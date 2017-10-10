Эми Комер присоединяется к команде лондонского представительства Crowell & Moring

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/570382/Crowell_and_Moring_LLP_Amy_Comer.jpg

"Эми является адвокатом по вопросам слияний и поглощений, пользующимся известностью и авторитетом по обеим сторонам Атлантики, - отметила Анжела Стайлс (Angela Styles), глава Crowell & Moring. - Ее появление в нашей команде расширяет возможности фирмы в сфере консультирования клиентов по вопросам создания сложных международных совместных предприятий и капиталовложений на развивающихся рынках в регионах ЕМЕА и Азии. Мы рады приветствовать ее в нашей фирме".

Эми Комер работает с клиентами в США и по всему миру, представляющими многочисленные отрасли промышленности и бизнеса, включая высокие технологии, масс-медиа, телекоммуникации, энергетику, медико-биологические науки, страхование и финансовые сервисы. В энергетическом секторе она специализируется на разработке и заключении договоров оптовой закупки энергоресурсов и толлинговых соглашений, договоров купли-продажи природного газа, а также (производных) соглашений об энергетическом хеджировании. Кроме того, она консультирует клиентов из сектора масс-медиа по вопросам авторского права, торговых марок и лицензирования, связанных с дистрибуцией и лицензированием фильмов, телевизионных программ и музыкального контента. Она предоставляет клиентам из технологической и телекоммуникационной отраслей консалтинг по вопросам лицензирования ПО, заключения соглашений на разработку технологий, политики конфиденциальности и условий использования веб-сайтов.

"Эми является общепризнанным специалистом по искусному оформлению сложных транзакций на развивающихся международных рынках, особенно в секторах энергетики и здравоохранения, - Морис ДеФео-мл. (Morris F. DeFeo Jr.), один из руководителей корпоративного подразделения фирмы. - Она пользуется высоким авторитетом у клиентов, полагающихся на ее советы и консультации по извлечению максимальной выгоды как с коммерческой, так и с правовой точек зрения. С ее появлением в команде нашего корпоративного подразделения мы приобретаем важные новые возможности".

Джек Томас (Jack Thomas) , управляющий партнер лондонского представительства фирмы, так отзывается о г-же Комер: "Присутствие Эми укрепляет наш корпоративный потенциал в Лондоне, расширяя наши и без того весьма заметные возможности в сфере страхования, санкций и арбитража".

Эми Комер переходит в фирму из компании Morgan Lewis, где она играла важнейшую роль в создании и развитии корпоративной практики в Лондоне. Все последние годы г-жа Комер входит в рейтинги Legal 500 UK and Chambers Global.

"Я рада присоединиться к команде выдающихся юристов Crowell & Moring, - заявила г-жа Комер. - Я с нетерпением жду возможности помочь фирме развить свою деятельность в Лондоне и расширить присутствие на развивающихся рынках".

Г-жа Комер получила степень доктора юриспруденции в Школе права Тулейнского университета, а степень бакалавра - в Университете штата Юта. Она допущена к практике в Англии, Уэльсе и Нью-Йорке.

Контактная информация для представителей СМИ:

Эн Фам (An Pham)

менеджер по связям с общественностью и коммуникациям

+1 202.508.8740

Email: apham@crowell.com

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