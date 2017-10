Dragonchain™открывает доступ к первичному предложению монет (ICO)

СИЭТЛ, October 2, 2017/PRNewswire/. Dragonchain, платформа блокчейнов первоначально разработанная в Disney, сегодня открывает свое публичное предложение по продаже монет (ICO). Сегодня годовщина того, как Disney выпустил Dragonchain как открытый источник. Между 2 октября - 2 ноября будут запущены токены, выпущенные во время ICO (Dragons), которые обеспечат доступ к сервисам платформы Dragonchain, инкубации проектов и профессиональным услугам для поддержки предприятий, стартапов и предпринимателей, создающих приложения на платформе.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/565909/Dragonchain_Logo.jpg )

"Наше видение Dragonchain - это надежная и гибкая платформа-блок-цепочка, объединенная с инкубатором с толстым весом", - сказал Джо Роуц, основатель и главный исполнительный директор Dragonchain, Inc. "Система смоделирована для создания циклов обратной связи и ускорения проектов блокчейнов, а также успеха на рынке".

Dragonchain был первоначально разработан в офисе в Disney в Сиэтле в период между 2015 и 2016 годами под названием "Disney Private Blockchain Platform". Проект был запущен компанией Disney с открытым исходным кодом 2 октября 2016 года и теперь поддерживается Фондом Dragonchain.

Кроме того, Dragonchain официально объявляет о создании своего консультативного совета для предоставления стратегических указаний относительно будущих усилий.

"Контекстное одобрение Dragonchain открывает новую эру взаимосвязанных баз данных блокчейнов, многомерных хранилищ данных, которые масштабируются по требованиям клиентов, - сказал Джефф Гарзик, соучредитель в членском совете Bloq и Dragonchain. - Джо и команда Dragonchain приносят уникальное решение на рынок - новейшую технологию blockchain, сочетающую простоту интеграции, масштабируемость облачных вычислений и надежное заземление в публичных блочных сетях".

Члены Консультативного совета Dragonchain включают:

Джефф Гарзик, соучредитель Bloq

Будучи футуристом, бизнесменом-битомником и инженером-программистом, Джефф является соучредителем и генеральным директором услуги Bloq, которая обеспечивает технологию блочной цепи корпоративного класса для ведущих компаний по всему миру.

Мэтью Росзак, соучредитель Bloq и партнер-учредитель Tally Capital

Соучредитель Bloq и партнер-учредитель в Tally Capital, Мэтью, является активным сторонником и инвестором в захватывающей технологической границе блочной цепи.

Эд Фрис, советник по технологиям и соучредитель оригинального Xbox

Эд присоединился к Microsoft в 1986 году, и как вице-президент провел 10 лет в качестве одного из первых разработчиков Excel и Word. Он покинул офисную команду из за страсти к интерактивным развлечениям и создал Microsoft Game Studios. В течение следующих восьми лет он вырос от 50 человек до более чем 1200, выпустил более 100 игр, и стал одним из основателей Xbox Project, сделав Microsoft одним из лидеров в бизнесе видеоигр.

Колин Лахэй (Collin Crypto), основатель Gambit

Эксперт Blockchain, Биткойн-ангел-инвестор, советник ICO, основатель Gambit, предприниматель, интернет-маркетолог и основатель CollinLaHay.com, предлагающий маркетинговые предложения для поисковых систем.

Том Буш - бывший помощник директора отдела ФБР CJIS

Эксперт по вопросам национальной безопасности и правоохранительных органов с более чем 33 годами в федеральных правоохранительных органах и владельцем Tom Bush Consulting.

Крис Босколо - основатель, lifeID

Специалист по облачным вычислениям, веб-сервисам Amazon, сетевой безопасности, встроенным системам сетевых протоколов TCP / IP и драйверам ядра Linux. Крис имеет более чем 20-летний опыт создания коммерчески успешных продуктов.

"С повышенными опасениями по поводу безопасности и конфиденциальности, blockchain - это преобразующая технология", - сказал Том Буш, владелец Tom Bush Consulting и член консультативного совета Dragonchain. "Dragonchain позиционируется как выдающийся игрок в этом секторе".

О Dragonchain

Dragonchain упрощает интеграцию реальных бизнес-приложений на блок-цепочку и предоставляет такие функции, как простая интеграция, защита бизнес-данных и операций, агностицизм в валюте и поддержка нескольких валют. Компания также предоставляет профессиональные услуги для разработки и успешной экосистемы токенизации с долгосрочным значением с использованием модели инкубации. Посетите и свяжитесь с нами по адресу https://dragonchain.com/, media@dragonchain.com

