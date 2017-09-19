Компания METRO поздравляет независимых предпринимателей

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ДЮССЕЛЬДОРФ, Германия, September 18, 2017/PRNewswire/. Будь то бармен, угощающий нас кофе по утрам, или шеф-повар, готовящий наши любимые блюда, владельцы малого бизнеса привносят не только комфорт и новые оттенки в нашу жизнь, но также наполняют энергией и бодростью наши города. Чтобы отдать должное их неизменной приверженности своему делу и признать их заслуги, компания METRO Cash & Carry учредила в прошлом году "День независимых предпринимателей", который будет отмечаться во второй раз 10 октября этого года во всех странах, в которых компания осуществляет свою деятельность.
(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/557412/METRO_Own_Business_Day.jpg )
Вдохновленный успехом первого Дня независимого предпринимателя, для участия в котором зарегистрировались более чем 20 000 человек, Питер Бун, главный операционный директор (COO) и член правления компании METRO AG, сказал: "Компания METRO ощущает прочную связь с миллионами владельцев малого бизнеса по всему миру - теми незаметными героями, которые так необходимы нашим городам. Мы разделяем ту же страсть и приверженность своему делу, позволяющие независимым предпринимателям добиваться большего успеха в повседневной работе и приносить больше пользы своим клиентам. Поскольку мы знаем: наш успех зависит от успеха наших клиентов".
Второй День независимых предпринимателей пройдет 10 октября 2017 года во всех странах, в которых компания METRO осуществляет свою деятельность, и охватит всех владельцев малого и среднего бизнеса, включая также 21 млн профессиональных клиентов компании METRO. В планах компании сделать этот день глобальным событием, отмечаемым ежегодно во второй вторник октября.
Учитывая важность малого и среднего бизнеса для общества, в этом году компания METRO запустила международное исследование, которое поможет сформировать более глубокое понимание отношения широкой общественности к независимым предпринимателям. Кроме того, данное исследование поможет владельцам бизнеса разобраться в себе (например, в тех трудностях, с которыми они сталкиваются) или поделиться опытом продвижения своего бизнеса.
Полный текст пресс-релиза:
https://www.metroag.de/en/media-centre/news/2017/09/18/metro-celebrates-own-business-day
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Source: METRO AG