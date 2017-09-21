Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Makeblock представляет Makeblock Neuron и Airblock на выставке IFA Berlin 2017

Пресс-релизы
21 сентября, 10:17 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН (BERLIN), 4 сентября 2017 г. /PRNewswire/. Компания Makeblock, известный лидер в сфере STEM-образования и DIY-робототехники, представила свои титулованные продукты - Makeblock Neuron и Airblock, - на выставке IFA Berlin 2017. Makeblock специализируется на научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках своих продуктов. Уникальные дизайнерские возможности компании отмечены несколькими престижными международными наградами.

Makeblock Neuron является электронной модульной платформой для STEM-образования. Пользователи могут соединять различные модульные блоки с помощью разъёма Pogo и совмещать их с интуитивным потоковым программным приложением. Посредством этой платформы пользователи, обладающие любым уровнем навыков программирования, могут с лёгкостью создавать инновационные гаджеты. Airblock представляет собой первый модульный дрон, трансформируемый в судно на воздушной подушке, автомобиль и т.д.

Кроме получения престижной дизайнерской премии Red Dot Award Makeblock Neuron и Airblock недавно были удостоены признания Американского общества промышленных дизайнеров. Соревнуясь с кандидатами из 54 стран мира, Makeblock Neuron стал золотым призёром премии International Design Excellence Awards (IDEA®)-2017 и единственным лауреатом Plastics Innovation Award. Makeblock Neuron также получил золотую награду K-Design Award-2017 в Южной Корее. Airblock стал триумфатором в номинациях "Команда года" и "Гран-при".

«Мы очень рады получить столь высокое признание от немецких, американских и южно-корейских экспертов в сфере дизайна, - отметил основатель и главный исполнительный директор Makeblock Джейсен Ван (Jasen Wang). -  Мы продолжим прилагать усилия и энтузиазм к созданию увлекательных и интерактивных продуктов STEM-обучения для наших пользователей в Европе и по всему миру».

Продукты Makeblock успешно используются в 20 000 школ по всему земному шару, а образовательные материалы компании включены в программу 6 000 средних школ Франции. Получив 30 млн. долл. США в результате раунда финансирования серии В в марте этого года, Makeblock продолжит освоение мировых рынков и дальнейшие проектно-конструкторские разработки.

О компании Makeblock

Makeblock Co., Ltd - шэньчжэньская стартап-компания в области робототехники, учреждённая в 2013 году.  Основной бренд компании, - Makeblock, - создан в 2011 году и представляет передовые продукты для самостоятельного изготовления роботов и платформу STEM-обучения для новичков, любителей, учащихся и преподавателей. Makeblock позволяет воплощать идеи в реальность при помощи наборов STEM Kit, Tech Kit и DIY Kit, модульной платформы, состоящей из более чем 500 механических деталей, простых в использовании электронных модулей, программного обеспечения для графического программирования, онлайн- и офлайн-курсов обучения и конкурсов в сфере робототехники.

@Makeblock 
Facebook 
http://www.makeblock.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/551291/Makeblock.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/551292/Makeblock_Airblock.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/551293/Makeblock_IFA.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Фелисити Ван (Felicity Wang), +49-0174-4833148, felicity.wang@makeblock.com

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
3
Отходы - абсолютное зло или основа для современной индустрии?
2
Поправка: сенатор США дал высокую оценку природоохранной деятельности Ван Вэньляна
2
Видеть возможности в картофеле: новая глобальная идентичность бренда Lamb Weston®
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Николая Караченцова перевели в реанимацию
2
Москва заявила Вашингтону о недопустимости обстрелов спецназа РФ боевиками оппозиции в САР
3
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
4
Украина выплатила РФ £1,16 млн судебных издержек по иску о долге в $3 млрд
5
Совместная следственная группа подписала соглашение по MH17
6
Меланья Трамп стала объектом насмешек в соцсетях за выбор наряда для речи в Нью-Йорке
7
СМИ: Меланья Трамп дала Хорватии сутки на то, чтобы убрать из Загреба билборды с ее фото
Темы дня
Новости партнеров
Реклама