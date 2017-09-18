3D Systems представила на выставке EMO Hannover 2017 решения для аддитивного производства

ГАННОВЕР (HANNOVER), Германия, 18 сентября 2017 г. /PRNewswire/. Компания 3D Systems, являющаяся изобретателем технологии 3D-печати, сегодня сообщила о намерении продемонстрировать, как клиенты используют комплексные решения для аддитивного производства с целью оптимизации конструкций, усовершенствования рабочих процессов и ускорения вывода продуктов на рынок, в ходе ведущей международной выставки отрасли металообработки EMO Hannover 2017, которая будет проходить с 18 по 23 сентября этого года. Познакомиться с технологиями 3D Systems и пообщаться с экспертами отрасли можно будет на стенде В69 в зале 27.

Лидер рынка аддитивных технологий

Сегодня компания 3D Systems предоставляет своим клиентам комплексную экосистему, включающую 3D-принтеры для аддитивного производства металлических и пластиковых изделий, печатные материалы, программное обеспечение и сервисы производства на заказ. Кроме того, обширная партнерская сеть помогает растущей клиентской базе компании повышать результативность производства и содействует интеграции аддитивных технологий в их бизнес-процессы.

В ходе предстоящей выставки компания продемонстрирует свою компетенцию в сфере решений для массовой печати из металла, предназначенных для нужд аэрокосмической, автомобильной и медицинской отраслей.

В число таких решений входят принтеры для непосредственной печати металлоизделий. Наглядным примером линейки устройств служит 3D Systems ProX® DMP 320 - высокоточный и высокопроизводительный принтер для непосредственной печати из металла, оптимизированный под нужды критически важных проектов, требующих изготовления сложных деталей из суперсплавов химически чистого титана, нержавеющей стали или никеля.

3D Systems также представит новые металлические материалы LaserForm® для точного изготовления деталей медицинского, аэрокосмического, стоматологического или иного назначения.

В рамках выставки ЕМО компания продемонстрирует, как металлические изделия, изготавливаемые традиционным путем, превращаются в намного более легкие и чрезвычайно рентабельные детали - полностью оптимизированные под особенности эксплуатации в предполагаемой рабочей среде. И все это - с помощью аддитивных технологий 3D Systems.

В аспекте удовлетворения технологических требований к стабильности и повторяемости получаемых изделий, компания представит решение DMP Vision™, позволяющее осуществлять мониторинг производственных процессов для новых и существующих пользователей ProX DMP 320. Комплект аппаратного и программного обеспечения DMP упрощает сбор послойных визуальных данных и аналитической информации, помогая пользователям повышать точность и производительность процесса металлопечати. Система предоставляет пользователям полезную обратную информацию, позволяющую оптимизировать и корректировать конструктивные решения и модели в целях повышенного контроля качества, отчетности и архивации процессов.

Сегодня, в отдельном корпоративном пресс-релизе, компания анонсировала выпуск Geomagic® Control X™ 2018. Разработанное для нужд современной обработки и инспекции данных 3D-сканирования решение Geomagic Control X 2018 использует технологии, лежащие в его основе, для удовлетворения потребностей аэрокосмического и автомобильного производства.

Предоставляя тот же набор простых в использовании инструментов, что и предыдущая версия, сканер-диагностическая платформа Geomagic Control X 2018 также открывает пользователям новые интегрированные возможности, включая средства упрощенного и автоматизированного анализа аэродинамического профиля и поверхностного анализа для оперативного выявления коррозии и вмятин, а также инструменты сравнительного анализа.

Являясь ведущим поставщиком решений для аддитивного производства, компания 3D Systems также продемонстрирует 3DXpert™ - универсальный комплекс программного обеспечения для металлопринтеров, обеспечивающий пользователям значительную экономию времени и средств, устраняя потребность в многочисленных пакетах ПО. Решение также предоставляет расширенные возможности в области подготовки к печати и поддерживает конструкционную оптимизацию, слайсинг и постобработку.

Комплекс 3DXpert совместим со всеми принтерами 3D Systems для непосредственной печати из металла и упрощает процессы точного изготовления металлоизделий в любых отраслях.

Все участники выставки смогут также познакомиться с ProJet® MJP 2500W и материалом VisiJet® M2 CAST RealWax™, представляющим собой идеальное решение для промышленного металлического литья. Доступный принтер ProJet MJP 2500W характеризуется в 3,7 раз большим объемом партии изготавливаемых изделий и 10-кратным повышением скорости печати по сравнению с другими принтерами данного класса, а также скоростной однолинейной печатью для эффективного массового производства точных литейных моделей из 100% воска.

