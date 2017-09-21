Makeblock представляет Makeblock Neuron и Airblock на выставке IFA Berlin 2017

Makeblock Neuron является электронной модульной платформой для STEM-образования. Пользователи могут соединять различные модульные блоки с помощью разъёма Pogo и совмещать их с интуитивным потоковым программным приложением. Посредством этой платформы пользователи, обладающие любым уровнем навыков программирования, могут с лёгкостью создавать инновационные гаджеты. Airblock представляет собой первый модульный дрон, трансформируемый в судно на воздушной подушке, автомобиль и т.д.

Кроме получения престижной дизайнерской премии Red Dot Award Makeblock Neuron и Airblock недавно были удостоены признания Американского общества промышленных дизайнеров. Соревнуясь с кандидатами из 54 стран мира, Makeblock Neuron стал золотым призёром премии International Design Excellence Awards (IDEA®)-2017 и единственным лауреатом Plastics Innovation Award. Makeblock Neuron также получил золотую награду K-Design Award-2017 в Южной Корее. Airblock стал триумфатором в номинациях "Команда года" и "Гран-при".

«Мы очень рады получить столь высокое признание от немецких, американских и южно-корейских экспертов в сфере дизайна, - отметил основатель и главный исполнительный директор Makeblock Джейсен Ван (Jasen Wang). - Мы продолжим прилагать усилия и энтузиазм к созданию увлекательных и интерактивных продуктов STEM-обучения для наших пользователей в Европе и по всему миру».

Продукты Makeblock успешно используются в 20 000 школ по всему земному шару, а образовательные материалы компании включены в программу 6 000 средних школ Франции. Получив 30 млн. долл. США в результате раунда финансирования серии В в марте этого года, Makeblock продолжит освоение мировых рынков и дальнейшие проектно-конструкторские разработки.