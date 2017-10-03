Расширение производства арамидного волокна Technora в компании Teijin

АРНЕМ, Нидерланды, October 3, 2017/PRNewswire/. Сегодня предприятие Teijin Aramid Business объявило о завершении строительства новой производственной линии на производственном объекте Technora в г. Мацуяма (Япония). Теперь дополнительные мощности Technora стали доступны для клиентов Teijin Aramid по всему миру.

В марте 2016 года было объявлено об инвестициях, а сейчас дополнительная производственная линия на производственном предприятии Technora в г Мацуяма (Япония) уже готова к ведению полномасштабного производства. Арамидное волокно Technora отличается высокой прочностью на разрыв и устойчивостью к воздействию ударов, механической усталости, химических веществ, влаги и высокой температуры. Материал Technora, официально представленный в 1987 году, в этом году отмечает свой 30-летний юбилей.

Герт Фредерикс (Gert Frederiks), генеральный директор и президент Teijin Aramid, отмечает: "С учетом расширения наших объемов производства на основе Technora, мы можем удовлетворить растущий спрос на этот уникальный высококачественный продукт. Мы работаем над очень интересными проектами для применения в открытом море, такими как тросы для подводных подъемников. Этот продукт отлично зарекомендовал себя на протяжении 30 лет эксплуатации, он применяется и во многих других отраслях промышленности".

Волокно Technora является самостоятельной разработкой Teijin в Японии, оно было представлено заказчикам по всему миру в 1987 году. Волокно Technora отличается высокой прочностью на разрыв и устойчивостью к воздействию ударов, механической усталости, химических веществ, влаги и высокой температуры. Преимущества столь замечательных свойств активно используются в целом ряде конкретных сфер применения, таких как армирующие материалы для приводных ремней и шлангов в автомобильной и нефтегазовой отраслях. Спрос на волокно Technora постоянно растет, и с переходом в 2014 году на полномасштабное производство, продажи его на международном рынке тоже растут.

Компания Teijin Aramid вместе со своими клиентами постоянно проводят инвестиции в собственные технологии создания инновационных арамидных продуктов и решений. За последние несколько лет 5% ежегодной прибыли были инвестированы в научные исследования и разработки. Недавно компания также объявила о расширении объемов производства арамидной продукции по суперволокну Twaron. Начиная с первого квартала 2019 года компания собирается сделать инвестиции в новые технологии прядения на производственном предприятии Twaron в г. Эммен (Нидерланды).

О компании Teijin Aramid

Teijin Aramid является дочерней компанией Teijin Group и мировым лидером по производству изделий на основе арамидов. Арамидные продукты компании, такие как Twaron®, Teijinconex®, Technora® и сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности (СВМПЭ, UHMW-PE) Endumax® известны своей прочностью, экологической устойчивостью, безопасностью, термостойкостью и малым весом. Они применяются в различных отраслях, в том числе в автомобильной промышленности, баллистической защите, морской промышленности, строительстве, при производстве защитной одежды, тросов, оптоволоконных кабелей и в нефтегазовой промышленности. Эти высококачественные материалы производятся в Нидерландах, Таиланде и Японии. Дополнительная информация: http://www.teijinaramid.com и http://www.teijinendumax.com.

О группе Teijin Group

Teijin (TSE: 3401) - это глобальная группа, ориентированная на технологии и предлагающая передовые решения в экологически значимых областях: безопасности, смягчения последствий стихийных бедствий, демографических изменений и повышения осведомленности в области здравоохранения. Основными областями деятельности компании являются производство высококачественных волокон, таких как арамид, углеродное волокно и композиты, продукты для здравоохранения, пленки, обработка смол и пластмасс, полиэфирные волокна, переработка продукции и ИТ. В группу входит около 170 компаний, включающих около 19 000 сотрудников и находящихся в более чем 20 странах мира. Объем консолидированных продаж, по заявлениям компании, составил 741,3 млрд иен ($6,5 млрд), общие активы составляют 964,1 млрд иен ($8,5 млрд) в финансовом году, закончившемся 31 марта 2017 года. Зайдите на сайт http://www.teijin.com.

Source: Teijin

Для получения дополнителной информации о компании Teijin Aramid или консультации с экспертами обращайтесь по указанным каналам: Саскиа Верховен (Saskia Verhoeven), менеджер по корпоративным и маркетинговым коммуникациям, Teijin Aramid BV, Тел.: +31-88-26-89-068, e-mail: saskia.verhoeven@teijinaramid.com, http://www.teijinaramid.com