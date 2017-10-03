Infortrend® объявила об оптимизации сервисной поддержки

Утилита сервис-менеджер, встроенная с инструмент централизованного управления "EonOne", способна осуществлять тщательный мониторинг систем хранения информации, что помогает идентифицировать критические события, требующие оперативного вмешательства со стороны Infrotrend. Более того, благодаря оптимизированной конфигурации, настройка утилиты никогда не была столь простой - пользователю всего лишь необходимо следовать указаниям потеводителя настройки.

При возникновении события сервис-менеджер оценит степень его серьезности, и в случае критической ситуации - например, при отказе аппаратного оборудования (блока питания, дисководов и т.д.) или ошибки диагностики фирменного ПО, - утилита автоматически предупредит об этом пользователя и направит запрос на оказание технической поддержки в Сервисный Центр Infortrend, что позволит значительно ускорить процесс устранения проблемы. В случае неполадок RMA производитель гарантирует быструю замену компонентов, а при возникновении других проблем (например, системных неисправностей) оптимизированные средства сервисного обслуживания позволяют быстро и эффективно их разрешать. Посредством сервис-менеджера пользователи также могут подавать запросы на техническую поддержку в ручном режиме, просматривать историю запросов и отслеживать их статус.

Обновленные сервисные порталы на веб-сайте Infrotrend отныне содержат все ресурсы, связанные с предоставлением сервисного обслуживания и техподдержки, что позволяет пользователям с легкостью загружать новейшие обновления фирменного ПО, руководства и прочую документацию, получать оперативные ответы на часто задаваемые вопросы и размещать онлайн-заявки на техническую поддержку, а также знакомиться с различными правилами гарантийного обслуживания, ремонта и т.д.

"Безотказная работа систем хранения данных имеет критическое значение для бизнеса. С помощью сервис-менеджера Infortrend и наших обновленных интернет-порталов наши технические услуги стали более восприимчивыми и доступными, предоставляя клиентам оперативный доступ к сервисной поддержке", - отметил Томас Као (Thomas Kao), старший директор по вопросам планирования продукции Infortrend.

Для получения быстрого доступа к техническим сервисам посетите веб-сайт Infortrend www.infortrend.com.

О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

Infortrend Technology, Inc.

Уилсон Сун (Wilson Sung)

Тел.: +886-2-2226-0126 8300

Email: wilson.sung@infortrend.com

или sales.ap@infortrend.com

Юрий Шогенов (Yuriy.Shogenov)

Тел.: +886-2-2226-0126 8309

Email: yuriy.shogenov@infortrend.com

или sales.ap@infortrend.com