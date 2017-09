Отчет State of Innovation показывает рост объемов глобальных инноваций

ФИЛАДЕЛЬФИЯ (PHILADELPHIA), 26 сентября 2017 г. /PRNewswire/. Согласно опубликованному сегодня отчету 2017 State of Innovation Report: The Relentless Desire to Advance (Отчет о состоянии инноваций: неизменное стремление к прогрессу), анализ годовой активности исследовательской и патентной деятельности в 12 ключевых отраслях промышленности показывает снижение темпов роста в 2016 году. В прошлом году сохранялась тенденция к увеличению числа патентов - за отчетный период было опубликовано 2,6 млн патентных заявок. Этот показатель демонстрирует неизменное стремление мировых корпораций, учебных заведений, правительственных учреждений и научных организаций создавать новые решения для важнейших проблем человечества.

Восьмое ежегодное исследование от Clarivate Analytics, мирового лидера в сфере предоставления проверенной информации и аналитических данных, повышающих темпы создания инноваций, содержит анализ международных данных об интеллектуальной собственности, включая мировую активность подачи патентных заявок и публикации научных работ, что является основным индикатором инноваций. Результаты текущего исследования показывают восьмипроцентный рост числа патентных заявок, что свидетельствует о спаде активности по сравнению с прошлогодними 14%. По данным отчета, что самый высокий рост объемов инноваций продемонстрировала отрасль производства продуктов питания, напитков и табачной продукции - на уровне 39%.

В ходе исследования анализируются 12 следующих отраслей: аэрокосмическая и оборонная, автомобильная, биотехнологическая, косметическая и рекреационная, производство продуктов питания, напитков и табачных изделий, бытовая техника, информационные технологии, медицинское оборудование, нефтегазовая промышленность, фармацевтика, производство полупроводников и телекоммуникации.

Отчет о состоянии инноваций также отслеживает мировые публикации научной литературы как индикатор активности научных исследований, предшествующих открытию и защите прав на инновации. В общем объеме научных публикаций в очередной раз зафиксирован спад по сравнению с предшествующим периодом, что повышает вероятность дальнейшего замедления роста инноваций.

"Факт замедления темпов развития инноваций невозможно отрицать, однако говорить о полной остановке процесса рано, - отметил Джей Надлер (Jay Nadler), главный исполнительный директор Clarivate Analytics. - В сфере инноваций сохраняется тенденция к росту. Именно поэтому мы постоянно проводим сравнительный анализ данной сферы с использованием четких индикаторов, что дает нам более четкую картину будущего".

По утверждению Фонда информационных технологий и инноваций (Information Technology and Innovation Foundation (ITIF)), инновации стимулируют экономический рост.[1] Научно-исследовательская деятельность позволяет ученым получать новые знания, разрабатывать новые методы и технологии, позволяющие людям производить больше продукции при неизменном или меньшем объеме используемых ресурсов. Получаемое в результате повышение продуктивности стимулирует экономический рост. Исследование показывает, что 1 процентное повышение расходов на НИОКР обеспечивает рост экономики на 0,61 процент.

В отчете отражены следующие основные результаты исследования:

8-процентный рост числа изобретений, описанных в опубликованных патентов, по сравнению с 14 прошлогодними процентами и средним показателем в 12 процентов на протяжении пятилетнего периода с 2011 по 2015 гг, демонстрирует снижение темпов развития. Замедление роста в значительной степени обусловлено спадом активности в Китае, на долю которого сегодня приходятся 6 из 10 запатентованных изобретений по всему миру.

В период с 2015 по 2016 гг. годовой рост числа патентов составил 9% в то время, как на протяжении 2014 и 2015 гг. этот показатель достигал 25%. Причиной такого спада может быть некоторый застой в экономике Китая и соответствующее сокращение инвестиций в НИОКР (рост валовых внутренних расходов на НИОКР (GERD) в 2016 году составил 8,5%, а в 2015-м - 8,9%).

Основными катализаторами инноваций служат отрасли потребительских товаров (продуктов питания, табачных изделий, алкогольных напитков, косметики), медико-биологических наук (биотехнологии, фармацевтика) и отдельные сегменты высокотехнологичного производства (аэрокосмическая отрасль, производство полупроводников, информационные технологии). В 2016 году эти сектора превзошли общий показатель роста в 8%. Самый высокий рост был зафиксирован в отрасли продуктов питания, напитков и табачных изделий - на уровне 39%. Пять других секторов - косметика, биотехнологии, фармацевтика, информационные технологии и аэрокосмическая отрасль, - также демонстрировали двухзначные показатели роста - 23, 22, 20, 15 и 13% соответственно.

Данные отчета 2017 State of Innovation были получены с помощью Derwent World Patents Index и Web of Science.

Загрузить инфографику и текст отчета 2017 State of Innovation Report: The Relentless Desire to Advance можно здесь.

Clarivate Analytics

Clarivate™ Analytics является мировым лидером в предоставлении проверенной аналитической информации, повышающей темпы создания инноваций. Используя в качестве фундамента нашу обширную профессиональную историю, насчитывающую более полутора столетий, мы создали самые доверенные и авторитетные бренды в сфере инноваций, включая Web of Science™, Cortellis™, Derwent™, CompuMark™, MarkMonitor® и Techstreet™. На сегодняшний день Clarivate Analytics - новая независимая компания с амбициозной предпринимательской миссией - помогать нашим клиентам ускорять процесс превращения новых идей в революционные инновации. Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт: clarivate.com.

[1] Fueling Innovation: The Role of R&D in Information Technology and Innovation Foundation Economic Growth (Стимулирование инноваций: роль НИОКР в экономическом росте по данным Фонда информационных технологий и инноваций), Information Technology and Innovation Foundation, 2015.

