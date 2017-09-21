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Международная выставка наружной рекламы и светодиодного освещения возвращается в Гуанчжоу

Пресс-релизы
21 сентября, 9:00 UTC+3

Крупнейшее в мире мероприятие данной отрасли представит новейшие тенденции в области рекламного оборудования

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ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 21 сентября 2017 г. /PRNewswire/. Международная выставка наружной рекламы и светодиодного освещения -2018 (International Signs and LED Exhibition (ISLE 2018)) пройдёт с 3 по 6 марта в зоне В Выставочного комплекса Кантонской ярмарки в китайском Гуанчжоу. Ожидается, что в мероприятии примут участие свыше 1 600 экспонентов и 200 000 гостей из всех уголков земного шара.

Выставка, представляющая светодиодные дисплеи и прикладные решения, светодиодные осветительные приборы и инновационные технологии, гравировальное оборудование и рекламные вывески, станет высококлассной промышленной платформой для приобретения и подбора поставщиков средств наружной рекламы и светодиодного освещения для рекламной и LED-отраслей.

"Мы надеемся, что выставка предоставит участникам ценную возможность для двустороннего обмена и сотрудничества, - отметил г-н Ли Инцзе (Lee Yingjie), директор ISLE. -  Наша задача заключается в том, чтобы помогать участкам мероприятия получать аналитическую картину рынка, узнавать о новейших тенденциях и передовых технологиях отрасли".

В зонах светодиодных дисплеев будут представлены высококлассные решения

На ISLE 2018 будет представлена новая зона, посвящённая коммерческим дисплейным технологиям и прикладным интегрированным решениям. В число новых компаний войдут An Shan DAE WHA Display и GKG Precision Machine Co., LTD. - передовой производитель светодиодных упаковочных машин и крупнейший в Китае поставщик автоматических принтеров для нанесения клея на печатные платы. Такие экспоненты, как Bako - лидер в сфере производства компонентов поверхностного монтажа (SMD) и HD-дисплеев, - также расширит своё присутствие на выставке.

Зона наружной рекламы и оборудования собирает лидеров отрасли

В зоне гравировального оборудования будут представлены всемирно известные бренды, что станет возможным благодаря стратегическому партнёрству с Шанхайской международной выставкой оборудования и технологий для наружной рекламы (Shanghai International Ad & Sign Technology & Equipment Exhibition (APPP Expo)). Кроме того, в этой секции появятся экспоненты из корпоративных штаб-квартир таких компаний, как Shenzhen Just Motion Control Electromechanics Co., Ltd., и поставщики сервисов шёлкографии.

Награды для участников сектора наружной рекламы

В секторе наружной рекламы под тематическим названием "Китайская полиграфия" состоится ряд разнообразных мероприятий - конкурсов, форумов и процедур сертификации.

Гостей ISLE 2018 также ждут специальные зоны, посвящённые вывескам, дисплеям и сопутствующим материалам, DLP и LCD/PDP-сращиванию, проекционным мониторам, цифровым табло и планшетным дисплеям, гравировальному, гибочному оборудованию и лайтбоксам, а также струйной печати.

О компании ISLE

Международная выставка наружной рекламы и светодиодного освещения-2018 (ISLE), организуемая Canton Fair Advertising Co., Ltd. и China Foreign Trade Guangzhou Exhibition General Corp (CFTE), представляет собой полностью интегрированную платформу для презентации профессиональных, запоминающихся и интеллектуальных рекламных решений, ориентированных на ценностную цепочку отрасли светодиодного оборудования.

Для получения дополнительной информации посетите: http://www.isle.org.cn/en/

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Сара Ли (Sarah Li), +86-138-0928-0354, lizefan@cantonfairad.com

 
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