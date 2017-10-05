Компания Superpedestrian выходит на рынок Великобритании и Европы

ЛОНДОН (LONDON), 5 октября 2017 г. /PRNewswire/. Superpedestrian, компания-разработчик транспортной робототехники, сегодня сообщила о начале продаж Copenhagen Wheel в Великобритании и по всей Европе. Copenhagen Wheel - диск ярко-красного цвета, с легкостью устанавливаемый на любом обычном велосипеде и мгновенно превращающий его в доступный по цене электробайк. В основе поистине "магических" возможностей Copenhagen Whеel лежит уникальная технология, позволяющая ездоку использовать все преимущества передовых электровелосипедов, сохраняя при этом естественный процесс езды на традиционном велосипеде. Приложение Superpedestrian для смартфона выполняет роль цифрового ключа для активации и управления диском.

Каждый Copenhagen Wheel изготавливается под заказ в соответствии с индивидуальными потребностями пользователей на новом заводе Superpedestrian в Нидерландах, осуществляющем оперативную поставку устройств клиентам в Европе и Великобританию.

Диск-ступица Copenhagen Wheel от Superpedestrian был изобретен специалистами Массачусетского технологического института (MIT) в американском Кембридже. Разработка представляет собой первый пример коммерческого использования технологии "улучшения человека" (Human Enhancement), реагирующей и адаптирующейся под естественный стиль езды пользователя. Диск напрямую измеряет выходную мощность, скорость, крутящий момент и ритм движений ездока с частотой на уровне 100 раз в секунду, в нужный момент обеспечивая необходимый динамический импульс и ускорение.

"Мы увидели в этой технологии колоссальную возможность для оптимизации процесса езды на электровелосипеде. Мы создали новые датчики, контроллеры и сплавы - все необходимое для того, чтобы электробайк вел себя в точности как традиционный велосипед, но делал вас в 10-20 раз сильнее", - отметил Ассаф Бидерман (Assaf Biderman), основатель и главный исполнительный директор Superpedestrian и один из изобретателей Wheel.

Все технологии "живут" внутри ярко-красного диска: на его поверхности нет ни проводов, ни батарей, ни кнопок. Ездок подключает Wheel к своему смартфону через Bluetooth и выбирает один из режимов движения - Turbo (Турбо), Eco (Экономичный) и Exercise (Спортивный). Диск оснащен аккумуляторным мотором, одного заряда которого хватает на преодоление расстояния в 50 км со скоростью 20 км/ч.

Copenhagen Wheel имеет функцию самодиагностики, что обеспечивает ездоку дополнительный уровень защиты. Ремонт и замена деталей дисков Superpedestrian осуществляются в местных центрах обслуживания, а новые Wheel поставляются клиенту незамедлительно после заказа.

"С помощью Copenhagen Wheel компания Superpedestrian открывает новые горизонты технологий, - прокомментировал Дэвид Роуан (David Rowan), бывший редактор издания Wired UK и консультант Superpedestrian. - И при этом использовать Wheel так легко и просто - просто крутишь педали и наслаждаешься ездой".

Superpedestrian - первая компания, предоставляющая возможность превратить свой велосипед в электробайк. Copenhagen Wheel подходит к большинству велосипедных рам в мире, а это значит, что пользователь может выбрать велосипед, наиболее соответствующий их стилю жизни и личным предпочтениям, и превратить их в высококачественный, премиальный электробайк.

Приобрести Copenhagen Wheel от Superpedestrian можно с оплатой в фунтах стерлингов, евро или американских долларах. Диск будет доставлен вам в течение 5-7 рабочих дней.

О компании Superpedestrian

Superpedestrian - компания-разработчик транспортной робототехники из Кэмбриджа (штат Массачусетс). Предприятие, основанное специалистами MIT в 2013 году, создает новые технологии для одно- и двухместных транспортных средств с акцентом на обеспечении удобства перемещения в городской среде. Первым продуктов компании является Copenhagen Wheel - роботизированная система, позволяющая создавать самые современные электровелосипеды на рынке. Для получения дополнительной информации о Superpedestrian и заказа Copenhagen Wheel посетите веб-сайт: http://bit.ly/CopenhagenWheelEurope

Контактная информация для СМИ:

Контактная информация для справок:

Trident DMG для Superpedestrian

Ева Бандола (Eva Bandola)

Менеджер по работе с клиентами

Mоб. тел.: +1 630-956-1776

ebandola@tridentdmg.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/568259/Copenhagen_Wheel_e_bike_technology_Infograph