Власти Ордоса создают платформу интеллектуальной собственности

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ОРДОС (ORDOS), Китай, 28 сентября 2017 г. /PRNewswire/. 2-я Международная конференция по вопросам культуры и творчества (2nd Ordos International Conference for Culture & Creativity (OICC II)), организуемая муниципальным правительством Ордоса и Китайским центром Интернет-информации, проходила с 22 по 24 сентября в китайском городе Ордос во Внутренней Монголии.
Программа конференции включала три мероприятия: торжественную встречу с проходом креативных дизайнеров по «красной дорожке»; Выставку работ именитых и перспективных дизайнеров с вручением премии Beidou Culture & Creativity Award, а также форум с обсуждением новейших тенденций и обзором креативных идей.
Муниципальное правительство Ордоса учредило фонд инкубации интеллектуальной собственности в размере 300 млн. юаней КНР и построило промышленный парк площадью почти 100 000 кв. метров. С целью переоформления и управления приобретёнными на выставке объектами интеллектуальной собственности была создана специализированная организация, а также учреждён ИС-пул для формирования пакетов и торговли интеллектуальной собственностью. Одновременно с этим был создан фонд развития культуры и творчества на основе прав интеллектуальной собственности, характерных для объектов творческой деятельности, а также платформа для совместной инкубации креативной ИС.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/563745/OICC_II.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/563746/OICC_II.jpg
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Хлоя Яо (Chloe Yao), +86-158-1338-3624, 617698989@qq.com