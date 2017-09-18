3D Systems представила разработки в области техконтроля и серийного изготовления деталей

ГАННОВЕР (HANNOVER), Германия, 18 сентября 2017 г. /PRNewswire/. На выставки EMO Hannover 2017 компания 3D Systems (код NYSE: DDD) представила и продемонстрировала передовое программное средство технического контроля Geomagic® Control X™ 2018, а также GibbsCAM® 12 - ПО CAM для серийного изготовления деталей.

Geomagic Control X 2018

Разработанное создателями современных технологий 3D-печати и инспекции данных 3D-сканирования решение Geomagic Control X 2018 использует технологии, лежащие в его основе, для удовлетворения потребностей аэрокосмического и автомобильного производства.

Предоставляя тот же набор простых в использовании инструментов, что и предыдущая версия, сканер-диагностическая платформа Geomagic Control X 2018 также предоставляет интегрированные возможности, включая средства упрощенного и автоматизированного анализа аэродинамического профиля и поверхностного анализа для оперативного выявления коррозии и вмятин, а также инструменты сравнительного анализа.

Отныне пользователи имеют возможность импортировать файлы старого образца из Geomagic Control 2015, что обеспечивает существующим клиентам оптимизированную поддержку в реализации проектов.

Geomagic Control X 2018 предоставляет клиентам следующие возможности:

50% повышение эффективности:

50-процентое сокращение времени расчетов позволяет пользователям быстрее осуществлять анализ в ходе стандартных инспекционных процессов. С помощью Geomagic Control X 2018 операции импорта, согласования и сравнения выполняются быстрее, чем посредством любого другого имеющегося на рынке ПО. Кроме того, процессы задания геометрических характеристик и допусков (GD&T), в сочетании с быстрым сканированием и подбором пары, сокращает время настройки и оценки модели более чем на 50 процентов по сравнению с основными конкурентами.

50-процентое сокращение времени расчетов позволяет пользователям быстрее осуществлять анализ в ходе стандартных инспекционных процессов. С помощью Geomagic Control X 2018 операции импорта, согласования и сравнения выполняются быстрее, чем посредством любого другого имеющегося на рынке ПО. Кроме того, процессы задания геометрических характеристик и допусков (GD&T), в сочетании с быстрым сканированием и подбором пары, сокращает время настройки и оценки модели более чем на 50 процентов по сравнению с основными конкурентами. Повышенная производительность процессов обработки и оценки данных сканирования :

Используя преимущества обновленной структуры платформы, Geomagic Control X 2018 позволяет клиентам эффективнее создавать контрольные модели, а также сканировать, оценивать и передавать результаты контроля с помощью новых адаптируемых и интуитивно понятных отчетов.

: Используя преимущества обновленной структуры платформы, Geomagic Control X 2018 позволяет клиентам эффективнее создавать контрольные модели, а также сканировать, оценивать и передавать результаты контроля с помощью новых адаптируемых и интуитивно понятных отчетов. Автоматизация и отслеживаемость:

Имеющаяся в Geomagic Control X 2018 функция автоматического сканирования и поиска пары во время инспекции работает в фоновом режиме. Карта спаривания содержит парные ассоциации, позволяя пользователям просматривать, редактировать и составлять отчеты - обеспечивая максимальное понимание связи между измерительной и эталонной моделями. Кроме того, функция автоматизации процесса значительно сокращает время настройки по сравнению с конкурентами в отрасли.

Имеющаяся в Geomagic Control X 2018 функция автоматического сканирования и поиска пары во время инспекции работает в фоновом режиме. Карта спаривания содержит парные ассоциации, позволяя пользователям просматривать, редактировать и составлять отчеты - обеспечивая максимальное понимание связи между измерительной и эталонной моделями. Кроме того, функция автоматизации процесса значительно сокращает время настройки по сравнению с конкурентами в отрасли. Уникальный измерительный интерфейс для портативных зондов:

Инженеры, разработавшие Geomagic Control X, считают, что Live Inspect ("живая" инспекция) является единственным способом измерения, созданным с учетом эффективности природного взаимодействия и комфорта оператора. Новые функции облегчают оператору процесс следования инструкциям и рекомендациям для выполнения запланированной инспекции.

