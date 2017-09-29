GAC Motor пятый год подряд лидирует среди китайских брендов в отчете China IQS-2017

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 29 сентября 2017 г. /PRNewswire/. Компания GAC Motor, самый быстро развивающийся автопроизводитель Китая, укрепила свои доминирующие позиции, в пятый раз подряд заняв высочайшее место среди всех брендов Поднебесной в Отчете J.D. Power Asia Pacific о начальной оценке качества китайских автомобилей за 2017 года (2017 China Initial Quality Studysm (IQS)). Самый популярный паркетник от GAC Motor - GS4, - занял третью строчку в категории компактных внедорожников.

В ежегодном отчете компания J.D. Power отмечает лучшие автомобильные бренды и продукты, исходя из мнений и отзывов миллионов потребителей. Обширное анкетирование по вопросам клиентской удовлетворенности и качества продукции сделали этот рейтинг одним из самых авторитетных и доверенных в отрасли.

"Эксперты J.D. Power высоко оценили стратегию GAC Motor, ориентированную на обеспечение высочайшего качества. Наша компания проложила себе новый путь к верхним эшелонам рынка при поддержке первоклассного качества и инноваций. Стремление к истинному мастерству мотивирует и вдохновляет нас на создание каждой модели, отвечающей высочайшим стандартам отрасли", - отметил президент компании г-н Юй Цзюнь (Yu Jun).

GAC Motor создала комплексную систему управления, гарантирующее надлежащее качество продукции на всех четырех этапах жизненного цикла автомобиля: от проектирования, разработки и производства до цепочки поставок, продаж и послепродажного обслуживания. Это позволяет предприятию на протяжении многих лет обеспечивать неизменный уровень качества - вне зависимости от платформы и модели автомобиля.

Дабы гарантировать высочайшие параметры качества и безопасности, GAC Motor разработала и внедрила систему жесткого контроля качества "6520", ориентированную на обеспечение "нулевого процента брака" и повышение стандартов качества продукции посредством шести управленческих процессов, пяти инспекций и двух систем контроля дефектов производства.

"У нас очень низкий процент брака деталей и компонентов от сторонних поставщиков; показатель в 22 миллионных долей в 2016 году был гораздо ниже среднего по отрасли, а в этом году мы намерены достичь уровня в 10 миллионных долей, а это означает, что бракованными могут быть лишь 650 единиц на каждые 650 млн поставляемых компонентов. Подобные планы демонстрируют уверенность GAC Motor в своей системе контроля качества продукции", - пояснил г-н Юй.

Достигая превосходных показателей безопасности, компания GAC Motor получила высочайший рейтинг согласно Китайской программе оценки новых автомобилей (China New Car Assessment Program (C-NCAP)). А в отчете "Уровень удовлетворенности клиентов послепродажным обслуживанием автомобилей в Китае-2017" (China Automobile After-sales Customer Satisfaction (CAACS)), обнародованном 20 сентября, GAC Motor заняла первое место с оценкой 87,74 балла.

Реализуемая автопроизводителем клиентоориентированная стратегия с акцентом на качестве продукции обеспечила бренду поистине глобальный успех. За период с января по август этого года GAC Motor продала 330 000 автомобилей, что на 50,5% больше по сравнению с предшествующим годом. Объем продаж GA6 превысил 16 000 единиц, что на 194,2% больше, чем в прошлом году, а премиальный среднеразмерный седан GA8 сохранил свои позиции среди китайских бестселлеров.

"Наша долгосрочная цель заключается в оптимизации систем, усовершенствовании институциональных механизмов и стимулировании инноваций, - прокомментировал г-н Юй. - Посредством повышения имиджа нашей торговой марки во всех аспектах - от ассортимента продукции до брендинга и сервисного обслуживания, - мы стремимся превратиться в китайский автобренд мирового класса и настоящее глобализированное предприятие". О компании GAC Motor Дочернее предприятие GAC Group, компания GAC Motor разрабатывает и производит автомобили, двигатели, компоненты и автоаксессуары премиального качества. В 2016 году компания продемонстрировала темпы годового роста на уровне 96% - самый высокий показатель среди всех китайских брендов в упомянутом периоде. По данным отчета о результатах исследования качества продукции 2017 China Initial Quality Studysm (IQS) GAC Motor пятый год подряд занимает высочайшее место среди китайских брендов и девятую строчку среди всех оцененных марок автомобилей. Для получения более подробной информации посетите: Facebook: https://www.facebook.com/GACMoto

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