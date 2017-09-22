В китайском Дафэне появится самый большой в мире растительный лабиринт

ЯНЬЧЭН (YANCHENG), Китай, 22 сентября 2017 г. /PRNewswire/, На сегодняшний день самым большим в мире растительным лабиринтом является французский "Хайнер Индре" (Heiner Indre), занимающий площадь в 40 000 кв. метров. Однако в скором времени это звание перейдет к Семицветному гавайскому лабиринту (Seven-color Flower Field Hawaii Plant Maze) в китайском Дафэне. Гигантский растительный лабиринт официально "обосновался" в Дафэне, а работы по его созданию начались в марте 2017 года. Новое "чудо света" занимает площадь в 45 000 кв. метров, что на 5 000 метров больше по сравнению с текущим конкурентом "Хайнер Индре".



Согласно сообщению официального представителя Управления туризма г. Дафэн, этот проект не только популяризует культуру создания садовых лабиринтов, но и добавляет элемент гуманистической заботы, рекреации, развлечений и чуточку детского ощущения волшебства, превращая сад в настоящую "сказочную страну". Создатели проекта учли преимущества всех растительных лабиринтов в мире: здесь будут представлены свыше 600 растений и цветов, а также уникальные дизайнерские решения. Лабиринт планируется представить широкой публике 1 октября 2017 года.