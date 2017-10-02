Компания LC Waikiki анонсирует осенне-зимнюю коллекцию, созвучную ритму городской жизни

СТАМБУЛ, October 2, 2017/PRNewswire/. Компания LC Waikiki объявила о выпуске своей коллекции "Осень-зима 2017-2018", олицетворяющей дух, привносимый природой в городскую жизнь. В ней будут представлены модные тренды сезона, сочетающие комфорт с элегантными деталями.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/564603/LC_Waikiki_AW17_18_Collection_Menswear.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/564602/LC_Waikiki_AW17_18_Womenswear.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/564601/LC_Waikiki_AW17_18_Womenswear_casual.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/564600/LC_Waikiki_AW17_18_Menswear_skate.jpg )

Новая женская коллекция LC Waikiki приглашает женщин к участию в состязании модниц, предлагая им на выбор темы Utility, New Boho и Lady Mayfair. Тема Utility навеяна городской жизнью с акцентом на элегантность и четкие силуэты с использованием тканей с бумажной фактурой и металлических аксессуаров. Тема New Boho воплощает загадочные и романтические образы, свойственные богемному западному духу, с возвращением в тренд элементов вышивки и декоративных кисточек. Тема Lady Mayfair привносит в коллекцию оттенок изящества, обеспечивая обладательницам таких вещей безупречно женственный образ. Она будет выражением духа роскоши за счет жемчужных капель и вышитых украшений, в то же время объединяя в одно целое легкие ткани, кружева и яркие жаккардовые узоры. Черный цвет будет дополнен нежными розовыми и мятными оттенками.

В новой женской коллекции LC Waikiki будут сочетаться цветы, рюши, жемчужная вышивка и сетчатые ткани, создающие легкое романтическое настроение, в то время как камуфляжные ткани и металлические детали будут привносить мятежный дух. Коллекция призвана сохранять энергию лета на протяжении зимнего сезона благодаря цветастым кимоно, свободным брюкам и полосатым блузкам.

В мужской коллекции LC Waikiki найдут свое отражение элементы моды из Берлина, Москвы и Лас-Вегаса, воплощающие уличный стиль за счет сочетания элегантных и повседневных вещей. В основе коллекции будут лежать серый, белый и темно-синий цвета, тогда как в берлинской теме на первый план выйдут хаки и оранжево-розовый. По замыслу авторов этой коллекции, она должна воплотить в себе элемент зимнего ветра за счет бордового оттенка в московской теме, тогда как тема Лас-Вегаса будет сосредоточена на насыщенных верблюжьих тонах.

Берлинская тема будет включать в себя ткани из текстурированных волокон, украшенные пальмовыми принтами, укороченные брюки, куртки-бомберы и трикотажный верх с коротким рукавом. Цель коллекции ― сосредоточиться на движении за счет использования клетчатых тканей и вырезов лодочкой в московской теме, тогда как в теме Лас-Вегаса за счет замши должна доминировать роскошь.

Информация о компании LC Waikiki

Компания LC Waikiki была основана в 1988 году в Турции как дочернее предприятие концерна LC Waikiki Magazacilik. Ее стратегическая задача соответствует принципам "хорошей одежды достоин каждый" и "мода должна быть доступной". На протяжении 29 лет компания LC Waikiki активно развивает свою деятельность как в Турции, так и за ее пределами. Являясь ведущим ритейлером одежды в Турции, компания LC Waikiki имеет более 800 магазинов в 36 странах мира с общей численностью персонала около 35 тысяч человек. Она ставит перед собой цель войти в тройку наиболее успешных европейских брендов в сфере моды, доведя число торговых точек до 1500 к 2023 году. В 2016 году география деятельности компании пополнилась шестью новыми странами.

http://www.lcwaikiki.com.

Контактное лицо: Rabia Gülsah Salgin (Рабия Гюльшах Сальгин), GULSAH.SALGIN@Lcwaikiki.com, +90(0212)-657-55-55

Source: LC Waikiki