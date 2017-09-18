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Портативный интерактивный ПЦР-амплификатор компании Tetracore получил статус CE-IVD

Пресс-релизы
18 сентября, 9:00 UTC+3

Платформа молекулярной диагностики нового поколения представляет собой инновационное решение, сетевые опции которого делают тестирование ближе к пациенту

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РОКВИЛЛ (ROCKVILLE), Мэриленд, 18 сентября 2017 г. /PRNewswire/. Компания Tetracore сегодня сообщила, что портативный интерактивный ПЦР-амплификатор T-COR 8 получил статус CE-IVD согласно требованиям Европейской директивы о медицинских устройствах для диагностики in vitro.

 T-COR 8 в комплекте с запатентованным программным обеспечением предоставляет медицинским специалистам простую, гибкую и доступную платформу для молекулярной диагностики. Эта уникальная и чрезвычайно простая в использовании система диагностики по месту оказания медицинской помощи обеспечивает возможность проведения молекулярного тестирования в режиме реального времени в больницах, клиниках, врачебных кабинетах и даже "полевых" условиях"у постели больного. 

Медицинские специалисты используют результаты молекулярного тестирования для точной идентификации возбудителей инфекции, что способствует оперативному выбору тартегированных методов лечения. Расширение доступа к возможностям молекулярного тестирования содействует клиникам и врачам по всему миру в реализации стратегии рационального использования антибактериальных препаратов. И, что более важно, подобные средства экспресс-диагностики позволяют незамедлительно начать надлежащий курс лечения. Амплификатор T-COR 8, разработанный для использования непосредственно по месту оказания медицинской помощи, делает молекулярное тестирование инфекционных заболеваний ближе к пациенту.

"Мы делаем акцент на предоставлении возможностей диагностики там, где это необходимо, вне зависимости от окружающих условий, - пояснил д-р Билл Нельсон (Bill Nelson), главный исполнительный директор Tetracore. - T-COR 8 позволяет большему числу медицинских специалистов выполнять критически важные тесты там, где в этом имеется насущная потребность". Tetracore разрабатывает для новой системы ряд диагностических тестов, ориентированных на выявление вирусов-возбудителей инфекций дыхательных путей, внутригоспитальных инфекций и инфекций желудочно-кишечного тракта. Вместе с разрабатываемым контентом T-COR 8 может выполнять молекулярные тесты в "открытом" режиме, позволяя исследователям и разработчикам создавать новые анализы для инструмента нового поколения с помощью встроенного формирователя пользовательских протоколов.

В число основных функциональных возможностей T-COR 8 входят:

  • "Облачная" подготовка и различные опции сетевого взаимодействия (WiFi/Ethernet) для удалённого доступа и загрузки данных
  • 8 независимых программируемых лунок
  • Инструмент произвольного доступа, позволяющий одновременно использовать несколько протоколов
  • Сенсорный экран 10,4" (26,4 см) с виртуальной клавиатурой
  • Возможность подключения к электросети или использования встроенной аккумуляторной батареи (до 4 часов непрерывного тестирования)
  • Встроенный сканер штрих-кодов
  • Загрузка отчёта через сеть или USB-накопитель

О компании Tetracore, Inc.

Tetracore является биотехнологической компанией, специализирующейся на разработке и производстве диагностических устройств и аналитических протоколов для выявления инфекционных заболеваний. Головной офис компании расположен в "Биотехнологическом коридоре" в Роквилле, штат Мэриленд. Tetracore была основана в 1998 году бывшими инспекторами биологического оружия Специальной комиссии ООН и специалистами Военно-морского медицинского научно-исследовательского института в Бетесде (штат. Мэриленд). Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.tetracore.com или свяжитесь с нами по адресу jkelly@tetracore.com.

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/371337/Tetracore_Logo.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Джон Келли (John Kelly), 240-268-5400, jkelly@tetracore.com

 
 
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