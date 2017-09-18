Портативный интерактивный ПЦР-амплификатор компании Tetracore получил статус CE-IVD

Федун отказался комментировать ситуацию вокруг тренера "Спартака" КаррерыСпорт 18 сентября, 12:06
Объявлены лауреаты ХI Международного конкурса молодых оперных певцов Елены ОбразцовойНовости партнеров 18 сентября, 11:55
Симонян: Соткилава навсегда останется в памяти как человек, преданный футболуСпорт 18 сентября, 11:52
Суд приступит к рассмотрению иска Тинькова к кемеровским блогерам 9 октябряЭкономика и бизнес 18 сентября, 11:48
Директор ХК "Трактор": в тренерском штабе могут произойти изменения после домашней серииСпорт 18 сентября, 11:47
Кудрин предлагает за 6 лет вдвое сократить число контрольных органовЭкономика и бизнес 18 сентября, 11:35
Британским СМИ стало известно имя подозреваемого в совершении теракта в лондонском метроМеждународная панорама 18 сентября, 11:33
Расходы на повышение МРОТ в бюджетной сфере в 2018 году составят 26,2 млрд рублейЭкономика и бизнес 18 сентября, 11:31
Хоккеисты "Рязани" более чем на сутки задержались в аэропорту ШанхаяСпорт 18 сентября, 11:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РОКВИЛЛ (ROCKVILLE), Мэриленд, 18 сентября 2017 г. /PRNewswire/. Компания Tetracore сегодня сообщила, что портативный интерактивный ПЦР-амплификатор T-COR 8 получил статус CE-IVD согласно требованиям Европейской директивы о медицинских устройствах для диагностики in vitro.
T-COR 8 в комплекте с запатентованным программным обеспечением предоставляет медицинским специалистам простую, гибкую и доступную платформу для молекулярной диагностики. Эта уникальная и чрезвычайно простая в использовании система диагностики по месту оказания медицинской помощи обеспечивает возможность проведения молекулярного тестирования в режиме реального времени в больницах, клиниках, врачебных кабинетах и даже "полевых" условиях"у постели больного.
Медицинские специалисты используют результаты молекулярного тестирования для точной идентификации возбудителей инфекции, что способствует оперативному выбору тартегированных методов лечения. Расширение доступа к возможностям молекулярного тестирования содействует клиникам и врачам по всему миру в реализации стратегии рационального использования антибактериальных препаратов. И, что более важно, подобные средства экспресс-диагностики позволяют незамедлительно начать надлежащий курс лечения. Амплификатор T-COR 8, разработанный для использования непосредственно по месту оказания медицинской помощи, делает молекулярное тестирование инфекционных заболеваний ближе к пациенту.
"Мы делаем акцент на предоставлении возможностей диагностики там, где это необходимо, вне зависимости от окружающих условий, - пояснил д-р Билл Нельсон (Bill Nelson), главный исполнительный директор Tetracore. - T-COR 8 позволяет большему числу медицинских специалистов выполнять критически важные тесты там, где в этом имеется насущная потребность". Tetracore разрабатывает для новой системы ряд диагностических тестов, ориентированных на выявление вирусов-возбудителей инфекций дыхательных путей, внутригоспитальных инфекций и инфекций желудочно-кишечного тракта. Вместе с разрабатываемым контентом T-COR 8 может выполнять молекулярные тесты в "открытом" режиме, позволяя исследователям и разработчикам создавать новые анализы для инструмента нового поколения с помощью встроенного формирователя пользовательских протоколов.
В число основных функциональных возможностей T-COR 8 входят:
Tetracore является биотехнологической компанией, специализирующейся на разработке и производстве диагностических устройств и аналитических протоколов для выявления инфекционных заболеваний. Головной офис компании расположен в "Биотехнологическом коридоре" в Роквилле, штат Мэриленд. Tetracore была основана в 1998 году бывшими инспекторами биологического оружия Специальной комиссии ООН и специалистами Военно-морского медицинского научно-исследовательского института в Бетесде (штат. Мэриленд). Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.tetracore.com или свяжитесь с нами по адресу jkelly@tetracore.com.
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/371337/Tetracore_Logo.jpg
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Джон Келли (John Kelly), 240-268-5400, jkelly@tetracore.com