Передовой китайский центр инноваций и стартапов Гуанчжоу привлекает мировое внимание

Форум 2017 Fortune Global Forum пройдет в Гуанчжоу с 6 по 8 декабря этого года. На данный момент 138 компаний и промышленных лидеров из списка Fortune Global 500 уже подтвердили свое участие в мероприятии, а общее число предприятий из упомянутого рейтинга на форуме должно превысить 200. 21 сентября организатор форума и Муниципальное правительство Гуанчжоу проведут в Силиконовой долине Сан-Франциско совместную выездную презентацию города и банкет под названием "Fortune China Innovation Dinner". Это мероприятие по международному обмену позволит обсудить различные вопросы, связанные с Китаем, а руководству Гуанчжоу - набраться передового опыта в преддверии Fortune Global Forum и Brainstorm TECH International.

Как и знаменитый центр высоких технологий Силиконовая долина в Сан-Франциско, Гуанчжоу может похвалиться благоприятной атмосферой, инклюзивной культурой и развитыми транспортными сервисами, включая порты мирового класса, а также отличным расположением в зоне большого залива Гуандуна, Гонконга и Макао. "Гуанчжоу - лучший практический пример Четвертой промышленной революции", - отметил профессор Клаус Шваб (Klaus Schwab), исполнительный председатель Всемирного экономического форума.

Муниципальные власти планирует превратить город в глобальный центр технологических инноваций, раскрыв его колоссальный потенциал для продвижения новаторской и предпринимательской деятельности. "В Гуанчжоу расположены 83 вуза и 140 000 технологических предприятий. Свыше 11 000 компаний были "взращены" различными инкубаторами и пространством для совместных инноваций (GIS). Ежедневно в городе регистрируются в среднем 386 новых предприятий, а пять из них имеют иностранных владельцев", - прокомментировал Гун Хунву (Gong Hongwu), генеральный директор Комиссии по вопросам науки, технологий и инноваций г. Гуанчжоу.

"Глобализация" - необходимый шаг для города на пути к превращению в международный центр. В марте этого года китайский мегаполис учредил свои зарубежные представительства в городах и регионах, являющихся лидерами сферы науки, технологий и инноваций, включая Силиконовую Долину, американский Бостон и израильский Тель-Авив. Эта инициатива направлена на расширение обмена и сотрудничества в европейскими и американскими государствами в области технологических достижений, инновационных проектов и подготовки специалистов. В апреле компания Guangzhou Automobile Group, входящая в список Fortune Global 500, открыла научно-исследовательский центр в американской Силиконовой долине. Деятельность центра будет ориентирована на научно-исследовательские и проектно-конструкторские разработки в сферах новых источников энергии, инновационных материалов, современных компонентов и электронного оборудования. Его открытие демонстрирует стремление предприятия идти в ногу с переменчивым ландшафтом этих тесно связанных отраслей.

В начале этого года руководству компании Foxconn потребовалось всего 50 дней для согласования места расположения своего завода стоимостью $8,8 млрд в Гуанчжоу, что стало наглядным примером "китайской эффективности", ставшей возможной благодаря более рыночно-ориентированной и законодательно-регулируемой международной бизнес-среде.

В июне в Sino-Singapore Guangzhou Knowledge City (Китайско-сингапурском городе знаний в Гуанчжоу) начал свою работу биотехнологический парк - проект совместных инвестиций General Electric Company и Зоны экономико-технологического развития Гуанчжоу на общую сумму $800 млн. Кроме того, ориентированный на развитие технологий интеллектуального производства проект CISCO (Guangzhou) Smart City с момента своего открытия уже привлек около 30 компаний в Гуанчжоу, а ежегодные объемы их производства должны превысить 100 млрд юаней КНР.

Все эти примеры практической реализации концепции "Bringing In", внедряемой руководством города, демонстрируют создание здесь благоприятной бизнес-среды для дальнейшего привлечения в мегаполис компаний Fortune Global 500 и международных центров научных исследований.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-н Чжун (Mr. Zhong), тел.: 86 20 83107572