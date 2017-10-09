KERUI Petroleum участвует в разработке стандартов китайской отрасли в производстве азота

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ДУНЪИН (DONGYING), Китай, 9 сентября 2017 г. /PRNewswire/. В июле этого года в городе Наньчан, провинция Цзянси, состоялось заседание Китайского комитета по вопросам нефтяного оборудования, целью которого был пересмотр отраслевых стандартов. Подготовленный компанией KERUI Petroleum документ под названием "Установки для производства и впрыска азота, предназначенные для нефтегазового бурового оборудования", представляющий собой первый в Китае стандарт отрасли производства азота, был одобрен большинством голосов. Стандарт содержит базовое определение и требования к продукту, включая типы, модели, технические критерии защиты окружающей среды, параметры безопасного проектирования, оборудования и аксессуаров, предназначенных для офшорных платформ; модели специального оборудования; а также принципы тестирования изделий.
Г-жа Мэн Цяолин (Meng Qiaoling), презентовавшая документ от имени подразделения KERUI Petroleum, специализирующегося на разработке и производстве оборудования для транспортировки нефти и газа, отметила, что KERUI Petroleum является ведущим является ведущим поставщиком услуг по стимулированию азота, охватывающих более 70% доли рынка производства азота в Китае. При составлении проекта документа компания KERUI Petroleum имела возможность применить свой многолетний опыт работы на региональном и международном рынках для создания стандартов производственного оборудования и оптимизации азотной отрасли КНР.
KERUI Petroleum придерживается корпоративной концепции "Технологии приближают будущее, сервис создаёт ценности" и вложил значительные средства в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, чтобы соответствовать текущим тенденциям и потребностям рынка. KERUI удалось достичь значительного успеха на международном уровне, благодаря непрерывной разработке и усовершенствованию оборудования и сервисов, содействующих процессу нефтегазодобычи.
Разработанная компанией система оборудования для мембранного разделения и производства азота KTMZD(Q)1200 успешно используется в российском городе Иркутске в условиях экстремального холода (до -45 градусов по Цельсию). В Южной Америке компания сотрудничает с ведущими венесуэльскими и колумбийскими нефтедобывающими предприятиями в сфере предоставления услуг стимулирования выхода нефти и газа, включая азотное компрессирование, пароциклическую обработку скважины паром, а также продувку и замену трубопроводов. На Ближнем Востоке оборудование для производства азота PSA 600 от компании KERUI, разработанное, произведённое и сертифицированное в соответствии стандартам ASME, на протяжении вот уже трёх лет успешно используется, демонстрируя высочайшие показатели производительности.
Интегрированная установка высокотемпературного производства азота типа 900 использует выхлопные газы двигателя и гарантирует высокий уровень безопасности при малом энергопотреблении. Система объединяет в себе функции производства азота, создания давления и нагрева, а для управления выходом азота установка использует температурный регулятор с рабочим диапазоном от 50 до 300 градусов по Цельсию. Передовая инновационная технология PSA (короткоцикловой адсорбции) применяется в оборудовании для производства азота в морской среде, характеризующемся практичностью, простотой перемещения и высокой производительностью. Подобная технология может быть использована не только для транспортировки природного газа, но и для нужд химической и медицинской отраслей.
Являясь пионером и лидером китайской отрасли азотного производства, компания KERUI всеми силами содействует стандартизации процессов проектирования, производства и инспекции своей продукции, а также повышению уровня взаимозаменяемости компонентов китайских азотных установок посредством стандартов и нормативов "Установок азотного впрыска для нефтегазового оборудования". Компания также стремится сотрудничать с передовыми мировыми изготовителями оборудования для производства азота в сфере совместного поиска путей для сокращения затрат и повышения эффективности добычи нефти и природного газа.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/564568/Keruigroup_nitrogen_pressure_booster.jpg
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Мэн Цяолин (Meng Qiaoling), +86-4008129003, mengql@keruigroup.com