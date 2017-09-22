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Merck открывает первый центр комплексных биоразработок BioReliance® в Шанхае

Пресс-релизы
22 сентября, 9:00 UTC+3

Новый центр ускорит процесс клинической разработки препаратов от молекулы до коммерческого производства

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ДАРМШТАДТ (DARMSTADT), Германия, 22 сентября 2017 г. /PRNewswire/. Ведущая научно-технологическая компания Merck сегодня сообщила об открытии первого Центра комплексных биоразработок BioReliance®  в Азиатско-тихоокеанском регионе. Расположенный в китайском Шанхае центр будет предоставлять полный спектр возможностей и услуг по разработке процессов, включая создание клеточных линий, выше- и нижестоящих процессов и клинического производства без соблюдения норм GMP.

"Наш новый Центр комплексных биоразработок BioReliance® будет ориентирован на поддержку малых производителей медицинских препаратов, работающих над клиническими исследованиями ранней стадии, - отметил Удит Батра (Udit Batra), член исполнительного комитета главный исполнительный директор Merck по вопросам медико-биологических наук. - Merck располагает 30-летним опытом в сфере разработки производственных технологий и отличным послужным списком в области создания надёжных процессов клинического производства и клинического материала в пределах 9-12 месяцев. Мы с нетерпением ждём возможности дальнейшего развития научных открытий и инноваций в Китае и за его пределами".

Шанхайский центр ориентирован на удовлетворение конкретных потребностей клиентов в Азиатско-тихоокеанском регионе. Укомплектованный местными учёными и инженерами центр будет предоставлять интегрированный комплекс сервисов для биофармацевтических компаний Китая и в Азиатско-тихоокеанском регионе в целях ускорения клинической разработки медицинских препаратов от молекулы до коммерческого производства. Клиенты получат полную поддержку - не только в вопросах разработки технологических процессов или производства, но и в аспектах соблюдения нормативных требований, контроля качества и подготовки персонала.

"Merck является ведущим поставщиком отраслевых решений, - отметил д-р У Чэнбинь (Chengbin Wu), основатель и главный исполнительный директор EpimAb Biotherapeutics, частного стартапа, специализирующегося на разработке инновационных биоспецифических антител для лечения онкологических и иммунно-онкологических препаратов на базе запатентованной платформы FIT-Ig (Fabs-In-Tandem). - Открытие этого центра откроет биофармацевтическим и молодым биотехнологическим компаниям вроде нас доступ к новейшим технологиям и опытным специалистам, что поможет нам повысить темпы разработки препаратов и предоставить пациентам более доступные лекарства".

Глобальная команда специалистов Merck имеет опыт реализации почти 240 крупных молекулярных проектов - в масштабе от трёх до 2 000 литров. Молодые компании с ограниченными ресурсами и инфраструктурой смогут воспользоваться опытом и компетенцией Merck в сфере разработки технологических процессов и клинического GMP-производства с целях продвижения программ клинических разработок на ранних стадиях. Кроме того, комплексный подход Merck позволит ускорить масштабирование, разработку процессов, подтверждение аналитических методов и перенос разработок всех этапов технологического процесса в предусмотренное заказчиком место производства.

Полный спектр предложений Merck обеспечивает важные преимущества и решает ключевые проблемы биофармацевтических предприятий на всех этапах молекулярной разработки и коммерциализации продуктов в любых регионах мира.

Центр комплексных биоразработок Merck BioReliance®во французском Мартийяке представляет собой полнофункциональный, специализированный и отвечающий стандартам GMP комплекс, осуществляющий производство клинических партий биопрепаратов. Этот центр, оснащённый полным спектром технологий Merck, включая 2000-литровый биореактор Mobius®, предоставляет биофармацевтическим компаниям комплексное решение для поддержки их программ клинической разработки новых продуктов.

Центр комплексных биоразработок Merck BioReliance® в Берлингтоне (штат Массачусетс, США) будет предоставлять клиентам полный комплекс сервисов и возможностей для разработки технологических процессов. В число таких сервисов входит проектирование и создание клеточных линий, выше- и нижестоящих технологических процессов, а также реализация клинических и производственных процессов вне рамок стандартов GMP.

Новый  инвестиционный проект в Китае становится очередной вехой в расширении деятельности Merck на одном из самых динамичных рынков Азии. В ноябре 2016 года компания анонсировала вложение 250 млн евро в создание в Наньтуне производственной цепочки, ориентированной как на выпуск фармацевтических препаратов, входящих в Перечень основных лекарственных средств КНР, так и на производство ряда инновационных продуктов и сервисов для фармацевтической, биофармацевтической и медико-биологической отраслей.

Все пресс-релизы Merck рассылаются по электронной почте непосредственно при публикации на веб-сайте компании. Чтобы зарегистрироваться онлайн, изменить сделанный ранее выбор или отказаться от данного сервиса перейдите по ссылке www.merckgroup.com/subscribe

О компании Merck

Merck является ведущей научно-технологической компанией в сфере здравоохранения, медико-биологических разработок и высокопроизводительных материалов. Штат из 50 000 сотрудников трудится над созданием технологий, повышающих качество жизни, - от биофармацевтических препаратов для лечения рака или множественного склерода, современных систем научных исследований и производства до жидких кристаллов для смартфонов и ЖК-телевизоров. В 2016 году объем продаж Merck в 66 странах мира составил 15 млрд. евро.

Компания, основанная в 1668 году, является старейшим фармакохимическим предприятием мира. Семья основателей компании остаётся мажоритарным акционером официально зарегистрированного на бирже предприятия. Компании Merck (Дармштадт, Германия) принадлежат глобальные права на название и торговую марку "Merck". Единственным исключением являются Канада и США, где предприятие осуществляет свою деятельность под названиями EMD Serono, EMD Millipore и EMD Performance Materials.

Фото - http://mma.prnewswire.com/media/558527/Merck_BioReliance_Center_in_China.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Карен Тиано (Karen Tiano), +49 6151 72 44461

 
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