Компания Etam празднует годовщину "французской свободы"

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ПАРИЖ, October 2, 2017/PRNewswire/. Местом проведения 10-го показа мод Etam Live стал эффектный подиум Национальной высшей школы изящных искусств в Париже. Проявив изобретательность, организаторы мероприятия обеспечили великолепную демонстрацию сексуального стиля "made in France", секрет которого хранит эта столетняя марка. В наэлектризованной обстановке этого вечера органично сочетались все уникальные особенности продукции Etams: непринужденное изящество, дерзновенность и сексуальность.

Для просмотра мультимедийного пресс-релиза перейдите по ссылке:

https://www.multivu.com/players/uk/8191051-etam-celebrates-the-french-liberte/

Ход мероприятия внимательно отслеживался в социальных сетях

Эта тема была самой обсуждаемой в мессенджере Snapchat вплоть до следующего утра. Статистика Instagram уже выглядит впечатляющей: 1,8 млн пользователей зашли на страницу фирмы через ее посты, а трансляция этого шоу в прямом эфире набрала более 100 тысяч просмотров.

На подиумной дорожке

Более 80 блистательных и искрометных моделей, среди которых ведущие французские модели Камилль Роу (Camille Rowe) и Констанс Яблонски (Constance Jablonski), прошли по дорожке подиума в сопровождении заслуживающей отдельного внимания музыкальной программы с интернациональным составом исполнителей:

воссоединившаяся по такому случаю группа NTM ― Джои Старр (Joey Starr) и Кул Шен (Kool Shen) ― с композициями "Ma benz" и "Seine Saint Denis Style", Габриэль Кейн (Gabriel-Kane) с композицией "Lie to me" ― первое живое выступление, французская группа La femme (с композицией "Sur la Planche"), несущая свой мир электропсиходелики слушателям всей планеты, британские певицы Charli XCX (с песней "Boys") и Энн-Мари (Anne-Marie) (с песней "Ciao Adios"), занимающие верхние строчки чартов с десятками миллионов просмотров на YouTube.

В первом ряду

Лара Стоун (Lara Stone), Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski), Джордан Барретт (Jordan Barett), Лоран Мильшиор (Laurent Milchior), Эстель Лефебюр (Estelle Lefébure), Изабель Аджани (Isabelle Adjani), Гийом Кане (Guillaume Canet), Дория Тилье (Doria Tillier), Жиль Лелуш (Gilles Lellouche), Офелия Мюнье (Ophélie Meunier), Одри Пульвар (Audrey Pulvar), Жанне Дамас (Jeanne Damas), Паула Эчеваррия (Paula Echevarria), Сара Лавуан (Sarah Lavoine), Лори Тилеман (Laury Thilleman), Каролина Ресевью (Caroline Receveur), Ален-Фабьен Делон (Alain-Fabien Delon), Пьер и Рашель Мильшиор (Pierre et Rachel Milchior), Kристиан Куртен-Кларанс (Christian Courtin-Clarins), Жан-Шарль де Кастельбажак (Jean-Charles de Castelbajac), Жак-Антуан Гранжон (Jacques-Antoine Granjon), Антуан Галлет (Antoine Gallet), Сильвия Телье (Sylvie Tellier)… И, наконец, незабвенный конферансье Никос Алиагас (Nikos Aliagas).

Пять образов, демонстрирующих фирменный стиль, манеру и оригинальность: Sexy Amazon, Vintage Festival, Delicious Asia, Sporty girl и Queen of Pop

Karine TARICA (Карине ТАРИКА), karine.tarica@etam.fr, +33-1-55-90-71-09 ― руководитель отдела по связям со СМИ и общественностью / Barbara Crepaldi (Барбара Крепальди), Barbara.crepaldi@etam.fr, ответственная за коммуникации, +33-1-55-90-73-53

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/564009/Etam_French_Liberte.jpg )



Video:

https://www.multivu.com/players/uk/8191051-etam-celebrates-the-french-liberte/

Source: Etam