Кампания Make Sense отмечает пятый год своей деятельности в Европе

БРЮССЕЛЬ, September 18, 2017/PRNewswire/. European Head and Neck Society (EHNS) рада объявить о старте V Ежегодной недели ранней диагностики рака головы и шеи, проводимая в рамках кампании Make Sense. Мероприятия в рамках этой кампании проходят по всей Европе и направлены на распространение информации об опухолях головы и шеи и донесение важности ранней диагностики, а также способствуют оказанию помощи в решении нереализованных потребностей пациентов, победивших рак.

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(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/556937/Make_Sense_Campaign_Logo.jpg )

Рак головы и шеи - агрессивная форма рака. Он истощает силы больных и может поразить до восьми областей головы и шеи. Это седьмой по распространенности вид рака в Европе, который ежегодно диагностируют у 150 000 новых пациентов. Мужчины в два-три раза чаще подвержены раку головы и шеи, однако заболеваемость среди женщин также растет. Способность определить признаки и симптомы заболевания на ранней стадии критически важна для выживания, так как среди больных раком головы и шеи, диагноз которым был поставлен на ранней стадии заболевания и было начато своевременное лечение, выживаемость составила 80-90%. Несмотря на значительное повышение выживаемости при ранней диагностике, информированность населения оставляет желать лучшего. В то же время общая результативность лечения увеличилась не так значительно, что требует проведения дальнейших мероприятий.

"Рак головы и шеи является сложным заболеванием, поэтому в рамках кампании Make Sense мы объединяем и побуждаем европейское сообщество специалистов в области лечения заболеваний головы и шеи к непрерывной работе для повышения результативности лечения, - говорит профессор Рене Лееманс, президент EHNS, профессор и руководитель отделения отоларингологии и хирургии головы и шеи Медицинского центра Свободного университета Амстердама. - Мы признаем, что последние достижения в лечении вселяют большие надежды, однако мы должны принимать во внимание, что в области поддержки пациентов, победивших этот агрессивный вид рака, необходим точно определенный, долгосрочный, мультидисциплинарный подход."

Целью мероприятий, проводимых в рамках V Европейской недели, станет предоставление достоверной и актуальной информации о раке головы и шеи, чтобы помочь обеспечить оптимальную диагностику, лечение и высокую выживаемость пациентов.

Для получения дополнительной информации о мероприятиях перейдите на веб-сайт: http://makesensecampaign.eu/ru/ и выберите соответствующий участок на интерактивной карте.

Достижения кампании

Кампания с гордостью отмечает пятый год своей деятельности в Европе. Команды из разных регионов по всему континенту неустанно работают, проводя различные мероприятия по повышению осведомленности населения, а также обеспечивая своевременной и актуальной информацией и материалами наиболее нуждающихся в этом людей.

"Мы гордимся достижениями кампании за прошедшие четыре года, среди которых можно назвать обследование более 35 000 человек в 592 клиниках Европы и проведение трех стратегических совещаний с Европейским парламентом, - говорит доктор Сэт Пармер, консультант челюстно-лицевого отделения и отделения головы и шеи госпиталя королевы Елизаветы в Бирмингеме (Великобритания). - Наши европейские партнеры - основа нашего успеха. Их целеустремленность и заинтересованность вдохновляют. Без них мы не смогли бы охватить такое количество людей. Мы все настроены на плодотворный и благоприятный год".

О кампании Make Sense

Кампания Make Sense проходит при поддержке European Head and Neck Society (EHNS) с целью повышения информированности населения о раке головы и шеи, а также увеличения количества благоприятных исходов при лечении пациентов с этим диагнозом. Кампания проводится по следующим направлениям:

информирование населения о мерах профилактики заболевания;

распространение информации о признаках и симптомах заболевания;

объяснение важности ранней диагностики и своевременного обращения к специалистам.

Среди мероприятий этого года предусмотрены совещание с Европейским парламентом, сессия на IV Европейском конгрессе оториноларингологии и хирургии головы и шеи и Саммит специалистов по вопросам лечения рака головы и шеи в Европе. Дополнительная информация о мероприятиях и деятельности кампании представлена на веб-сайте: http://www.makesensecampaign.eu.

Поддержку в проведении кампании Make Sense оказывают фармацевтические компании Merck, Boehringer Ingelheim, Norgine и Bristol-Myers Squibb.

Информация о EHNS

European Head and Neck Society (EHNS) - это международная некоммерческая организация, офис которой находится в Бельгии. Членами EHNS являются частные лица, национальные и международные общества и исследовательские группы, занимающиеся организацией исследовательских, образовательных и терапевтических программ в Европе. Вступить в EHNS могут частные лица со всего мира. EHNS ставит перед собой следующие задачи: обмен информацией и знаниями по широкому кругу вопросов, связанных с неопластическими заболеваниями головы и шеи; а также повышение стандартов исследования, информирования, обучения специалистов, профилактики и лечения заболевания. Подробную информацию об организации можно получить на веб-сайте: http://www.ehns.org.

О раке головы и шеи

Понятие "рак головы и шеи" используется для описания любых онкологических заболеваний, локализованных в области головы или шеи, включая внутреннюю поверхность рта и язык (ротовая полость), горло (зев и глотка) и голосовые связки (гортань), исключая глаза, мозг, уши и пищевод. Этот тип рака обычно начинается в плоских клетках, выстилающих влажную слизистую поверхность на внутренней части головы и шеи: например, внутри рта, носа и горла.

Контакты:

Edward Brightman,

+44(0)20-3595-2430,

secretariat@makesensecampaign.eu

Karley Ura,

+44(0)20-3595-2415,

secretariat@makesensecampaign.eu

Source: European Head and Neck Society