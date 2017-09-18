Bloomberg назвал Trina Solar самым инвестиционно рентабельным поставщиком модулей в мире

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ЧАНЧЖОУ (CHANGZHOU), Китай, 15 сентября 2017 г. /PRNewswire/. Компания Trina Solar Limited ("Trina Solar" или "компания"), мировой лидер в сфере фотоэлектрических ("PV") модулей, решений и сервисов, получила высочайшую оценку в новом отчете о рентабельности модулей, обнародованном Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Заняв ведущее место среди всех коллег по отрасли в отчете от 2016 года, Trina Solar в очередной раз была названа инвестиционно привлекательной 100% всех банков, подрядчиков, консультантов и экспертов отрасли, принимавших участие в отчете BNEF.
В целях составления отчета о рентабельности модулей от различных производителей специалисты Bloomberg New Energy Finance спросили у банков, подрядчиков, независимых энергогенерирующих компаний и фирм, специализирующихся на комплексной технической оценке проектов, какие торговые марки фотоэлектрических модулей они считают наиболее рентабельными. Цитируя определение, данное BNEF: "под "инвестиционной рентабельностью" следует понимать готовность банка предоставить безрегрессивный кредит проекту, в котором используется тот или иной бренд PV-модулей. Как правило, банки принимают положительные решения относительно кредитования фотоэлектрических проектов в случаях, когда их устраивает качество модулей и финансовое положение производителя, позволяющее ему соблюдать условия гарантии". Респонденты новейшего опроса располагают собственными или финансируемыми проектами общей мощностью около 15 ГВт, а еще более 100 ГВт находятся на этапе инспектирования техническими консультантами.
"Столь выдающийся результат подтверждает неизменные усилия Trina Solar в вопросах обеспечения качества и надежности продукции, превосходных эксплуатационных параметров, инноваций и продуманного финансового управления, - отметил Инь Жунфан (Rongfang Yin), вице-президент по вопросам международных продаж и маркетинга Trina Solar. - Для нас большая честь занимать ведущее место в авторитетном отраслевом отчете BNEF, особенно потому, что в составлении этого рейтинга принимают участие банки, инвесторы и другие стороны, глубоко вовлеченные в финансирование фотоэлектрических проектов". Г-н Инь продолжил: "Нам очень отрадно видеть, как последовательность и согласованность в конечном итоге оправдывают себя, повышая доверие клиентов к продуктам Trina Solar и позволяя нам опережать некоторые премиальные бренды-конкуренты с точки зрения инвестиционной привлекательности".
Отражая уверенность в инвестиционной рентабельности Trina Solar, новейший отчет BNEF также показывает, что на долю компании приходится самый большой среди всех производителей модулей c-Si объем проектов, финансируемых за счет кредитования: на подобных солнечных электростанциях по всему миру установлены модули компании общей мощностью около 3 ГВт.
Trina Solar Limited является мировым лидером в сфере солнечных фотоэлектрических модулей, решений и сервисов. Компания, основанная в 1997 году в качестве интегратора PV-систем, на сегодняшний день стимулирует развитие сектора интеллектуальной энергии вместе с установщиками, дистрибьюторами, коммунальными компаниями и застройщиками по всему миру. Для получения дополнительной информации посетите www.trinasolar.com. E-mail: press@trinasolar.com
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Ми Чжан (Mi Zhang), +86-21-60575363