Главный исполнительный директор и председатель правления Equifax вышел на пенсию

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АТЛАНТА (ATLANTA), 26 сентября 2017 г. /PRNewswire/. Правление компании Equifax Inc. (код NYSE: EFX) сегодня сообщило о выходе Ричарда Смита (Richard Smith) в отставку с поста председателя правления и главного исполнительного директора начиная с 26 сентября 2017 года. Правление назначило своего текущего члена Марка Фейдлера (Mark Feidler) председателем без исполнительных полномочий. Паулино до Рего Баррос-мл. (Paulino do Rego Barros, Jr.), настоящий "ветеран" компании, до недавнего времени занимавший пост президента в Азиатско-тихоокеанском регионе, назначен и.о. главного исполнительного директора, заменив на этой должности г-на Смита. Правление компании инициирует поиск нового постоянного главного исполнительного директора и рассмотрит с этой целью кандидатуры соискателей как внутри, так и за пределами предприятия. Г-н Смит дал согласие на время переходного периода выполнять функции советника Equifax на общественных началах.
Марк Фейдлер заявил: "Правление по-прежнему глубоко озабочено и продолжает концентрировать все свое внимание на инциденте с кибербезопасностью. Мы предпринимаем активные действия, дабы оказать нашим клиентам содействие в осуществлении всех необходимых изменений для минимизации риска возможного повторения подобной ситуации. Я приношу свои искренние извинения от имени всех членов Правления. Мы сформировали специальную комиссию при правлении для урегулирования всех вопросов, связанных с произошедшим инцидентом, и гарантированного принятия всех соответствующих мер".
"И.о. главного исполнительного директора г-н Паулино является опытным руководителем, хорошо знающим компанию и отрасль в целом. Правление полностью уверено в его способности с успехом вести дела компании на протяжении переходного периода", - продолжил г-н Фейдлер.
Ричард Смит, в свою очередь, заявил: "Занимать пост главного исполнительного директора Equifax было большой честью для меня, и я в долгу перед 10 000 сотрудников компании, посвятивших свою жизнь задаче сделать наше предприятие лучше.
"Инцидент с кибербезопасностью повлиял на миллионы потребителей, и я прилагаю и прилагал все усилия для того, чтобы исправить причиненный ущерб. Я полагаю, что в этот важный поворотный момент, в интересах компании получить новое руководство, способное двигать ее развитие вперед", - добавил г-н Смит.
"От имени правления я благодарю Рика за 12 лет, отданных им делу управления нашей компанией, - добавил г-н Фейдлер. - Equifax сегодня - гораздо более сильное предприятие, чем оно было 12 лет назад. Однако правление и Рик согласились с необходимостью смены руководства".
Марк Фейдлер является партнером и соучредителем частной инвестиционной компании MSouth. С 2007 года он занимал должность независимого директора Equifax. Ранее г-н Фейдлер являлся президентом и управляющим директором BellSouth Corporation вплоть до ее слияния с AT&T в декабре 2006 года. До этого, с 2000 по 2003 гг., Марк Фейдлер занимал пост управляющего директора Cingular Wireless, стоя у истоков формирования Cingular в результате слияния внутренних подразделений беспроводной связи BellSouth и AT&T (ранее "SBC").
Паулино Баррос до недавних пор руководил деятельностью компании в Азиатско-тихоокеанском регионе, включавшую крупнейшее приобретение в истории Equifax - компании Veda, крупнейшего поставщика кредитной информации и аналитических сервисов в Австралии и Новой Зеландии. Ранее г-н Баррос возглавлял американское подразделение U.S. Information Solutions (USIS), а до этого руководил международной дирекцией предприятия. Прежде чем присоединиться к Equifax, г-н Баррос основал и являлся президентом PB&C – Global Investments, LLC, а до этого занимал различные исполнительные должности в составе BellSouth Corporation и AT&T, включая пост президента глобальных операций AT&T. Его ранний опыт включает различные исполнительные и управляющие должности в Motorola, Inc., The NutraSweet Company и Monsanto Company.
Equifax - международный поставщик информационных решений, использующий уникальные проверенные данные, инновационные аналитические методы, технологии и отраслевые знания для предоставления организациям и частным лицам по всему миру возможности преобразовывать знания в аналитические выводы, помогающие им принимать более взвешенные решения по деловым и личным вопросам.
Компания Equifax с головным офисом в Атланте (штат Джорджия) осуществляет свою деятельность или располагает инвестициями в 24 странах Северной, Центральной и Южной Америки, Европы и Азиатско-тихоокеанского региона. Предприятие включено в индекс Standard & Poor's (S&P) 500®, а его простые акции котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под символом EFX. Штат сотрудников Equifax насчитывает около 10 000 сотрудников по всему миру.
Контактная информация:
Инес Гутцмер (Ines Gutzmer)
Департмент корпоративных коммуникаций
mediainquiries@equifax.com
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