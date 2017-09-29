Экспедиция "Hainan Cultural Exchange Tour" прибыла в Москву

ХАЙКОУ (HAIKOU), Китай, 28 сентября 2017 г. /PRNewswire/ -- Экспедиция под названием "Hainan Cultural Exchange Tour", ориентированная на популяризацию уникальной культуры китайского тропического острова, 23 сентября совершила вторую остановку на своём пути - в городе Москва.

В ходе встречи с официальными представителями муниципальных властей российской столицы заместитель руководителя департамента пропаганды Комитета КПК в провинции Хайнань г-н Линь Гуанцян (Lin Guangqiang) отметил, что Россия может похвалиться богатейшим культурным наследием. Он выразил надежду, что двусторонний обмен и сотрудничество в сферах культуры и искусства позволят российскому народу узнать больше о культуре китайского острова и создадут мощный стимул для разностороннего развития хайнаньской культуры. Кроме того, г-н Лин Гуанцян подтвердил возможность сторон установить партнёрство в сфере медиа-коммуникаций, подготовки специалистов, владеющих китайским и русским языками, и т.д.

По словам г-на Цховребова, заместителя руководителя Муниципального управления культуры, китайская провинция Хайнань на весь мир славится своими туристическими ресурсами. На сегодняшний день, тесная дружба между Китаем и Россией способствует углублению сотрудничества с Хайнанем.

Вечером того же дня Ансамбль песни и танца провинции Хайнань выступил с представлением во Дворце пионеров на Воробьёвых горах. Яркие танцевальные и песенные номера в традициях народности ли, фольклорные сольные напевы и игра на народных музыкальных инструментах привлекли обширную аудиторию, включая персонал московских правительственных учреждений, представителей китайской зарубежной диаспоры, студентов и жителей города.

Как показывают статистические данные, в период с января по июль 2017 года Хайнань принял туристов в общем количестве 405 800 человеко-лет, включая 164 000 гостей из России.

Рекламная кампания под названием "Hainan Cultural Exchange Tour", организованная Департаментом пропаганды Комитета КПК провинции Хайнань, проводится в Санкт-Петербурге, Москве и Улан-Баторе с 20 по 27 сентября этого года.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Ли (Ms. Li), тел.: 86 10 63073114