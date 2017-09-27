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Merck вносит оптимизирующие коррективы в программу ЕС Horizon 2020

Пресс-релизы
27 сентября, 15:01 UTC+3

Завершен 18-месячный этап подачи документации официальным органам ЕС

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ДАРМШТАДТ (DARMSTADT), Германия, 27 сентября 2017 г. /PRNewswire/. Ведущая научно-технологическая компания Merck сегодня сообщила о внесении оптимизирующих корректив в свое участие в Horizon 2020, рамочную программу ЕС по научных-исследовательской деятельности и инноваций, с целью усовершенствования технологий последовательной переработки в биофармацевтической отрасли.

"Биофармацевтическая индустрия сталкивается с необходимостью сокращения производственных затрат и обеспечением повышенной эффективности - и все это при соблюдении норм и принципов экологической ответственности, - отметил Удит Батра (Udit Batra), член исполнительного совета и главный исполнительный директор Merck по вопросам медико-биологических наук. - Для таких компаний, как Merck, и для наших клиентов важно помогать отрасли в решении актуальных проблем и ускорять предоставление пациентам столь необходимых лекарств. Посредством программы Horizon 2020 члены консорциума уже достигают значительного прогресса в оптимизации технологий последовательной переработки".

В число результатов сотрудничества войдут сокращение масштабов и количества операций последовательной переработки, а также устранение потребности в центрифугировании. Альтернативные подходы к этапу захвата смогут повысить эффективность и уменьшать потребность в дорогостоящих смолах. Изучается возможность использования технологии захвата посредством преципитации в качестве замены для хроматографии протеина А.

Идет разработка одноразовой системы непрерывной хроматографии с инновационными аналитическими инструментами и сенсорами, которые также применяются на других этапах последующей переработки. В ближайшее время будет выполнена оценка возможностей использования одноразовых инструментов для всех операций последующей переработки, а к этапам полировки будет применен сквозной подход, что позволит непрерывно устранять посторонние примеси. Отдельные подходы будут интегрированы в рамках взаимосвязанного последовательного процесса последующей переработки с применением одноразовых систем.

"Стратегии биопереработки нового поколения позволят повысить способность нашей отрасли производить эффективные и рентабельные медикаменты высокого качества, - заявил Урош Урлеб (Uroš Urleb), глобальный директор по вопросам технической разработки биоаналогов Подразделения технической разработки и производства биопрепаратов компании Novartis. - Консорциум создает новые подходы к традиционным производственным процессам, и мы надеемся, что результаты наших усилий помогут решить проблемы колебаний в необходимых масштабах производства, обеспечить устойчивую поставку медикаментов и гарантировать важные экологические преимущества".

Проект nextBioPharmDSP является частью инициативы Horizon 2020 - крупнейшей на сегодняшний день европейской программы такого типа, предполагающей финансирование в 80 млрд. евро на протяжении семи лет (с 2014 по 2020 гг.). Программа ориентирована на предоставление европейским ученым возможностей проведения научных исследований мирового класса путем устранения барьеров для создания инноваций и сотрудничества между публичным и частным секторами. Инициатива потенциально способна привести к новым прорывам и открытиям, благодаря выводу отличных идей из лаборатории на рынок.

Координатором проекта выступает Lek Pharmaceuticals, словенская компания группы Sandoz. В число членов консорциума входят Sandoz GmbH (Австрия), Венский университет природных ресурсов и прикладных наук (Австрия), Технологический университет Карлсруэ (Германия), Национальный институт химии (Словения) и National Systems srl (Италия). Merck участвует в консорциуме посредством своего французского филиала Millipore S.A.S. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт проекта: http://nextbiopharmdsp.eu/.

О компании Merck

Merck является ведущей научно-технологической компанией в сфере здравоохранения, медико-биологических разработок и высокопроизводительных материалов. Штат из 50 000 сотрудников трудится над созданием технологий, повышающих качество жизни, - от биофармацевтических препаратов для лечения рака или множественного склерода, современных систем научных исследований и производства до жидких кристаллов для смартфонов и ЖК-телевизоров. В 2015 году объем продаж Merck в 66 странах мира составил 12,85 млрд евро.

Компания, основанная в 1668 году, является старейшим фармакохимическим предприятием мира. Семья основателей компании остается мажоритарным акционером официально зарегистрированного на бирже предприятия. Компания владеет международными правами на название и торговую марку Merck. Единственным исключением являются Канада и США, где предприятие осуществляет свою деятельность под названиями EMD Serono, EMD Millipore и EMD Performance Materials.

Все пресс-релизы Merck рассылаются по электронной почте непосредственно при публикации на веб-сайте компании. Чтобы зарегистрироваться онлайн, изменить сделанный ранее выбор или отказаться от данного сервиса перейдите по ссылке www.merckgroup.com/subscribe.

Подтверждение:  
Проект получил финансирование от программы научных исследований и инноваций ЕС Horizon 2020 на основании соглашения о предоставлении гранта №635557.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Карен Тиано (Karen Tiano), +49 6151 72 44461

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