AETOS получает награду за лучшую программу "Представляющий брокер Forex"

ЛОНДОН, September 29, 2017/PRNewswire/ -- AETOS Capital Group получила награду за "Лучшую программу "Представляющий брокер Forex" на престижном конкурсе UK Forex Awards 2017.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/559984/AETOS_Capital_Group_Forex_Awards.jpg )

Проходящий в лондонском Холборне конкурс премирует британские компании рынка Forex за разработку и внедрение передовых технологий, экономичных алгоритмов торгов, инструментов для комплексных рыночных исследований, расширенных образовательных программ и клиентских сервисов мирового класса. AETOS удостоилась награды за свою программу "Представляющий брокер", признанную лучшей в своём роде.

Залогом успеха AETOS стали значительные инвестиции в программу, характеризующуюся гибкой и привлекательной схемой комиссионных вознаграждений с расчётами в реальном времени. Эта программа привлекла большое внимание, послужив стимулом для притока нового бизнеса.

Компания вложила большие усилия в поддержку своей сети представляющих брокеров, запустив новый веб-сайт, ориентированный на оптимизацию пользовательского взаимодействия и повышение темпов капиталовложений. Новые сервисы были перенесены в лондонский центр обработки данных Equinix LD4, дабы предоставить клиентам молниеносный и безопасный доступ ко всем функциям веб-сайта.

Однако, самым важным фактором успех программы "Представляющий брокер" от AETOS стало открытие нового "Бизнес-центра". Это инновационная CRM-система привлекла к себе активное внимание со стороны отраслевых консультантов и получила высокое признание от комитета по вручению премии.

"Бизнес-центр" предоставляет представляющим брокерам широкий спектр информации и инструментов для управления их бизнесом. Подробные сведения о клиентах, данные о торгах, отчёты о комиссионных, реферальные ссылки и многое другое - вся эта информация доступна в новой CRM-системе, разработанной собственными специалистами компании.

Кроме того, AETOS также является единственным игроком отрасли, время от времени представляющим разнообразные рекламно-маркетинговые программы, тем самым помогая своим представляющим брокерам привлекать новых клиентов. В этом году, дабы отметить 10-летний юбилей успешной бизнес-деятельности Группы, компания представила целый ряд таких программ, и все они были хорошо приняты брокерами и их клиентами.

Принимая престижную награду, главный маркетинговый директор AETOS Ли Шуньюй (Shunyu Li) отметил: "AETOS вложила значительные усилия и средства в разработку и внедрение программы "Представляющий брокер". И получение нами премии UK Forex за лучшую программу в своём классе наглядно демонстрирует, что наша разработка заслужила признание отрасли".

AETOS Capital Group Pty Ltd является знаменитым австралийским онлайн-трейдером Forex и CFD, предоставляющим быстрый и прямой доступ к финансовым рынкам. В число сервисов компании входит заключение сделок с иностранной валютой, акциями, индексами и товарами. Деятельность AETOS Capital Group (UK) Ltd. лицензирована и регламентируется Управлением по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA).

http://www.aetoscg.com.

Source: AETOS Capital Group

Ли Шуньюй (Shunyu Li), +44-020-8104-9409, shunyu.li@aetoscg.com