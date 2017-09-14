Deloitte сообщила о рекордном доходе в размере $38,8 млрд

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ЛОНДОН (LONDON), 14 сентября 2017 г. /PRNewswire/. Компания Deloitte Global сегодня отчиталась о совокупном доходе всех фирм-членов в размере $38,8 млрд за фискальный год, завершившийся 31 мая 2017 года (FY2017), что соответствует 7,1% роста доходности в местной валюте или $2 млрд и совокупному среднегодовому темпу роста на уровне 8,3%.
"Столь впечатляющим ростом Deloitte обязана двум факторам, - отметил Пунит Реньен (Punit Renjen), главный исполнительный директор Deloittе. - Во-первых, наша междисциплинарная бизнес-модель продолжает служить источником конкурентных преимуществ. Во-вторых, перед клиентами открывается обширный выбор, и они все чаще отдают предпочтение Deloitte в вопросах управления изменениями и преобразования их деятельности в переменчивой мировой бизнес-среде".
Рост во всех подразделениях, отраслях и регионах
Неизменно уделяя основное внимание созданию положительных результатов для клиентов во всех географических регионах и сферах, Deloitte удалось достичь роста во всех пяти направлениях своей деятельности - аудит и страхование, консалтинг, финансовый консалтинг, консультации по вопросам рисков, юридическая и налоговая поддержка.
В число отраслей, стимулировавших рост Deloitte в 2017 фискальном году, вошли высокие технологии, масс-медиа и телекоммуникации, потребительские и промышленные продукты. Доход в каждом из перечисленных сегментов возрос более чем на 9% в местной валюте.
Усиливающаяся дестабилизация, сложность и растущая скорость изменений создают невиданные ранее проблемы и возможности для клиентов. Способность Deloitte объединять глубокое понимание отрасли и опыт с широким спектром профессиональных дисциплин позволило компании помочь клиентам приблизить собственное будущее.
Компетенция Deloitte в организации экосистем и создании альянсов с ведущими цифровыми новаторами, включая Amazon Web Services, Facebook, HP, Oracle и SAP повышает потенциал компании в вопросах создания комплексных решений для сложнейших проблем бизнес-трансформации и внедрения современных технологий в практическую деятельность клиентов. Посредством этих экосистем Deloitte помогает клиентам идентифицировать потенциальные деструктивные факторы, разрабатывать стратегии для реагирования на дестабилизацию и предпринимать трансформационные меры, включая внедрение новых сервисов, продуктов, бизнес-моделей и освоение новых рынков.
Г-н Реньен добавил: "Deloitte неизменно использует свои возможности для предоставления клиентам аналитической информации, качества услуг и компетенции той глубины и ширины, которых они от нас ожидают. В результате компания является признанным лидером, помогающим клиентам адаптироваться и процветать во все более конкурентной глобальной экономической среде".
Инвестиции в преобразование
Deloitte осуществляет стратегические инвестиции в интеграцию трансформационных технологий и аналитики данных в свои решения и продукты для всех своих подразделений с целью создания дополнительной ценности для клиентов. Примерами таких инвестиций в 2017 фискальном году стали:
В 2017 фискальном году компания Deloitte существенно расширила штат своего персонала во всех географических регионах и подразделениях, наняв почти 70 тыс. новых специалистов, что на 8% больше по сравнению с 2016 годов и эквивалентно скорости найма на уровне 1 человека каждые 8 минут. По росту числа сотрудников лидировал Азиатско-тихоокеанский регион с 10,4% и сегменты "Консалтинг" и "Консалтинг по вопросам управления рисками" - с 13% каждый.
Кроме того, в этом фискальном году Deloitte реализовала ряд инициатив, направленных на поддержку повышения профессиональной квалификации и личного благосостояния своих сотрудников, включая:
"Специалисты Deloitte представляют собой трудовой ресурс будущего: ведущие профессионалы с различным жизненным опытом, точками зрения и навыками, - прокомментировал Пунит Реньен. - Создавая культуру инклюзивности, сотрудничества и целеустремленности, мы вдохновляем наших людей вносить вклад, имеющий большое значение как для них самих, так и для нашей разнообразной клиентской базы и общества в целом".
В 2017 году сеть Deloitte продолжила получать признание в качестве ведущего работодателя, войдя в рейтинги Лучшие работодатели LinkedIn и 50 лучших работодателей для женщин по версии The Times, а также удостоившись многочисленных наград, включая Самый привлекательный работодатель мира от Universum.
Deloitte хорошо осознает, что величайшей проблемой для глобального экономического роста, процветания и социального прогресса является недостаток доступа к фундаментальным структурным элементам личного и профессионального успеха.
В этого году, для решения этой проблемы, компания наращивает усилия по содействию в расширении доступа к возможностям карьерного роста для сообществ и отдельных лиц, оставшихся "за бортом" трансформационного процесса Четвертой промышленной революции.
"WorldClass" - это новое глобальное начинание, ориентированное на применение возможностей, опыта и масштабов Deloitte к подготовке и предоставлению людям возможностей использовать преимущества новой мировой экономики посредством открытого доступа к образованию и профессиональному обучению.
"Миллионы людей по всему миру не готовы к требованиям новой мировой экономики, - отметил г-н Реньен.- Специалисты Deloitte по всему миру предпринимают невероятные усилия для поддержки процессов обучения и развития навыков. WorldClass использует результаты их работы, помогая пролагать людям пролагать путь к реализации личных и профессиональных стремлений".
В основе WorldClass лежит успех инициативы "One Million Futures" в Великобритании и датской кампании UNLEASH, направленной на поддержку Целей устойчивого развития ООН, проходящего по всему миру волонтерского мероприятия под названием Impact Day и многих других начинаний. В 2017 фискальном году специалисты Deloitte потратили более 1,2 млн часов на оказание безвозмездных услуг и волонтерскую деятельность в своем окружении, а более чем треть этого времени была посвящена образованию и развитию навыков. Общий вклад Deloitte в развитие общества по предварительным подсчетам превысит $200 млн.
Примечания:
Название "Deloitte" относится к Deloitte Touche Tohmatsu Limited, частной британской компании с ограниченной ответственностью ("DTTL"), а также к ее сети фирм-членов и их родственным субъектам. DTTL и каждая из ее фирм-членов являются юридически независимыми и самостоятельными хозяйственными единицами. Компания DTTL (также называемая "Deloitte Global") не предоставляет услуг клиентам. Посетите веб-сайт www.deloitte.com/about для получения дополнительной информации о нашей глобальной сети фирм-членов.
Deloitte предоставляет аудиторские, консалтинговые, бухгалтерско-консультативные услуги и услуги в сфере налогообложения государственным и частным клиентам из различных отраслей промышленности и бизнеса. Компания обслуживает четыре из каждых пяти ведущих предприятий из списка Fortune Global 500® посредством всемирной сети фирм-членов, работающих в 150 странах мира, предоставляя своим клиентам высококачественные услуги мирового класса, ориентированные на решение самых сложных бизнес-задач. Чтобы узнать о значимом вкладе 263 900 специалистов компании Deloitte, посетите наши страницы в Facebook, LinkedIn или Twitter.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Стив Даттон (Steve Dutton), департамент международных коммуникаций, Deloitte Global, Тел.: +1-202-734-3207, моб. тел.: +1-202-738-7586, sdutton@deloitte.com