Сегодня же, в отдельном корпоративном пресс-релизе, компания представила GibbsCAM® 12, новейшую версию программного обеспечения 3D Systems CAM для высококлассного серийного производства, многозадачной машинной обработки (МТМ), точения и фрезерования.

Новая версия отличается инновационным пользовательским интерфейсом и возможностями постобработки, обеспечивающими пользователям автоматических станков "мировой уровень" качества производства.

В ходе выставки EMO компания 3D Systems также представит свои сервисы производства на заказ, предоставляющие конструкторам и инженерам инструменты для проектирования, итерирования и производства высококачественных деталей из цифровых 3D-файлов. Полный спектр традиционных и аддитивных производственных технологий помогает реализовывать проекты, соблюдать строки и достигать целей, включая скоростную 3D-печать деталей, расширенное прототипирование со сборкой и окончательной обработкой, создание наглядных моделей и мелкосерийное производство, включая CNC, уретановое литье и инжекционную инструментальную обработку.

"EMO Hannover предоставляет нам идеальную площадку для демонстрации передовых технологий прецизионной печати из металла клиентам, требующим высочайших стандартов поверхностной обработки, точности и качества деталей для нужд различных отраслей промышленности, - отметил Герберт Коэк (Herbert Koeck), старший вице-президент и генеральный директор 3D Systems по стратегиям вывода продукции и услуг на рынок. - Мы делаем все возможное для создания решений, обеспечивающих продуктивность, повторяемость, прочность и рентабельность крупномасштабного 3D-производства".

Прогностические заявления

Содержащиеся в данном пресс-релизе заявления, не представляющие собой констатацию исторических фактов, являются прогностическими в рамках определения, данного в Законе о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года. Прогностические заявления подвержены влиянию известных и неизвестных факторов риска и неопределенности, под действием которых фактические результаты или достижения компании могут значительно отличаться от любых прежних или будущих результатов и прогнозов, описанных или предполагаемых такими прогностическими заявлениями. Во многих случаях подобные заявления характеризуются использованием таких терминов, как "полагать", "ожидать", "мочь", "предполагать", "намереваться", "прогнозировать" или "планировать", а также отрицательными формами данных терминов и другой аналогичной терминологией. Прогностические заявления основаны на мнениях, предположениях и текущих ожиданиях руководства компании, могут содержать комментарии о прогнозах и ожиданиях относительно будущих событий и тенденций, влияющих на деятельность компании, и во всех случаях подвержены действию факторов неопределенности, многие из которых не зависят от действий предприятия. Факторы, описанные в разделах "Прогностические заявления" и "Факторы риска", содержащихся в отчетах, периодически подаваемых компанией на рассмотрение Комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам, а также прочие обстоятельства могут приводить к значительному отличию фактических результатов от описанных или предполагаемых прогностическими заявлениями. Несмотря на тот факт, что руководство компании считает ожидания, отраженные в прогностических заявлениях, обоснованными, такие заявления не могут и не должны рассматриваться в качестве гарантии будущих показателей или результатов, а также не содержат точных указаний временных рамок, в которых такие результаты или показатели должны быть достигнуты. Любые прогностические заявления актуальны только на момент, когда они были сделаны. 3D Systems не принимает на себя обязательств по обновлению или пересмотру каких-либо прогностических заявлений, сделанным руководством компании или от его имени, по результатам будущего развития событий или по каким-либо иным обстоятельствам.

О компании 3D Systems

3D Systems предоставляет комплексный спектр продуктов и сервисов для трехмерной печати, включая 3D-принтеры, печатные материалы, услуги индивидуального производства и инструменты для цифрового проектирования. Созданная компанией экосистема поддерживает современные технологические процессы - от конструкторской мастерской до производственного цеха и операционного зала. Предоставляемые 3D Systems прецизионные технологии для здравоохранения включают моделирование, виртуальное планирование хирургических операций и трехмерную печать медицинских и стоматологических устройств, а также индивидуальных хирургических инструментов для конкретных пациентов. Являясь изобретателем 3D-печати, формирующим будущее трехмерных технологий, компания 3D Systems в течение 30 лет предоставляет специалистам и предприятиям возможность оптимизировать конструкцию своих изделий, преобразовывать их рабочие процессы, выводить на рынок инновационные продукты и создавать новые бизнес-модели.

Больше информации - на веб-сайте компанииwww.3dsystems.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/557172/3D_Systems_Prox_DMP_320.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Контактная информация для инвесторов: Стейси Уиттен (Stacey Witten), Email: investor.relations@3dsystems.com; контактное лицо для представителей СМИ: Николь Клемент (Nicole Clement), Email: nicole.clement@3dsystems.com