Существующие пользователи Geomagic Control X получат уведомление об автоматическом обновлении платформы.

Для получения дополнительной информации посетите домашнюю страницу Geomagic Control X 2018.

GibbsCAM® 12

GibbsCAM® 12 - новейшая версия программного обеспечения 3D Systems CAM для высококлассного серийного производства, многозадачной машинной обработки (МТМ), точения и фрезерования.

Новое ПО характеризуется обновленным пользовательским интерфейсом и 30-процентным повышением производительности по сравнению с предыдущими версиями. Возможности постобработки продолжают обеспечивать пользователям автоматических станков "мировой уровень" качества производства.

Ключевые преимущества GibbsCAM 12 обеспечивают пользователям:

Уникальный интерфейс, созданный специально для CNC-программирования:

GibbsCAM 12 построен на базе специализированной платформы для CNC-программистов и операторов. Инновационный новый интерфейс обеспечивает быстрое, эффективное программирование, предоставляя пользователям инструменты для создания собственных деталей.

GibbsCAM 12 построен на базе специализированной платформы для CNC-программистов и операторов. Инновационный новый интерфейс обеспечивает быстрое, эффективное программирование, предоставляя пользователям инструменты для создания собственных деталей. Собственная разработка постпроцессоров:

Пользователи получают доступ к более чем 15 000 проверенных, безошибочных постпроцессоров вместе с постоянно добавляемыми индивидуальными постпроцессорами, создаваемыми для удовлетворения ожиданий клиентов. В результате пользователи получают постпроцессоры практически для каждой имеющейся на рынке комбинации машины/системы управления.

Пользователи получают доступ к более чем 15 000 проверенных, безошибочных постпроцессоров вместе с постоянно добавляемыми индивидуальными постпроцессорами, создаваемыми для удовлетворения ожиданий клиентов. В результате пользователи получают постпроцессоры практически для каждой имеющейся на рынке комбинации машины/системы управления. Возможности программирования многозадачной машинной обработки (MTM):

Имеющаяся в GibbsCAM 12 опция MTM обеспечивает сверхсовременные возможности программирования для самых сложных МТМ и машин швейцарского типа, включая такие приложения, как приемники деталей, зажимы, задние бабки и роботы. Кроме того, технология универсальной кинематической машинной обработки (Universal Kinematic Machining (UKM)) предоставляет пользователям максимальную гибкость и конфигурируемость для работы с машинами, оснащенными любым числом валов и осей.

Имеющаяся в GibbsCAM 12 опция MTM обеспечивает сверхсовременные возможности программирования для самых сложных МТМ и машин швейцарского типа, включая такие приложения, как приемники деталей, зажимы, задние бабки и роботы. Кроме того, технология универсальной кинематической машинной обработки (Universal Kinematic Machining (UKM)) предоставляет пользователям максимальную гибкость и конфигурируемость для работы с машинами, оснащенными любым числом валов и осей. Единое решение для всех CNC-станков:

GibbsCAM 12 представляет собой единое приложение с обшим пользовательским интерфейсом для программирования всех автоматических станков. Вне зависимости от сложности требуемых деталей и используемых станков, GibbsCAM 12 справляется с любыми поставленными задачами посредством общего, знакомого и эффективного интерфейса.

В рамках этого пресс-релиза компания разработала как для новых, так и для существующих пользователей видео-тренинг и обучающую программу, позволяющие им извлечь максимальную пользу из своих инвестиций в программное обеспечение.

Существующие пользователи GibbsCAM получат уведомление об автоматическом обновлении платформы.

Новая версия уже доступна. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт GibbsCAM 12.

