых рынков.

Г-н Реньен добавил: "Deloitte неизменно использует свои возможности для предоставления клиентам аналитической информации, качества услуг и компетенции той глубины и ширины, которых они от нас ожидают. В результате компания является признанным лидером, помогающим клиентам адаптироваться и процветать во все более конкурентной глобальной экономической среде".

Инвестиции в преобразование

Deloitte осуществляет стратегические инвестиции в интеграцию трансформационных технологий и аналитики данных в свои решения и продукты для всех своих подразделений с целью создания дополнительной ценности для клиентов. Примерами таких инвестиций в 2017 фискальном году стали:

Внедрение глобальных решений мирового класса в сегменте "Аудит и страхование", включая платформу аудита Magnia; аналитическую платформу Illumniа; и портал Cognia, предоставляющий профессионалам отрасли инновационные инструменты и методы на базе передовых достижений в области облачных вычислений, ИИ и машинного обучения.

Повышение качеств аудитов посредством программы Мониторинга и контроля качества и Международного центра высоких стандартов качества аудита. Разработка усовершенствованной международной программы обучения для более чем 70 тыс. специалистов в сфере аудита и страхования по всему миру.

Инвестиции в ключевые рынки с целью дополнительной оптимизации глобальной сети представительств и технологических центров Deloitte и преобразования способов обслуживания важнейших клиентов в сегменте "Консалтинг".

Внедрение платформ ValueD, iDeal, D3 Discovery и Financial Crime Analytics в сегмент "Финансовый консалтинг" для предоставления клиентам нового уровня аналитики и компетенции с целью содействия в решении сложных бизнес-проблем.

Разработка интегрированных облачных решений, которые, в числе прочего, позволяют использовать современные методики машинного обучения, обработки текстов на естественных языках и графоориентированные алгоритмы больших данных, обеспечивающие когнитивные и прогностические возможности. Данное начинание позволит клиентам принимать более обоснованные решения и нейтрализовать риски в ключевых сферах, включая правила корпоративного поведения, кибертехнологии, расширение деятельности предприятий, контроль производства и качества продукции.

Создание международной сети Центров киберразведки (CIC), предоставляющих клиентам решения для защиты бизнес-активов и повышения общей безопасности с превентивной детекцией, реагированием и ликвидацией последствий событий в системе безопасности для обеспечения защищенности, бдительности и устойчивости. Центры CIC работают круглосуточно и без выходных, предоставляя полностью адаптируемые и управляемые решения для обеспечения безопасности, включая расширенные возможности мониторинга событий, аналитику угроз, контроль киберрисков и реагирование на инциденты, что позволяет бизнесу удовлетворять растущий рыночный спрос на сервисы в сфере кибербезопасности.

Расширение коммуникационных возможностей для клиентов сегмента "Налоговая и юридическая поддержка" посредством внедрения инновационных технологических решений во всех сферах обслуживания при помощи новой платформы цифровой взаимосвязи.

Расширение экосистемы сегмента "Налоговая и юридическая поддержка" с созданием шести совместных предприятий с компаниями сферы автоматизации, когнитивных технологий и блокчейна. Подразделение решений для бизнес-процессов (Business Process Solutions (BPS)) заключило пять соглашений о стратегическом партнерстве с поставщиками услуг роботизированной автоматизации процессов (RPA) и учредило центр RPA Center of Excellence. Deloitte сотрудничает с The Bakery Worldwide Ltd. в вопросах установления контактов между бизнес-клиентами и тысячами технологических стартапов.

Создание будущих трудовых ресурсов сегодня

В 2017 фискальном году компания Deloitte существенно расширила штат своего персонала во всех географических регионах и подразделениях, наняв почти 70 тыс. новых специалистов, что на 8% больше по сравнению с 2016 годов и эквивалентно скорости найма на уровне 1 человека каждые 8 минут. По росту числа сотрудников лидировал Азиатско-тихоокеанский регион с 10,4% и сегменты "Консалтинг" и "Консалтинг по вопросам управления рисками" - с 13% каждый.

Кроме того, в этом фискальном году Deloitte реализовала ряд инициатив, направленных на поддержку повышения профессиональной квалификации и личного благосостояния своих сотрудников, включая:

Открытие пятого и шестого филиалов Deloitte University (DU) - Deloitte University North (в канадском Торонто) и Deloitte University Asia Pacific (в Сингапуре). В 2017 фискальном году 65 тыс. сотрудников Deloitte приняли участие в программах подготовки руководящих кадров в Deloitte University.

(DU) - Deloitte University North (в канадском Торонто) и Deloitte University Asia Pacific (в Сингапуре). В 2017 фискальном году 65 тыс. сотрудников Deloitte приняли участие в программах подготовки руководящих кадров в Deloitte University. Расширение политики в вопросах отпусков по семейным обстоятельствам в масштабах всей сети в целях содействия сотрудникам устанавливать баланс между своей личной и профессиональной жизнью с пониманием изменчивых нужд в опеке и уходе и разнообразных потребностей семей. Deloitte прилагает все усилия для внедрения передовой политики отпусков по семейным обстоятельствам по всему миру. Наглядным примером такой политики можно, в частности, назвать программу совместного декретного отпуска для британских сотрудников Deloitte, предоставляющую родителям возможность разделить период декретного отпуска со своим супругом. В США Deloitte расширила политику оплачиваемых отпусков по семейным обстоятельствам и отныне предоставляет до 16 недель полностью оплачиваемого отпуска всем сотрудникам, соответствующим критериям программы, дабы поддержать их в различных обстоятельствах, влияющих на жизнь их семей - от рождения ребенка до ухода за супругом, партнером, братом, сестрой или пожилыми родителями.

