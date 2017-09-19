Сянъян - образцовая модель градостроительства в Центральном Китае

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/557413/Hanjiang_River_runs_through_Xiangyang_City.jpg

Висячий мост Пангун стоимостью 1,13 млрд. юаней КНР - первый совместный проект, реализуемый местными властями при участии общественного капитала, - имеет 2,7 км в длину и после окончания строительства позволит значительно повысить эффективность городского трафика.

"Передвижение на автомобиле в центре города станет удовольствием", - отметил местный житель Чэнь Лун (Chen Long).

На участке земли площадью 600 му (40 гектаров) 20 лет назад планировалось разбить городской парк, но за это время его стоимость значительно возросла. Перед властями города встал вопрос: придерживаться первоначального плана или изменить его назначение для реализации заманчивого проекта застройки? Местное правительство выбрало первый вариант и инвестировало еще 200 млн юаней КНР в создание на этом "лакомом" участке земли парка площадью 400 000 кв. метров.

Еще на одном участке в южной части города с удобной транспортной развязкой и приятной атмосферой для жизни изначально планировалось построить жилой комплекс для членов правительства. Однако руководство города приняло решение выкупить землю обратно по весьма высокой цене с целью создания здесь культурной площадки, доступной для всех горожан.

На протяжении тысячелетий многочисленные реки несли свои воды через Сянъян. Решение местного правительства очистить и обеспечить защиту экологической среды девяти существующих русел впервые в истории сделало городской ландшафт уникальным и привлекательным.

Кроме привычных и традиционных проектов строительства важной частью плана модернизации города стал культурный аспект.

Верфи и пристани, доставшиеся городу в наследство от многолетней истории судостроения, были восстановлены, став своеобразными "вратами" в уникальную культурную среду и отправной точкой экологического туризма.

Скульптурные изображения спортивных игр и развлечений прошлого, включая забаву с волчком, петушиные бои и ходьбу на ходулях, украсили центральные улицы и общественные парки города.

Кроме того, по пяти маршрутам с утра до вечера курсируют автобусы с изображениями городских достопримечательностей; мусорные урны с логотипами древних зданий Сянъяна выстроились вдоль улиц; зеленые зоны, экологичные парковки и элементы мостового декора рассказывают о древней истории города.

Согласование исторических и культурных аспектов Сянъяна с процессами городского строительства является руководящим принципом, неизменно подчеркиваемым и соблюдаемым местными властями при обеспечении гармоничной интеграции всех зданий в культурный ландшафт города и удовлетворения потребностей его жителей.

В результате город украсили тщательно продуманные и изысканные парки с удобной инфраструктурой. Древние храмы, скульптуры и врата бережно сохраняются в качестве ценных "свидетелей" прошлого Сянъяна. В стремлении добиться для города статуса исторического и культурного центра местные власти наращивают темпы реставрации исторических кварталов.

В начале 2014 года муниципальное правительство взяло на себя обязательство превратить Сянъян в город-сад. В итоге за последние три года озеленение стало одним из основных приоритетных направлений градостроительной деятельности. И сегодня островки зелени расположены в 500 метрах ходьбы, сады - в 1000 метрах, а реки - в 2 км от любой точки города развитой экосистемой "зеленых поясов".

Современная транспортная инфраструктура с удобными мостовыми развязками является еще одной отличительной чертой Сянъян. На протяжении последних пяти лет процесс крупного инфраструктурного строительства ни разу не прекращался, подстегиваемый твердым намерением муниципальных властей оптимизировать сеть городских дорог и комплексные транспортные сервисы.

Новые мосты и высокоскоростные развязки сдаются в эксплуатацию один за другим, а строительство окружной дороги повысило качество городского трафика на новый уровень. Как показывают статистические данные, за эти годы были построены или отремонтированы 135 дорог общей протяженностью 205 км, еще 15 дорог объединили городскую транспортную сеть, обустроены 10 надземных и два подземных пешеходных перехода, модернизированы свыше 100 автобусных остановок.

Реставрация старой части города и строительство новых районов ведутся одинаковыми темпами. По состоянию на конец 2016 года муниципальное правительство заключило соглашения с более чем 90% горожан, проживающих в пяти небогатых поселках, примыкающих в городу. Вскоре на месте этих неблагополучных районов появятся парки, торговые центры и высококлассные офисные здания.

С вводом в эксплуатацию высокоскоростной железнодорожной линии, связующей Сянъян с остальной частью Китая, обновленный город приветствует гостей из всех уголков страны и земного шара.