Christie’s Education запускает онлайн-курсы

ШАНХАЙ, September 18, 2017/PRNewswire/. В октябре этого года Christie's Education представит новые онлайн-курсы, которые сделают изучение истории искусства и арт-рынка более доступным для студентов по всему миру. Цифровая платформа станет третьим столпом образовательной концепции Christie's Education, включающей также программы магистратуры и повышения квалификации, используемые в качестве пути к углубленному пониманию мира искусств с целью карьерного роста, расширению знаний или изучения предмета увлечения.

"Мы рады представить мировой аудитории наш новый онлайн-курс, - отметил Гийом Черутти (Guillaume Cerutti), главный исполнительный директор Christie's. - На фоне растущего интереса и почетания искусства во всем мире растет и необходимость понимания отрасли и культурного контекста коллекционирования. Как стопроцентное дочернее предприятие, Christie's Education является важной частью нашей деятельности, а этот новый цифровой курс отлично дополнит существующий портфель международных программ. Примечательно, что мы запускаем новый курс в ходе наших мероприятий в Шанхае - это наглядно демонстрирует, что образование является заметной частью наших программ в данном регионе".

Интерактивные обучающие программы будут доступны посредством специализированной веб-платформы, предоставляющей еженедельные лекции в сочетании с увлекательным видео-контентом и эксклюзивными "закулисными" материалами из ведущего мирового аукционного дома, а также семинары с преподавателями в онлайн-аудиториях.

Первым онлайн-курсом станет "Inside the Global Art World" (Экскурс в глобальный мир искусства), доступный на английском, китайском, а также в скором времени и на арабском языках. Пятинедельный онлайн-курс стартует 16 октября 2017 года с целью:

предоставить слушателям углубленное понимание глобального мира искусства

помочь идентифицировать различных игроков рынка с осознанием их индивидуальных ролей и алгоритмов взаимодействия друг с другом: художников, частных дилеров, галерей, коллекционеров, аукционные дома, арт-выставки, бьеннале и музеи

рассказать о различных типах коллекционеров, действующих на арт-рынке

Дополнительные курсы по вопросам арт-бизнеса и оценки произведений искусства будут представлены в 2018 и 2019 годах.

Предстоящие курсы и мероприятия Christie's Education



Лондон

19 сентября - 15 мая 2018 г.: The Art Business Certificate (Сертификат специалиста в сфере арт-бизнеса)

20 сентября - 27 июня 2018 г.: The London Art Course: Modern & Contemporary (Курс лондонского искусства: модерн и современность)

21 сентября 2017 г.: Breakfast at Christie's - The Life of Style Icon Audrey Hepburn (Завтрак у Christie's - История жизни иконы стиля Одри Хэпберн)

25 сентября 2017 г. - 11 июня 2018 г.: The London Art Circle: Neoclassicism to Contemporary Art (Лондонский арт-круг: от неоклассицизма до современного искусства)

25-30 сентября 2017 г.: Mapping a Career in the Art World (Планирование карьеры в мире искусств)

25 сентября 2017 г. - 11 июня 2018 г.:

The London Art Circle-Renaissance to Romanticism (Лондонский арт-круг: от Возраждения до романтизма) 2 октября 2017 г.: Italian Art and its Markets: Developments and Challenges (Free Event) (Искусство и арт-рынки Италии: процесс развития и существующие проблемы (участие бесплатное))

3 октября - 28 ноября 2017 г.: The Subject in the Frame (Предмет в раме)

4 октября - 29 ноября 2017 г.: The Making of a Masterpiece (Создание шедевра)

5 октября -9 ноября 2017 г.: How to Buy and Sell at Auction (Правила покупки и продажи лотов на аукционе)

11 октября 2017 г.: Christie's Education начинает годовую программу с учениками Harris Academy

4-8 декабря 2017 г.: Art Business Winter School (Зимняя школа арт-бизнеса)



Цюрих

11-13 октября 2017 г.: Mapping a Career in the Art World (Планирование карьеры в мире искусств)



Гонконг

12 октября - 23 ноября 2017 г.: Crossroads: Chinese Contemporary Art (Перекрестки: современное искусство Китая)

23-24 ноября 2017 г.: Fundamentals of Western Art, Part III: European Art before World War II (Mandarin) (Основы западного искусства. Часть III: европейское искусство до Второй мировой (на китайском языке))

25-26 ноября 2017 г.: Fundamentals of Western Art, Part III: European Art before World War II (English) (Основы западного искусства. Часть III: европейское искусство до Второй мировой (на английском языке))



Нью-Йорк

19 октября 2017 г.: Social Media, Marketing and the Contemporary Art World (Социальные сети, маркетинг и современный мир искусств)

9 ноября 2017 г.: From Hermès to Chanel-A Guide to Iconic Handbags (От Hermès до Chanel - гид по легендарным дамским сумкам)

10 ноября 2017 г.: The Art of Fashion (Искусство моды)

Ноябрь 2017 г.: Post-War and Contemporary Art on Top-The Artists and Art Works in the Christie's Evening Sales (Послевоенный период и современное искусство - художники и художественные произведения на вечерних торгах Christie's)

4 декабря 2017 г.: Hidden Gems-Jewelry Behind the Scenes (Тайные сокровища - за кулисами ювелирного дела)

Декабрь 2017 г.: From Rolex to Patek Philippe: A Guide to Iconic Watches (От Rolex до Patek Philippe: гид по легендарным наручным хронометрам)

Об организации Christie's Education

Christie's Education является стопроцентным дочерним предприятием ведущего мирового аукционного дома Christie's. Деятельность международного учреждения последипломного образования направлена на подготовку специалистов к выходу в мир искусств посредством углубленного изучения арт-бизнеса и приобретения навыков практикующих искусствоведов. Предлагая программы магистратуры в Лондоне и Нью-Йорке, мы погружаем наших студентов во всех сферы мира искусств с акцентом на бизнес-анализе, объектно-ориентированных исследованиях, истории искусств, изучении арт-рынка. Обучение проводится посредством тщательно продуманных профессиональных курсов. Все программы магистратуры предполагают дальнейшее трудоустройство в подразделениях аукционного дома Christie's.

Онлайн-курсы Christie's Education обеспечивают полное погружение в мир искусств. Christie's Education также предоставляют широкий спектр возможностей повышения квалификации в Лондоне, Нью-Йорке и Гонконге. Все соответствующие курсы разработаны с целью ознакомления энтузиастов-любителей с основами истории искусств и арт-рынка.

Christie's Education - подготовка нового поколения профессионалов мира искусств