в целях содействия сотрудникам устанавливать баланс между своей личной и профессиональной жизнью с пониманием изменчивых нужд в опеке и уходе и разнообразных потребностей семей. Deloitte прилагает все усилия для внедрения передовой политики отпусков по семейным обстоятельствам по всему миру. Наглядным примером такой политики можно, в частности, назвать программу совместного декретного отпуска для британских сотрудников Deloitte, предоставляющую родителям возможность разделить период декретного отпуска со своим супругом. В США Deloitte расширила политику оплачиваемых отпусков по семейным обстоятельствам и отныне предоставляет до 16 недель полностью оплачиваемого отпуска всем сотрудникам, соответствующим критериям программы, дабы поддержать их в различных обстоятельствах, влияющих на жизнь их семей - от рождения ребенка до ухода за супругом, партнером, братом, сестрой или пожилыми родителями. Запуск новой программы управления системой оценки результатов деятельности , ориентированной на дальнейшее развитие сильных сторон (сфер, где члены команды проявляют свой креативный, инновационный и аналитический потенциал) посредством непрерывного взаимодействия, стимулирующего профессиональный рост как отдельных сотрудников, так и целых команд.

, ориентированной на дальнейшее развитие сильных сторон (сфер, где члены команды проявляют свой креативный, инновационный и аналитический потенциал) посредством непрерывного взаимодействия, стимулирующего профессиональный рост как отдельных сотрудников, так и целых команд. По мере развития своей деятельности Deloitte делает акцент на создании и поддержании культуры инклюзии. Инклюзивная и разнородная рабочая среда не только отражает мир, в котором мы живем, но и создает культуру целенаправленного поощрения необычных суждений и уникального опыта, что приводит к улучшению результатов деловой деятельности и оптимизации обслуживания различных клиентов, привлечению и удержанию ведущих специалистов и в целом к оказанию позитивного влияния на общество.

"Специалисты Deloitte представляют собой трудовой ресурс будущего: ведущие профессионалы с различным жизненным опытом, точками зрения и навыками, - прокомментировал Пунит Реньен. - Создавая культуру инклюзивности, сотрудничества и целеустремленности, мы вдохновляем наших людей вносить вклад, имеющий большое значение как для них самих, так и для нашей разнообразной клиентской базы и общества в целом".

В 2017 году сеть Deloitte продолжила получать признание в качестве ведущего работодателя, войдя в рейтинги Лучшие работодатели LinkedIn и 50 лучших работодателей для женщин по версии The Times, а также удостоившись многочисленных наград, включая Самый привлекательный работодатель мира от Universum.

Решение WorldClass для социального воздействия

Deloitte хорошо осознает, что величайшей проблемой для глобального экономического роста, процветания и социального прогресса является недостаток доступа к фундаментальным структурным элементам личного и профессионального успеха.

В этого году, для решения этой проблемы, компания наращивает усилия по содействию в расширении доступа к возможностям карьерного роста для сообществ и отдельных лиц, оставшихся "за бортом" трансформационного процесса Четвертой промышленной революции.

"WorldClass" - это новое глобальное начинание, ориентированное на применение возможностей, опыта и масштабов Deloitte к подготовке и предоставлению людям возможностей использовать преимущества новой мировой экономики посредством открытого доступа к образованию и профессиональному обучению.

"Миллионы людей по всему миру не готовы к требованиям новой мировой экономики, - отметил г-н Реньен.- Специалисты Deloitte по всему миру предпринимают невероятные усилия для поддержки процессов обучения и развития навыков. WorldClass использует результаты их работы, помогая пролагать людям пролагать путь к реализации личных и профессиональных стремлений".

В основе WorldClass лежит успех инициативы "One Million Futures" в Великобритании и датской кампании UNLEASH, направленной на поддержку Целей устойчивого развития ООН, проходящего по всему миру волонтерского мероприятия под названием Impact Day и многих других начинаний. В 2017 фискальном году специалисты Deloitte потратили более 1,2 млн часов на оказание безвозмездных услуг и волонтерскую деятельность в своем окружении, а более чем треть этого времени была посвящена образованию и развитию навыков. Общий вклад Deloitte в развитие общества по предварительным подсчетам превысит $200 млн.

Примечания:

При отсутствии иных указаний все упомянутые в данном пресс-релизе показатели роста представлены в пересчете на местную валюту.

О компании Deloitte

Название "Deloitte" относится к Deloitte Touche Tohmatsu Limited, частной британской компании с ограниченной ответственностью ("DTTL"), а также к ее сети фирм-членов и их родственным субъектам. DTTL и каждая из ее фирм-членов являются юридически независимыми и самостоятельными хозяйственными единицами. Компания DTTL (также называемая "Deloitte Global") не предоставляет услуг клиентам. Посетите веб-сайт www.deloitte.com/about для получения дополнительной информации о нашей глобальной сети фирм-членов.

Deloitte предоставляет аудиторские, консалтинговые, бухгалтерско-консультативные услуги и услуги в сфере налогообложения государственным и частным клиентам из различных отраслей промышленности и бизнеса. Компания обслуживает четыре из каждых пяти ведущих предприятий из списка Fortune Global 500® посредством всемирной сети фирм-членов, работающих в 150 странах мира, предоставляя своим клиентам высококачественные услуги мирового класса, ориентированные на решение самых сложных бизнес-задач. Чтобы узнать о значимом вкладе 263 900 специалистов компании Deloitte, посетите наши страницы в Facebook, LinkedIn или Twitter.

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