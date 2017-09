Supermicro представляет петабайтные сервер 1U и JBOF

Новое решение NVMe от Supermicro с 32 "горячими" дисками в системе 1U вмещает всю петабайтную ёмкость NVMe в ограниченном пространстве стойки 1U и служит своеобразной отправной точкой для дальнейших планов компании по поддержке дисков 32-терабайтных дисков NVMe. Технология NVMe была разработана с целью обеспечения максимально короткого времени задержки и повышенной скорости ЦП в хранилищах данных, обслуживающих нужды перспективных вычислительных систем.

Новые серверы хранения данных 1U и JBOF на базе NVMe-дисков дезагрегируют хранилище на разделяемые пулы, которые стремительно преобретают статус предпочтительной аппаратной инфраструктуры для требовательных приложений аналитики больших данных вроде систем автономного вождения и детекции финансового мошенничества в режиме реального времени. К объединённому хранилищу 1U на базе NMVe могут напрямую подключаться до 12 хост-компьютеров. Кроме того, пользователи, желающие внедрить решение "NVMe over Fabric" (NVMeoF), могут подключать сотни хостов к высокопроизводительному хранилищу посредством Ethernet, Infiniband или Omnipath (OPA). Хранилищные серверы 1U и JBOF от Supermicro на базе NVMe-дисков помогают обеспечивать максимальное использование ресурсов высокопроизводительного хранилища информации и уменьшать площадь центра данных, что в результате приводит к снижению общей себестоимости владения.

"С появлением Supermicro 3.0 наши корпоративные клиенты получают широчайший в отрасли ассортимент уникальных серверов и систем хранения данных, характеризующихся премиальным качеством, RAS-безопасностью, возможностью управления стоечным пространством и наличием глобальной сервисной сети, а наши новые "горячезаменяемые" 32-терабайтніе flash-диски в системе 1U с высокой плотностью служат очередным примером лидерства Supermicro в сфере технологий NVMe, - отметил Чарльз Лян (Charles Liang), президент и главный исполнительный директор Supermicro. - С плотностью, более чем в три раза превышающей показатель предыдущих решений 1U, эта система позволит нам в самом ближайшем будущем выйти на петабайтный уровень в единичном формате 1U. Новое решение JBOF поддерживает гибкую конфигурацию с использованием до 12 хост-компьютеров или головных узлов, а также чрезвычайно высокую пропускную способность данных на уровне до 64 ГБ в секунду".

Новая 32-дисковая система 1U от Supermicro на базе NVMe поддерживает не только стандартные диски U.2 SSD, но и SSD-накопители в "линеечном" форм-факторе от Intel, тем самым обеспечивая клиентам дополнительную гибкость опций хранения данных. Эта система 1U уже в этом году обеспечит полупетабайтную ёмкость NVMe, а в начале следующего года объём хранилища возрастёт до полного петабайта. В стандартной комплектации система оснащается резервными вентиляторами охлаждения и источниками питания с возможностью "горячей" замены, а также безинструментальными дисководными лотками, что повышает её надёжность и удобство технического обслуживания. В целях обеспечения лёгкой доступности решение поддерживает удалённое включение/выключение и управление параметрами, а также активацию манёвренного режима мощности для каждого отдельного диска. Для получения дополнительной информации о новом JBOF посетите веб-сайт:

https://www.supermicro.com/products/system/1U/136/SSG-136R-N32JBF.cfm

Инновационная высококлассная система 1U на базе flash-накопителей является новейшим пополнением в обширной коллекции передовых хранилищных серверов и JBOD-решений от Supermicro. Предлагая продукты 2U, 3U и 4U, включающие NVMe, Simply Double, двусторонние опции и варианты с верхней загрузкой, оснащаемые SAS3 RAID или контроллерами HBA, Supermicro предоставляет клиентам широчайший выбор систем хранения данных, способных удовлетворить требования самых взыскательных клиентов. Ниже представлено краткое описание самых популярных и инновационных продуктов из портфеля Supermicro.

4U c верхней загрузкой

45 "горячезаменяемых" дисков 3,5" (или 2,5") с одиночным экспандером и глубиной 25,9" для JBOD или высокопроизводительного сервера DP с ЦПУ до 205 Вт и памятью до 3 ТБ

60 "горячезаменяемых" дисков 3,5" (или 2,5") с двойным экспандером и глубиной 30" для JBOD или высокопроизводительного сервера DP с ЦПУ до 205 Вт и памятью до 3 ТБ

90 "горячезаменяемых" дисков 3,5" (или 2,5") с двумя "горячезаменяемыми" экспандерами и глубиной 35,6" для JBOD или высокопроизводительного сервера DP с ЦПУ до 205 Вт и памятью до 3 ТБ

SBB – полностью резервируемое решение с двумя "горячезаменяемыми" экспандерами или узлами

2U с 24 дисками 2,5'' с возможностью "горячей" замены

3U с 16 дисками 3,5" с возможностью "горячей" замены

4U с 24 дисками 3,5" с возможностью "горячей" замены

Supermicro предоставляет широчайший выбор хранилищных серверов и JBOD на базе SAS3 и NVMe с одиночными и резервными опциями сетевого взаимодействия.

Подробную информацию о хранилищных продуктах Supermicro можно получить по ссылке https://www.supermicro.com/products/nfo/storage.cfm.