"Мы продолжаем прислушиваться к отзывам наших клиентов, дабы сохранять высочайшие стандарты разработки аддитивного производства и субтрактивной обработки, - отметил Илан Эрез (Ilan Erez), старший вице-президент и генеральный директор 3D Systems по вопросам программного обеспечения. - Представленные сегодня новинки подчеркивают наше постоянное стремление создавать передовое программное обеспечение, облегчающее работу наших клиентов и позволяющее им быть более продуктивными при сокращении общей себестоимости производства".

Посетите экспозицию 3D Systems на выставке EMO Hannover 2017 (зал 27, стенд В69), где представлены комплексные решения для прецизионного производства металлоизделий, включая программное обеспечение, 3D-принтеры и печатные материалы.

Прогностические заявления

Прогностические заявления Содержащиеся в данном пресс-релизе заявления, не представляющие собой констатацию исторических фактов, являются прогностическими в рамках определения, данного в Законе о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года. Прогностические заявления подвержены влиянию известных и неизвестных факторов риска и неопределенности, под действием которых фактические результаты или достижения компании могут значительно отличаться от любых прежних или будущих результатов или прогнозов, описанных или предполагаемых такими прогностическими заявлениями. Во многих случаях подобные заявления определяются использованием таких терминов, как "полагать", "ожидать", "мочь", "предполагать", "намереваться", "прогнозировать" или "планировать", а также отрицательными формами данных терминов и другой аналогичной терминологией. Прогностические заявления основаны на мнениях, предположениях и текущих ожиданиях руководства компании, могут содержать комментарии о прогнозах и ожиданиях относительно будущих событий и тенденций, влияющих на деятельность компании, и во всех случаях подвержены действию факторов неопределенности, многие из которых не зависят от действий предприятия. Факторы, описанные в разделах "Прогностические заявления" и "Факторы риска", содержащихся в отчетах, периодически подаваемых компанией на рассмотрение Комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам, а также прочие обстоятельства могут приводить к значительному отличию фактических результатов от описанных или предполагаемых прогностическими заявлениями. Несмотря на тот факт, что руководство компании считает ожидания, отраженные в прогностических заявлениях, обоснованными, такие заявления не могут и не должны рассматриваться в качестве гарантии будущих показателей или результатов, а также не содержат точных указаний временных рамок, в которых такие результаты или показатели должны быть достигнуты. Любые прогностические заявления актуальны только на момент, когда они были сделаны. 3D Systems не принимает на себя обязательств по обновлению или пересмотру каких-либо прогностических заявлений, сделанным руководством компании или от его имени, по результатам будущего развития событий или по каким-либо иным обстоятельствам.

О компании 3D Systems

3D Systems предоставляет комплексный спектр продуктов и сервисов для трехмерной печати, включая 3D-принтеры, печатные материалы, услуги индивидуального производства и инструменты для цифрового проектирования. Созданная компанией экосистема поддерживает современные технологические процессы - от конструкторской мастерской до производственного цеха и операционного зала. Предоставляемые 3D Systems прецизионные технологии для здравоохранения включают моделирование, виртуальное планирование хирургических операций и трехмерную печать медицинских и стоматологических устройств, а также индивидуальных хирургических инструментов для конкретных пациентов. Являясь изобретателем 3D-печати, формирующим будущее трехмерных технологий, компания 3D Systems в течение 30 лет предоставляет специалистам и предприятиям возможность оптимизировать конструкцию своих изделий, преобразовывать их рабочие процессы, выводить на рынок инновационные продукты и создавать новые бизнес-модели.

Больше информации - на веб-сайте компанииwww.3dsystems.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/557174/3D_Systems_Geomagic_Control_X_Interface.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Контактное лицо для инвесторов: Стейси Уиттен (Stacey Witten), Email: investor.relations@3dsystems.com; контактное лицо для представителей СМИ: Дайан Пэрриш (Diane Parrish), Email: press@3dsystems.com