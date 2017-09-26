Мировой "хаб": Гуанчжоу примет у себя World Route Development Forum 2018

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 25 сентября 2017 г. /PRNewswire/ -- Конференция World Route Development Forum 2017 проходит в испанской Барселоне с 23 по 26 сентября. В следующем году мероприятие вернётся в китайский Гуанчжоу. Вечером 26 сентября представитель Гуанчжоу от имени города примет флаг форума в ходе церемонии передачи на территории выставочного центра Fira de Barcelona.

Гуанчжоу - столица провинции Гуандун, почти четыре десятилетия назад ставшей пилотной площадкой для реализации китайской политики реформ и открытости. Свыше 2 200 лет назад маршрут Морской Шёлковый путь связал Гуанчжоу, традиционно известный как под названием "Кантон", с другими частями света. Как единственный китайский порт, неизменно остававшийся открытым для иностранных торговцев на протяжении всей истории Поднебесной, Гуанчжоу всегда являлся одним из самых ярких игроков в сфере международного обмена и агрегирования ресурсов, благодаря чему снискал славу "Южных китайских ворот".

В качестве передового центра реализации китайской инициативы "Пояс и путь" Гуанчжоу может гордится своими морскими гаванями, аэропортами, железнодорожной инфраструктурой и информационными узлами мирового класса. Городу уже давно удалось установить стабильную связь с другими частями света посредством 195 морских и 304 внутренних и международных воздушных маршрутов. Кроме того, 58% всех Интернет-пользователей в материковой части Китая получают доступ ко Всемирной сети именно через Гуанчжоу.

На фоне интенсификации контактов в процессе реализации инициативы "Воздушного Шёлкового пути 21-го столетия" город продолжает развивать свои преимущества в качестве авиационного узла. За последние годы Международный аэропорт "Байюнь" в Гуанчжоу сумел превратиться в важнейшие "врата", открывающие городу доступ к странам Юго-Восточной Азии и Океании. Сеть международных авиамаршрутов из Гуанчжоу охватывает большинство стран Азиатско-тихоокеанского региона, Океании и Африки, а в дальнейшем будет расширена на страны Европы и Америки. Согласно статистическим данным, в первой половине 2017 года аэропорт "Байюнь" стал третьим в Китае и 16-м в мире по объёму пассажиропотока. За этот период воздушная гавань пропустила 32 миллиона путешественников, что на 10,78% больше по сравнению с прошлым годом. Что же касается грузовых перевозок, аэропорт занял третье место в Поднебесной и 19-е в Китае: за первую половину текущего года через него прошли 838 тыс. тонн грузов, что на 8,47% больше, чем в предыдущем году. Международная маршрутная сеть аэропорта охватывает 219 пунктов назначения по всему миру, включая 86 зарубежных портов. На сегодняшний день, "Байюнь" является узловым центром для 77 авиалиний, в том числе 50 иностранных перевозчиков.

Недавно власти Гуанчжоу анонсировали планы инвестировать свыше 300 млрд. юаней в создание "12-часового воздушного транспортного кольца". Ожидается, что аэропортовая отрасль будет продолжать развиваться, выполняя роль важного стимула для дальнейшего роста социальной экономики Гуанчжоу.

С помощью своей городской транспортной сети город семимильными шагами движется к реализации своей грандиозной цели - превращению в центр интернационального обмена и "хаб" для международных инноваций в сфере грузоперевозок, авиации, науки и технологий. Для достижения поставленных задач власти города работают над созданием международного центра морских перевозок, логистического и торгового узла, а также современной системы финансовых сервисов.

Муниципальное правительство Гуанчжоу планирует внедрять разнообразные стратегии и решения для развития таких отраслей, как IAB (информационные технологии, искусственный интеллект и биофармацевтика) и NEM (новые энергоресурсы и материалы), дабы привлекать сюда инвестиции, интеллектуальные ресурсы и технологии из всех уголков земного шара.

Наряду с этим, в декабре этого года в Гуанчжоу состоится Fortune Global Forum. Кроме конференции World Route Development Forum 2018 город примет у себя World Ports Conference 2019 и Metropolis World Congress 2020.

Гуанчжоу стал площадкой реализации капиталоёмких и высокотехнологичных программ и высококлассных проектов, оказывающих активное влияние на всю индустриальную цепочку. На сегодняшний день, 289 компаний из списка Fortune Global 500 уже приняли решения о вложении средств в город и учредили почти 800 инвестиционных программ. Город, имеющий тесные связи со всем миром, использует свои преимущества и возможности для того, чтобы ускоренными темпами превратиться в мировой "хаб".

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-н Чжун (Mr. Zhong), тел.: 86 20 83107572