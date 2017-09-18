Bloomberg назвал Trina Solar самым инвестиционно рентабельным поставщиком модулей в мире

В целях составления отчета о рентабельности модулей от различных производителей специалисты Bloomberg New Energy Finance спросили у банков, подрядчиков, независимых энергогенерирующих компаний и фирм, специализирующихся на комплексной технической оценке проектов, какие торговые марки фотоэлектрических модулей они считают наиболее рентабельными. Цитируя определение, данное BNEF: "под "инвестиционной рентабельностью" следует понимать готовность банка предоставить безрегрессивный кредит проекту, в котором используется тот или иной бренд PV-модулей. Как правило, банки принимают положительные решения относительно кредитования фотоэлектрических проектов в случаях, когда их устраивает качество модулей и финансовое положение производителя, позволяющее ему соблюдать условия гарантии". Респонденты новейшего опроса располагают собственными или финансируемыми проектами общей мощностью около 15 ГВт, а еще более 100 ГВт находятся на этапе инспектирования техническими консультантами.

"Столь выдающийся результат подтверждает неизменные усилия Trina Solar в вопросах обеспечения качества и надежности продукции, превосходных эксплуатационных параметров, инноваций и продуманного финансового управления, - отметил Инь Жунфан (Rongfang Yin), вице-президент по вопросам международных продаж и маркетинга Trina Solar. - Для нас большая честь занимать ведущее место в авторитетном отраслевом отчете BNEF, особенно потому, что в составлении этого рейтинга принимают участие банки, инвесторы и другие стороны, глубоко вовлеченные в финансирование фотоэлектрических проектов". Г-н Инь продолжил: "Нам очень отрадно видеть, как последовательность и согласованность в конечном итоге оправдывают себя, повышая доверие клиентов к продуктам Trina Solar и позволяя нам опережать некоторые премиальные бренды-конкуренты с точки зрения инвестиционной привлекательности".

Отражая уверенность в инвестиционной рентабельности Trina Solar, новейший отчет BNEF также показывает, что на долю компании приходится самый большой среди всех производителей модулей c-Si объем проектов, финансируемых за счет кредитования: на подобных солнечных электростанциях по всему миру установлены модули компании общей мощностью около 3 ГВт.

О компании Trina Solar Limited

Trina Solar Limited является мировым лидером в сфере солнечных фотоэлектрических модулей, решений и сервисов. Компания, основанная в 1997 году в качестве интегратора PV-систем, на сегодняшний день стимулирует развитие сектора интеллектуальной энергии вместе с установщиками, дистрибьюторами, коммунальными компаниями и застройщиками по всему миру. Для получения дополнительной информации посетите www.trinasolar.com. E-mail: press@trinasolar.com