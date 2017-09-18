3D Systems представила разработки в области техконтроля и серийного изготовления деталей

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ГАННОВЕР (HANNOVER), Германия, 18 сентября 2017 г. /PRNewswire/. На выставки EMO Hannover 2017 компания 3D Systems (код NYSE: DDD) представила и продемонстрировала передовое программное средство технического контроля Geomagic® Control X™ 2018, а также GibbsCAM® 12 - ПО CAM для серийного изготовления деталей.
Разработанное создателями современных технологий 3D-печати и инспекции данных 3D-сканирования решение Geomagic Control X 2018 использует технологии, лежащие в его основе, для удовлетворения потребностей аэрокосмического и автомобильного производства.
Предоставляя тот же набор простых в использовании инструментов, что и предыдущая версия, сканер-диагностическая платформа Geomagic Control X 2018 также предоставляет интегрированные возможности, включая средства упрощенного и автоматизированного анализа аэродинамического профиля и поверхностного анализа для оперативного выявления коррозии и вмятин, а также инструменты сравнительного анализа.
Отныне пользователи имеют возможность импортировать файлы старого образца из Geomagic Control 2015, что обеспечивает существующим клиентам оптимизированную поддержку в реализации проектов.
Geomagic Control X 2018 предоставляет клиентам следующие возможности:
Существующие пользователи Geomagic Control X получат уведомление об автоматическом обновлении платформы.
Для получения дополнительной информации посетите домашнюю страницу Geomagic Control X 2018.
GibbsCAM® 12 - новейшая версия программного обеспечения 3D Systems CAM для высококлассного серийного производства, многозадачной машинной обработки (МТМ), точения и фрезерования.
Новое ПО характеризуется обновленным пользовательским интерфейсом и 30-процентным повышением производительности по сравнению с предыдущими версиями. Возможности постобработки продолжают обеспечивать пользователям автоматических станков "мировой уровень" качества производства.
Ключевые преимущества GibbsCAM 12 обеспечивают пользователям:
В рамках этого пресс-релиза компания разработала как для новых, так и для существующих пользователей видео-тренинг и обучающую программу, позволяющие им извлечь максимальную пользу из своих инвестиций в программное обеспечение.
Существующие пользователи GibbsCAM получат уведомление об автоматическом обновлении платформы.
Новая версия уже доступна. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт GibbsCAM 12.
"Мы продолжаем прислушиваться к отзывам наших клиентов, дабы сохранять высочайшие стандарты разработки аддитивного производства и субтрактивной обработки, - отметил Илан Эрез (Ilan Erez), старший вице-президент и генеральный директор 3D Systems по вопросам программного обеспечения. - Представленные сегодня новинки подчеркивают наше постоянное стремление создавать передовое программное обеспечение, облегчающее работу наших клиентов и позволяющее им быть более продуктивными при сокращении общей себестоимости производства".
Посетите экспозицию 3D Systems на выставке EMO Hannover 2017 (зал 27, стенд В69), где представлены комплексные решения для прецизионного производства металлоизделий, включая программное обеспечение, 3D-принтеры и печатные материалы.
Прогностические заявления Содержащиеся в данном пресс-релизе заявления, не представляющие собой констатацию исторических фактов, являются прогностическими в рамках определения, данного в Законе о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года. Прогностические заявления подвержены влиянию известных и неизвестных факторов риска и неопределенности, под действием которых фактические результаты или достижения компании могут значительно отличаться от любых прежних или будущих результатов или прогнозов, описанных или предполагаемых такими прогностическими заявлениями. Во многих случаях подобные заявления определяются использованием таких терминов, как "полагать", "ожидать", "мочь", "предполагать", "намереваться", "прогнозировать" или "планировать", а также отрицательными формами данных терминов и другой аналогичной терминологией. Прогностические заявления основаны на мнениях, предположениях и текущих ожиданиях руководства компании, могут содержать комментарии о прогнозах и ожиданиях относительно будущих событий и тенденций, влияющих на деятельность компании, и во всех случаях подвержены действию факторов неопределенности, многие из которых не зависят от действий предприятия. Факторы, описанные в разделах "Прогностические заявления" и "Факторы риска", содержащихся в отчетах, периодически подаваемых компанией на рассмотрение Комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам, а также прочие обстоятельства могут приводить к значительному отличию фактических результатов от описанных или предполагаемых прогностическими заявлениями. Несмотря на тот факт, что руководство компании считает ожидания, отраженные в прогностических заявлениях, обоснованными, такие заявления не могут и не должны рассматриваться в качестве гарантии будущих показателей или результатов, а также не содержат точных указаний временных рамок, в которых такие результаты или показатели должны быть достигнуты. Любые прогностические заявления актуальны только на момент, когда они были сделаны. 3D Systems не принимает на себя обязательств по обновлению или пересмотру каких-либо прогностических заявлений, сделанным руководством компании или от его имени, по результатам будущего развития событий или по каким-либо иным обстоятельствам.
3D Systems предоставляет комплексный спектр продуктов и сервисов для трехмерной печати, включая 3D-принтеры, печатные материалы, услуги индивидуального производства и инструменты для цифрового проектирования. Созданная компанией экосистема поддерживает современные технологические процессы - от конструкторской мастерской до производственного цеха и операционного зала. Предоставляемые 3D Systems прецизионные технологии для здравоохранения включают моделирование, виртуальное планирование хирургических операций и трехмерную печать медицинских и стоматологических устройств, а также индивидуальных хирургических инструментов для конкретных пациентов. Являясь изобретателем 3D-печати, формирующим будущее трехмерных технологий, компания 3D Systems в течение 30 лет предоставляет специалистам и предприятиям возможность оптимизировать конструкцию своих изделий, преобразовывать их рабочие процессы, выводить на рынок инновационные продукты и создавать новые бизнес-модели.
Больше информации - на веб-сайте компанииwww.3dsystems.com
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/557174/3D_Systems_Geomagic_Control_X_Interface.jpg
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Контактное лицо для инвесторов: Стейси Уиттен (Stacey Witten), Email: investor.relations@3dsystems.com; контактное лицо для представителей СМИ: Дайан Пэрриш (Diane Parrish), Email: press@3dsystems.com