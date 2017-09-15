GAC Motor предоставляет автомобили GA8 для обслуживания Саммита БРИКС

ТЯНЬЦЗИНЬ (TIANJIN), Китай, 14 сентября 2017 г. /PRNewswire/. Самый быстро развивающийся автопроизводитель Китая, компания GAC Motor предоставила 100 седанов GA8 и 50 легковых GA6 в качестве автомобилей сопровождения участников встречи лидеров стран БРИКС и Диалога руководителей развивающихся стран с формирующейся рыночной экономикой в ходе девятого саммита БРИКС, проходившего с 3 по 5 сентября в китайском Сямэне.

GAC Motor предоставила представителям мировой политической и бизнес-элиты на девятом саммите БРИКС автомобили, характеризующиеся не только высокой безопасностью, но и исключительными эксплуатационными характеристиками, демонстрирующими миру всесторонние преимущества китайского автопроизводителя.

На протяжении многих лет премиальный седан GA8 от GAC Motor обслуживает мероприятия национального и международного уровня, включая саммит G20, Давосский форум, China-ASEAN Expo (CAEXPO), Китайскую международную инвестиционно-торговую выставку (CIFIT), формируя новый имидж китайских автомобилей. Не столь давно эти модели были использованы в качестве официальных автомобилей VIP-сопровождения гостей 13-го Международного форума по вопросам развития китайской отрасли автомобилестроения (TEDA).

GA8 является одним из самых популярных в Китае среднеразмерных седанов класса "люкс". Модель была представлена в 2016 году в качестве седана GAC Motor для премиального сегмента рынка. Компания-разработчик гордится оригинальным дизайном, пятизвездочным рейтингом безопасности и максимальным комфортом езды. Седан неизменно получает высочайшие оценки за обширный набор функций обеспечения безопасного вождения, помогающих осуществлять навигацию, избегать столкновений и активно содействующих торможению.

Новейшая обновленная версия - GA8 2017, - была представлена в ходе 17-й Международной выставки автоиндустрии в Шанхае (Аuto Shanghai 2017). Новинка содержит более 30 оптимизированных элементов, включая новый двигатель 280Т, ксеноновые фары и многое другое. Благодаря использованию натуральных материалов с низким содержанием VOC (летучих органических веществ) и фильтра воздушной очистки РМ 2.5, модель ориентирована на обеспечение экологической безопасности в процессе езды.

GA8 получила высокие оценки от гостей выставки 2017 China-Arab States Expo, открывшейся 6 сентября в городе Иньчуань (Нинся-Хуэйский автономный район). Кроме GA8 на выставке были также представлены другие элитные модели GAC Motor - GS3, GS4, GS8, GS7 и GA6. Большое внимание участников мероприятия привлек и премиальный 7-местный внедорожник GS8 - еще одна потрясающая модель для верхнего сегмента авторынка, характеризующаяся высокой мощностью и плавностью езды в шести режимах вождения.

Одна из самых популярных моделей GAC Motor - GS8, - является высококлассным среднеразмерным "паркетником", отвечающим северо-американскому стандарту прижимного воздействия на крышу внедорожника. Эта модель совершила настоящую революцию в своем сегменте китаского рынка. Для GAC Motor выпуск GS8 символизирует очередную веху в процессе расширения глобального присутствия бренда и наглядно демонстрирует возможности компании в сфере НИОКР и контроля качества.

"GA8 и GS8 можно назвать настоящими "ледоколами" среди всех китайских автомобилей премиального класса на международном рынке. Присутствие GА8 на Саммите БРИКС является весьма знаменательным событием для нашей компании, ведь мы стремимся следовать по пути экологически устойчивого развития, - отметил Юй Цзюнь (Yu Jun), президент GAC Motor. - Наша компания является лидером китайской автомобильной отрасли, прилагающим все усилия для создания новых современных моделей, одновременно расширяя каналы дистрибуции, завоевывая высокую репутацию для своего бренда и продвигая китайские автомобили на глобальном рынке".

Свою первую MPV-модель, - GM8, - компания планирует представить к концу этого года, дабы расширить охват премиальных сегментов рынка и достичь годового объема продаж на уровне 500 000 единиц в 2017 году.

"GAC Motor расширяет свою международную сеть НИОКР при поддержке собственного технологического центра, ведущих мировых поставщиков и научно-исследовательских учреждений, - добавил г-н Юй. - Мы постепенно укрепляем высококлассный имидж автопроизводителя мирового класса, демонстрирующего передовые достижения в проектно-конструкторских разработках, производстве и продажах".

О компании GAC Motor

Дочернее предприятие GAC Group, компания GAC Motor разрабатывает и производит автомобили, двигатели, компоненты и автоаксессуары премиального качества. В 2016 году компания продемонстрировала темпы годового роста на уровне 96% - самый высокий показатель среди всех китайских брендов в упомянутом периоде. За первые восемь месяцев 2017 года автопроизводитель продал больше 330 000 автомобилей, что на 50,5% больше по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. По данным отчета о результатах исследования качества продукции 2016 China Initial Quality Study от J.D. Power Asia Pacific GAC Motor четвертый год подряд занимает пятое место среди всех оцененных брендов, что представляет собой самый высокий результат среди всех китайских автопроизводителей.

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Контактная информация для представителей СМИ:

Сьюки Вонг (Sukie Wong)

+86-186-8058-2829

sukie_gacmotor@126.com

Таки Цзян (Taki Jiang)

+86-134-5028-4242

takijiang@126.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/556302/GAC_Motor_GA8_BRICS_Summit.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/556303/GAC_Motor_president_Yu_Jun.jpg