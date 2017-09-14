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Богатый полезными ископаемыми Казахстан открывает двери для энергетики будущего

Пресс-релизы
14 сентября, 16:00 UTC+3
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Материал из 1 страницы

АСТАНА, Казахстан, September 14, 2017/PRNewswire/. Казахстан, располагающий обширными запасами нефти и других природных ресурсов, готов к международному сотрудничеству в сфере развития устойчивой энергетики.  

     (Logo: http://mma.prnewswire.com/media/555835/Kazakhstan_Energy_Logo.jpg )

Выступая с речью на церемонии закрытия двухдневной XI сессии форума Kazenergy, премьер-министр республики Бактыжан Сагинтаев отметил, что мировому сообществу пора принять новую, экологически устойчивую, энергетическую модель. 

По словам г-на Сагинтаева, Казахстан готов к международному сотрудничеству в сфере развития устойчивой энергетики с целью поиска выхода из энергетического кризиса. 

Премьер-министр добавил, что проходящая в Астане Международная выставка ЭКСПО-2017, посвященная "Энергетике будущего", позволила привлечь лучшие мировые проекты и технологии в области энергосбережения, сбалансированного использования традиционных и альтернативных источников энергии, а также внесла значительный вклад в будущее развитие энергетической отрасли. 

"Как отметил министр энергетики Республики Казахстан Канат Бозумбаев, министерская конференция по вопросам "Противостояния проблемам устойчивой энергетики", организованная KAZENERGY практически одновременно с началом ЭКСПО-2017 в июне этого года, наглядно продемонстрировала трансформацию Казахстана в одного из ключевых участников глобального диалога по вопросам будущего энергетики". Главной задачей этого диалога является определение конкретных шагов к достижению целей устойчивого развития ООН. Содержание декларации, принятой по итогам июньской министерской конференции, а также резолюции данного Форума будут отражены в манифесте ценностей и принципов Всемирной ЭКСПО.  

Двухдневный форум привлек сотни топ-менеджеров предприятий энергетической отрасли, государственных чиновников и представителей неправительственных организаций из разных стран мира.  В мероприятии приняли участие министр энергетики Финляндии Киммо Тииликаинен, министр энергетики Грузии Илья Элошвили, министр энергетики ОАЭ Сухаил Мохаммед Фарадж аль-Мазруи, экс-президент Исландии Оулавюр Рагнар Гримссон, заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, президент Всемирного нефтяного совета Тор Фьеран, генеральный секретарь Международного энергетического форума д-р Сунь Сяньшэн, генеральный секретарь Секретариата Международной энергетической хартии Урбан Руснак и многие другие.   

Г-н Тииликаинен удивил участников форума, заявив, что энергетические потери в финской электросети были сокращены на впечатляющие 3%. Заместитель председателя KAZENERGY Джамбулат Сарсенов отметил, что этот показатель является ориентиром, к которому Казахстану следует стремиться.  

Президент ВНС Тор Фьеран успокоил нефтяные компании, сказав, что в обозримом будущем ископаемые виды топлива сохранят статус основных энергоресурсов и до момента переориентации энергорынка на возобновляемые источники энергии пройдет не одно десятилетие.  

В рамках форума KAZENERGY состоялся ряд программных лекций, научно-практических конференций, круглых столов, инновационных семинаров, а также форум молодежи и встреча женского энергетического клуба.  

По окончании мероприятия участники KAZENERGY выразили признательность организаторам Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане за усилия, приложенные ими к проведению выставки, и подчеркнули чрезвычайную актуальность "Энергетики будущего" для Казахстана. Докладчики форума также отметили важную роль Ассоциации KAZENERGY по руководством председателя Тимура Кулибаева, а также ее членов и партнеров в обеспечении диалога между представителями энергетического сообщества. По их мнению, подобный диалог вносит реальный вклад в повышение потенциала евразийских государств в сфере рационального использования природных ресурсов, разведки и добычи углеводородов, доступа к энергоресурсам, энергоэффективности и наращивания масштабов производства "зеленой" энергии.  

В состав Ассоциации KAZENERGY входят свыше 80 крупнейших игроков нефтегазовой и энергетической отраслей, включая компании, специализирующиеся на добыче, транспортировке, обслуживании, геофизических исследованиях, производстве урана и т.д. На повестке дня XI Евразийского форума KAZENERGY стояли актуальные вопросы сегодняшнего нефтегазового сектора. 

Контактная информация для представителей СМИ:
Бинур Зейнелова (Binur Zeinelova)
Ассоциация KAZENERGY
Раб. тел.: +7(7172)790173
Моб. тел.: +7(778)3974940

Source: Kazenergy Association Forum

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