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Компания Xbox создала уникальную консоль Xbox One S

Пресс-релизы
27 сентября, 10:23 UTC+3
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (LOS ANGELES), 27 сентября 2017 г. /PRNewswire/. В мире очень мало столь же успешных медиа-франшиз, как "Форсаж" (Fast and Furious), и чтобы отметить популярность этой серии, компания Xbox разработала лимитированную версию консоли Xbox One S в стиле первого автомобиля Пола Уокера из Форсажа. Уникальная консоль окрашена в те же ярко-зелёные и голубые тона, что и автомобиль, который все мы видели в первой сцене фильма и в первой гонке Вин Дизеля и Пола Уокера.

Консоль представляет собой истинный предмет коллекционирования не только для поклонников медиа-франшизы, но и для любителей Xbox, с автографами ближайших друзей Пола Уокера и его партнёров по фильму - Вин Дизеля, Тайриза Гибсона, Коди Уокера (брата Пола) и многих других.

Один из фанов получит возможность стать владельцем уникальной консоли в ходе розыгрыша, который состоится в воскресенье, 1 октября, в рамках третьего ежегодного благотворительного мероприятия Xbox и with Reach Out WorldWide (ROWW) под названием Game4Paul. Мероприятие чествует Пола Уокера, его любовь к людям и стремление сеять доброту и энтузиазм.  Все собранные средства будут направлены непосредственно ROWW - основанной Полом Уокером некоммерческой организации, специализирующейся на предоставлении помощи всем пострадавшим при стихийных бедствиях. Лотерейные билеты можно приобрести на веб-сайте www.game4paul.com.

"Мне нравится предложенная Xbox идея вернуться назад к истокам Форсажа с Полом при помощи консоли с таким классным дизайном, - отметил Коди Уокер, брат Пола и главный исполнительный директор Reach Out WorldWide. - Очень важно, чтобы работа ROWW продолжалась, и мы чрезвычайно благодарны Xbox за создание уникальной Xbox One S и розыгрыш консоли в ходе прямой трансляции Game4Paul".

"Для команды Xbox большая честь играть пусть и очень маленькую роль в чествовании потрясающей карьеры Пола и его работы с ROWW, - заявил Аарон Гринберг, генеральный директор департамента маркетинга игровых продуктов Xbox. - Мы вложили много креативных усилий в разработку дизайна этой уникальной консоли и рады отдать дань незабываемому персоналу Пола в Форсаже".

Поклонники, желающие принять участие в лотерее или просто поддержать ROWWмогут сделать взнос и посмотреть прямую трансляции Game4Paul на веб-сайте www.game4paul.com, на каналах Mixer XboxTwitch Xbox а также на странице Коди Уокера в Facebook.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/562441/Xbox_Vin_Diesel_Paul_Walker_Xbox_Console.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Марк Сауза (Marc Sausa), +1 212-774-4452, Marc.Sausa@img.com

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