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В дандшафтном заповеднике в городе Паньцзин наступила самая красивая пора года

Пресс-релизы
27 сентября, 11:50 UTC+3

Погрузитесь в шарм и очарование китайских болотных массивов на Красном пляже

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ПАНЬЦЗИНЬ (PANJIN), Китай, 27 сентября 2017 г. /PRNewswire/. На Красном пляже, самом большом в мире болотном массиве, наступила красивейшая пора года. Ландшафтный заповедник в городе Паньцзин в провинции Ляонин является одним из первых показательных направлений для китайского экотуризма. 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/561849/Red_Beach.jpg

Красный оттенок болотной растительности - большая редкость, поскольку, как правило, заросли солянки в прибрежных зонах имеют лишь зеленый цвет. Деревянная рекреационная тропа - возможно, самая красивая в Китае, - дает туристам возможность побродить в окружении водоплавающих птиц, насладиться фантастическими видами болота и познакомиться с богатейшей местной культурой.

В этом краю рыбы и риса за многие века сформировалась уникальная кулинарная культура. На расположенном неподалеку озере Улунху каждый год проходит зрелищный праздник зимней рыбалки. Для местных жителей это событие символизирует скорее своеобразный ритуал поклонения природы и выражение их любви к речным водам. 

Водно-болотные угодья создают превосходные условия для выращивания риса. В рисовых чеках обитают мохнаторукие крабы, а период выращивания риса длится 186 дней. Местный сорт риса выбран в качестве официального сорта для Олимпийских игр-2008 в Пекине.

Болотный камыш - или, по-китайски, "пусунь", - растение-эндемик нижних течений реки Ляохэ. Пусунь чрезвычайно чувствителен к окружающей среде, может расти только в диком виде и дает чрезвычайно малый урожай. Это съедобное растение с высокой питательностью любимо многими.  

Красный пляж представляет собой идеальное сочетание природных пейзажей и промышленного развития. Паньцзинь - известный центр нефтедобычи. По соседству от ландшафтного заповедника расположились ряды буровых вышек. Благодаря строгой политики экологически чистой добычи вокруг платформ нет разливов и пятен "черного золота".

Заповедник - идеальное место, где туристов ждет больше, чем просто осмотр достопримечательностей. Здесь они могут познакомиться с технологиями экологичного сельского хозяйства, посетить рисовые поля, чтобы своими глазами увидеть, как растут уникальные культуры и даже самостоятельно собрать урожай. Курорт, специализирующийся на использовании биоэнергоресурсов, предлагает всем погрузиться в красоту девственно чистых пасторальных сельских пейзажей.

Для получения более подробной информации обращайтесь: 
Г-жа Ли (Ms. Li) 
Тел.: +86-186-4277-7977

Ссылки на визуальные приложения: 
http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=297250

 

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