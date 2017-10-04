E-Plus становится стратегическим партнёром Badminton Asia

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КУАЛА-ЛУМПУР (KUALA LUMPUR), Малайзия, 3 октября 2017 г. /PRNewswire/. Оргкомитет турнира Badminton Asia подписал соглашение о стратегическом партнёрстве с агентством по организации мероприятий E-Plus Global Sdn Bhd (E-Plus). Церемония подписания документа президентом Чемпионата Азии по бадминтону (Badminton Asia) Антоном Адитией Субово (Anton Aditya Subowo) и главным исполнительным директором E-Plus Эндрю Чингом (Andrew Ching) стала для обеих сторон весьма важным событием, позволяющим популяризовать данный вид спорта в регионе.
"Наше партнёрство E-Plus основана на взаимном понимании важности разработки концепций и программ для бадминтонистов всех уровней подготовки, что также является частью нашей цели по содействию национальным федерациям в подготовке талантливых спортсменов к предстоящей Олимпиаде-2020 в Токио. E-Plus располагает обширнейшим опытом в организации и продвижении спортивных мероприятий, и я уверен, что это сотрудничество позволит дополнительно повысить ценность Конфедерации в Азии", - отметил Антон Адития Субово.
В рамках этого сотрудничества предусмотрена поэтапная реализация различных программ - от подготовки учеников школ и ВУЗов на начальном и высоком региональном уровнях до турниров среди ветеранов и элиты бадминтона. Подобный комплексный план будет ориентирован на создание более широкой платформы для развития и популяризации бадминтона.
Г-н Чинг выразил большой энтузиазм по поводу нового стратегического партнёрства: "Я вырос в семье страстных любителей бадминтона. Создание регионального сообщества, особенно учитывая лидерские позиции азиатских спортсменов в мировом рейтинге бадминтонистов, позволит повысить популярность этого вида спорта в геометрической прогрессии. Мы надеемся, что ещё большее число поклонников и любителей бадминтона поддержат наши программы и помогут нам сохранить для Азии титул мирового центра бадминтона".
От также отметил, что компании могут использовать этот популярный в Азии вид спорта для продвижения своих торговых марок и продуктов. "Поклонники бадминтона по всему земному шару пристально следят за ходом этих турниров. Компании и бренды, желающие ассоциироваться со спортом и спортивными мероприятиями, могут обратиться к нам по адресу enquiry@eplusglobal.com".
Основанная в 2004 году компания E-Plus завоевала себе высокую репутацию в сфере организации и продвижения спортивных мероприятий в Азии с разрешения различных международных федераций. Компания владеет правами на проведение состязаний различных форм и видов спорта, включая дуатлоны, марафоны, плавание, бег по пересечённой местности, волейбол, мотоспорт и т.д.
Для получения дополнительной информации посетите официальный веб-сайт чемпионата Азии по бадминтону Badminton Asia www.badmintonasia.org или веб-сайт агентства E-Plus www.eplusglobal.com.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Сим Тонг Ю (Sim Teong Eu), 603-74919233 / 6016-2152328, sim@eplusglobal.com