Infortrend представляет системы хранения данных с четырьмя и восемью отсеками

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СИНЬБЭЙ (NEW TAIPEI CITY), 26 сентября 2017 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495) представила новую серию устройств EonStor GSe Pro 1000 в стоечной конструкции с 4 или 8 отсеками. Невзирая на весьма компактные размеры, новые системы полностью поддерживают функции хранения и обмена данными, облачной интеграции, а также все возможности RAID. Предприятиям малого и среднего бизнеса, нуждающимся в системах хранения данных с минимальной конфигурацией, отныне на выбор предоставляется полная линейка продуктов.
Новая серия EonStor GSe Pro 1000 включает компактные NAS-системы в корпусах 1U с 4 отсеками или 2U с 8 отсеками, оснащаемые четырёхядерным процессором и четырьмя встроенными портами 1GbE, повышающими её производительность. Новинки поддерживают устройства аппаратного шифрования AES-NI, что позволяет уменьшать загрузку ЦП и поддерживать постоянный уровень производительности и безопасности системы, а резервные источники питания обеспечивают бесперебойную работу хранилища, что делает эти системы идеальным решением для видеонаблюдения, резервного копирования и обмена данными, а также для серверов электронной почты.
Линейка EonStor GSe Pro включает две серии устройств со стоечной установкой и предназначена для малого и среднего бизнеса, характеризуясь простотой управления хранилищем информации и полным спектром возможностей по обработке данных. Системы EonStor GSe Pro 1000, предназначенные для монтажа в малогабаритных стойках, представляют собой базовые хранилища с минимальной конфигурацией, а EonStor GSe Pro 3000 отличаются повышенной производительностью и способностью вместить до 436 дисков.
"Мы рады пополнить ассортимент нашей продукции новой серией EonStor GSe Pro для монтажа в стойках малого размера. Благодаря компактной конструкции и доступной цене, EonStor GSe Pro идеально подходят для предприятий малого и среднего бизнеса, располагающих ограниченным пространством и бюджетом", - отметил Томас Као (Thomas Kao), старший директор по вопросам планирования продукции Infortrend.
Высокоскоростная система EonStor GSe Pro 3008 в форм-факторе 2U с восемью отсеками предназначена для пользователей, нуждающихся в более высокой скорости работы и производительности хранилища. Для получения дополнительной информации о серии EonStor GSe Pro 1000 нажмите здесь. Для получения дополнительной информации о серии EonStor GSe Pro 3000 нажмите здесь.
Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com
Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.
Контактная информация для представителей СМИ:
Infortrend Technology, Inc.
Уилсон Сун (Wilson Sung)
Тел.: +886-2-2226-0126 8300
Email: wilson.sung@infortrend.com
или sales.ap@infortrend.com
Юрий Шогенов (Yuriy.Shogenov)
Тел.: +886-2-2226-0126 8309
Email: yuriy.shogenov@infortrend.com
или sales.ap@infortrend.com