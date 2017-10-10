Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эми Комер присоединяется к команде лондонского представительства Crowell & Moring

Пресс-релизы
10 октября, 14:01 UTC+3

Новый партнёр будет консультировать клиентов по вопросам иностранных инвестиций и прочих финансовых дел с акцентом на развивающихся рынках

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН (LONDON), 10 октября 2017 г. /PRNewswire/. Компания Crowell & Moring LLP рада сообщить о включении Эми Комер (Amy B. Comer) в состав партнеров лондонского корпоративного подразделения фирмы. Г-жа Комер является всемирно известным практикующим адвокатом, располагающим почти 20-летним опытом в совершении международных корпоративных, коммерческих и технологических сделок с акцентом на развивающихся рынках. Она будет консультировать клиентов по вопросам инвестиций в США и за рубежом, а также по другим финансовым операциям, включая сделки слияния и поглощения, образование совместных предприятий и стратегических партнерств, реструктуризацию, транзакции корпоративного и проектного финансирования, а также общие корпоративные и коммерческие вопросы.

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/570382/Crowell_and_Moring_LLP_Amy_Comer.jpg  

"Эми является адвокатом по вопросам слияний и поглощений, пользующимся известностью и авторитетом по обеим сторонам Атлантики, - отметила Анжела Стайлс (Angela Styles), глава Crowell & Moring. - Ее появление в нашей команде расширяет возможности фирмы в сфере консультирования клиентов по вопросам создания сложных международных совместных предприятий и капиталовложений на развивающихся рынках в регионах ЕМЕА и Азии. Мы рады приветствовать ее в нашей фирме".

Эми Комер работает с клиентами в США и по всему миру, представляющими многочисленные отрасли промышленности и бизнеса, включая высокие технологии, масс-медиа, телекоммуникации, энергетику, медико-биологические науки, страхование и финансовые сервисы. В энергетическом секторе она специализируется на разработке и заключении договоров оптовой закупки энергоресурсов и толлинговых соглашений, договоров купли-продажи природного газа, а также (производных) соглашений об энергетическом хеджировании. Кроме того, она консультирует клиентов из сектора масс-медиа по вопросам авторского права, торговых марок и лицензирования, связанных с дистрибуцией и лицензированием фильмов, телевизионных программ и музыкального контента. Она предоставляет клиентам из технологической и телекоммуникационной отраслей консалтинг по вопросам лицензирования ПО, заключения соглашений на разработку технологий, политики конфиденциальности и условий использования веб-сайтов.

"Эми является общепризнанным специалистом по искусному оформлению сложных транзакций на развивающихся международных рынках, особенно в секторах энергетики и здравоохранения, - Морис ДеФео-мл. (Morris F. DeFeo Jr.), один из руководителей корпоративного подразделения фирмы. -  Она пользуется высоким авторитетом у клиентов, полагающихся на ее советы и консультации по извлечению максимальной выгоды как с коммерческой, так и с правовой точек зрения. С ее появлением в команде нашего корпоративного подразделения мы приобретаем важные новые возможности".

Джек Томас (Jack Thomas) , управляющий партнер лондонского представительства фирмы, так отзывается о г-же Комер: "Присутствие Эми укрепляет наш корпоративный потенциал в Лондоне, расширяя наши и без того весьма заметные возможности в сфере страхования, санкций и арбитража".

Эми Комер переходит в фирму из компании Morgan Lewis, где она играла важнейшую роль в создании и развитии корпоративной практики в Лондоне. Все последние годы г-жа Комер входит в рейтинги Legal 500 UK and Chambers Global.

"Я рада присоединиться к команде выдающихся юристов Crowell & Moring, - заявила г-жа Комер. - Я с нетерпением жду возможности помочь фирме развить свою деятельность в Лондоне и расширить присутствие на развивающихся рынках".

Г-жа Комер получила степень доктора юриспруденции в Школе права Тулейнского университета, а степень бакалавра - в Университете штата Юта. Она допущена к практике в Англии, Уэльсе и Нью-Йорке.

Контактная информация для представителей СМИ: 
Эн Фам (An Pham)
менеджер по связям с общественностью и коммуникациям
+1 202.508.8740
Email: apham@crowell.com

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/569868/Crowell_and_Moring_LLP_Logo.jpg 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Итоги деятельности Павла Конькова на посту губернатора Ивановской области. Досье
2
В Сирии при взлете разбился российский Су-24
3
Опиоидный кризис в США становится опаснее ВИЧ
4
ВКС РФ нанесли 182 авиаудара за сутки по боевикам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор
5
В ТАСС пройдет презентация новых банкнот в 200 и 2000 рублей
6
Рогозин: РФ и Сирию свяжет прямая судоходная линия
7
Двухдневная магнитная буря начнется на Земле 13 октября
Темы дня
Новости партнеров
Реклама