Портативный интерактивный ПЦР-амплификатор компании Tetracore получил статус CE-IVD

T-COR 8 в комплекте с запатентованным программным обеспечением предоставляет медицинским специалистам простую, гибкую и доступную платформу для молекулярной диагностики. Эта уникальная и чрезвычайно простая в использовании система диагностики по месту оказания медицинской помощи обеспечивает возможность проведения молекулярного тестирования в режиме реального времени в больницах, клиниках, врачебных кабинетах и даже "полевых" условиях"у постели больного.

Медицинские специалисты используют результаты молекулярного тестирования для точной идентификации возбудителей инфекции, что способствует оперативному выбору тартегированных методов лечения. Расширение доступа к возможностям молекулярного тестирования содействует клиникам и врачам по всему миру в реализации стратегии рационального использования антибактериальных препаратов. И, что более важно, подобные средства экспресс-диагностики позволяют незамедлительно начать надлежащий курс лечения. Амплификатор T-COR 8, разработанный для использования непосредственно по месту оказания медицинской помощи, делает молекулярное тестирование инфекционных заболеваний ближе к пациенту.

"Мы делаем акцент на предоставлении возможностей диагностики там, где это необходимо, вне зависимости от окружающих условий, - пояснил д-р Билл Нельсон (Bill Nelson), главный исполнительный директор Tetracore. - T-COR 8 позволяет большему числу медицинских специалистов выполнять критически важные тесты там, где в этом имеется насущная потребность". Tetracore разрабатывает для новой системы ряд диагностических тестов, ориентированных на выявление вирусов-возбудителей инфекций дыхательных путей, внутригоспитальных инфекций и инфекций желудочно-кишечного тракта. Вместе с разрабатываемым контентом T-COR 8 может выполнять молекулярные тесты в "открытом" режиме, позволяя исследователям и разработчикам создавать новые анализы для инструмента нового поколения с помощью встроенного формирователя пользовательских протоколов.

В число основных функциональных возможностей T-COR 8 входят:

"Облачная" подготовка и различные опции сетевого взаимодействия (WiFi/Ethernet) для удалённого доступа и загрузки данных

8 независимых программируемых лунок

Инструмент произвольного доступа, позволяющий одновременно использовать несколько протоколов

Сенсорный экран 10,4" (26,4 см) с виртуальной клавиатурой

Возможность подключения к электросети или использования встроенной аккумуляторной батареи (до 4 часов непрерывного тестирования)

Встроенный сканер штрих-кодов

Загрузка отчёта через сеть или USB-накопитель

О компании Tetracore, Inc.

Tetracore является биотехнологической компанией, специализирующейся на разработке и производстве диагностических устройств и аналитических протоколов для выявления инфекционных заболеваний. Головной офис компании расположен в "Биотехнологическом коридоре" в Роквилле, штат Мэриленд. Tetracore была основана в 1998 году бывшими инспекторами биологического оружия Специальной комиссии ООН и специалистами Военно-морского медицинского научно-исследовательского института в Бетесде (штат. Мэриленд). Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.tetracore.com или свяжитесь с нами по адресу jkelly@tetracore.com.

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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Джон Келли (John Kelly), 240-268-5400, jkelly@tetracore.com