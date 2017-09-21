Makeblock представляет Makeblock Neuron и Airblock на выставке IFA Berlin 2017

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БЕРЛИН (BERLIN), 4 сентября 2017 г. /PRNewswire/. Компания Makeblock, известный лидер в сфере STEM-образования и DIY-робототехники, представила свои титулованные продукты - Makeblock Neuron и Airblock, - на выставке IFA Berlin 2017. Makeblock специализируется на научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках своих продуктов. Уникальные дизайнерские возможности компании отмечены несколькими престижными международными наградами.
Makeblock Neuron является электронной модульной платформой для STEM-образования. Пользователи могут соединять различные модульные блоки с помощью разъёма Pogo и совмещать их с интуитивным потоковым программным приложением. Посредством этой платформы пользователи, обладающие любым уровнем навыков программирования, могут с лёгкостью создавать инновационные гаджеты. Airblock представляет собой первый модульный дрон, трансформируемый в судно на воздушной подушке, автомобиль и т.д.
Кроме получения престижной дизайнерской премии Red Dot Award Makeblock Neuron и Airblock недавно были удостоены признания Американского общества промышленных дизайнеров. Соревнуясь с кандидатами из 54 стран мира, Makeblock Neuron стал золотым призёром премии International Design Excellence Awards (IDEA®)-2017 и единственным лауреатом Plastics Innovation Award. Makeblock Neuron также получил золотую награду K-Design Award-2017 в Южной Корее. Airblock стал триумфатором в номинациях "Команда года" и "Гран-при".
«Мы очень рады получить столь высокое признание от немецких, американских и южно-корейских экспертов в сфере дизайна, - отметил основатель и главный исполнительный директор Makeblock Джейсен Ван (Jasen Wang). - Мы продолжим прилагать усилия и энтузиазм к созданию увлекательных и интерактивных продуктов STEM-обучения для наших пользователей в Европе и по всему миру».
Продукты Makeblock успешно используются в 20 000 школ по всему земному шару, а образовательные материалы компании включены в программу 6 000 средних школ Франции. Получив 30 млн. долл. США в результате раунда финансирования серии В в марте этого года, Makeblock продолжит освоение мировых рынков и дальнейшие проектно-конструкторские разработки.
Makeblock Co., Ltd - шэньчжэньская стартап-компания в области робототехники, учреждённая в 2013 году. Основной бренд компании, - Makeblock, - создан в 2011 году и представляет передовые продукты для самостоятельного изготовления роботов и платформу STEM-обучения для новичков, любителей, учащихся и преподавателей. Makeblock позволяет воплощать идеи в реальность при помощи наборов STEM Kit, Tech Kit и DIY Kit, модульной платформы, состоящей из более чем 500 механических деталей, простых в использовании электронных модулей, программного обеспечения для графического программирования, онлайн- и офлайн-курсов обучения и конкурсов в сфере робототехники.
@Makeblock
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http://www.makeblock.com
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/551291/Makeblock.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/551292/Makeblock_Airblock.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/551293/Makeblock_IFA.jpg
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Фелисити Ван (Felicity Wang), +49-0174-4833148, felicity.wang@makeblock.com