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Индекс D&I-2017 от Thomson Reuters представляет 100 компаний мира

Пресс-релизы
11 октября, 9:00 UTC+3

Индекс D&I позволяет оценить работу компаний с учётом различных факторов, определяющих культурное многообразие и возможности для самореализации сотрудников

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НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK) и ЛОНДОН (LONDON), 10 октября 2017 г. /PRNewswire/. Компания Thomson Reuters представила рейтинг 100 предприятий с самой культурно-многообразной и инклюзивной рабочей средой за 2017 год. Такой рейтинг составляется на основании данных индекса Diversity & Inclusion (D&I). В этом году место в ведущей сотне завоевали себе 35 новых компаний. Индекс D&I наглядно демонстрирует реализуемую Thomson Reuters концепцию эффективного предоставления новостей, информации и аналитических данных для глобального финансового и корпоративного сообщества. При его составлении специалисты Thomson Reuters учитывали данные ОСВО (окружающая среда, социальные вопросы, внутрикорпоративные отношения), позволяющие прозрачно и объективно оценить относительные результаты деятельности более чем 6 000 компаний и предоставить клиентам обоснованные выводы.

Индекс D&I, а также метрики культурного многообразия и возможностей для самореализации доступны в терминале доступен в терминале Thomson Reuters Eikon. Эти данные способны помочь финансовым специалистам при анализе долгосрочных перспектив компаний, а также связанных инвестиционных рисков. Составители индекса выставляют каждой компании оценки в четырех категориях: культурное многообразие, возможности для самореализации, развитие персонала и освещение в СМИ. Только компании с высочайшими оценками во всех перечисленных категориях получают итоговых балл (средний показатель всех оценок). В индекс включаются 100 предприятий с самым высоким итоговым баллом.   

"Как подтверждают результаты наших наблюдений по всему миру, культурное многообразие приобретает все более важное значение для повышения и поддержания высоких показателей деятельности предприятий, являясь своеобразным двигателем развития, и компании больше не могут позволить себе игнорировать пользу культурного многообразия для общества в целом, - отметила Дебра Уолтон (Debra Walton), управляющий директор по вопросам обслуживания клиентов департамента оценки финансов и рисков Thomson Reuters. - Наши исследования показывают, что в 1-, 3- и 5-летних периодах компании, вкладывающие средства и усилия в обеспечение лучших показателей ОСВО, демонстрируют более высокую доходность акций и долгосрочную рентабельность. Мы продолжаем делать все возможное для предоставления нашим клиентам по всему миру эксклюзивного доступа к важным данным и информации, в том числе и посредством индекса Diversity & Inclusion, помогая им принимать более обоснованные решения по вопросам инвестиций и социальной ответственности".

Индекс, публикуемый второй год подряд, продолжает завоевывать признание отраслевых аналитиков по всему земному шару:      

Вирджини О`Ши (Virginie O'Shea), директор по вопросам научно-исследовательской деятельности Aite Group, прокомментировала: "Инвестиции в ОСВО стали поистине глобальным явлением, что отражает растущую важность таких факторов, как культурное многообразие и возможности самореализации, для инвестиционного сообщества - как с точки зрения крупных инвестиционных организаций, так и частных инвесторов. Процесс смены поколений, наряду с демонстрируемым национальными регуляторами и правительствами акцентом на поощрении долгосрочных инвестиций во внутреннее корпоративное управление и социально-ответственные проекты, способны стимулировать дальнейшее развитие данной тенденции".

Уилл Ян (Will Jan), вице-президент и ведущий аналитик Outsell, отметил: "В условиях растущей глобализации бизнес-среды культурное многообразие и возможности самореализации приобретают как никогда большое значение. Доступ к подобной информации для принятия ответственных решений является естественным следующим шагом в процессе развития финансовых сервисов".

Брэд Бэйли (Brad Bailey), директор по научно-исследовательской деятельности подразделения рынков капитала Celent, прокомментировал: "Мы продолжаем наблюдать растущий интерес к инвестициям в ОСВО, и на этом фоне чрезвычайно важно обеспечить наличие у портфельных менеджеров и инвесторов прозрачных критериев и целевых ориентиров, гарантирующих им четкий базис для эффективного распределения ресурсов между компаниями с самым дальновидным подходом к культурному многообразию".

"Специалисты Thomson Reuters понимают, что для обеспечения долгосрочного финансового успеха необходимо делать акцент на общем социальном влиянии, - заявила Пэтси Дорр (Patsy Doerr), директор по вопросам корпоративной ответственности и инклюзии компании Thomson Reuters. - Создание трудовых ресурсов будущего означает построение культурно разнородных команд, привлекающих лучших и талантливейших специалистов из всех уголков земного шара.  Индекс D&I помогает инвесторам и аналитикам определять компании, действующие в правильном направлении, и содействует им в принятии инвестиционных решений, соответствующих их ценностям.  Мы с нетерпением ждем новых возможностей для того, чтобы совместно с нашими клиентами внедрять передовые стратегии для устойчивого и последовательного развития бизнеса".

Представленный в 2016 году индекс D&I включает 100 ведущих публичных компаний, демонстрирующих лучшие результаты с точки зрения культурного многообразия и возможностей для самореализации сотрудников, с учетом 24 метрик в следующих четырех категориях: культурное многообразие, возможности для самореализации, развитие персонала и освещение в СМИ. Каждая метрика имеет свой вес на рынке, который влияет на итоговую оценку. Также учитываются достижения компании по сравнению с другими участниками индекса.

Для получения дополнительной информации об индексе D&I (методология, информационный бюллетень и т.д.) посетите веб-сайт http://financial.thomsonreuters.com/en/products/data-analytics/market-data/indices/diversity-index.html

Лучшие 25 компаний в индексе и их итоговая оценка (%):  

1      Contact Energy Ltd

84,25

2      Gap Inc

81,00

3      Johnson & Johnson

81,00

4      DiGi.Com Bhd

80,00

5      Diageo PLC

79,25

6      Colgate-Palmolive Co

79,00

7      Novartis AG

79,00

8      Roche Holding AG

79,00

9      Kathmandu Holdings Ltd

78,75

10    Cisco Systems Inc

78,50

11    Natura Cosmeticos SA

78,25

12    Accenture PLC

78,00

13    Medtronic PLC

77,50

14    Eli Lilly and Co

77,25

15    Hera SpA

77,25

16    Nedbank Group Ltd

76,75

17    Unilever NV

76,25

18    Allianz SE

76,00

19    Bank of Montreal

76,00

20    Bristol-Myers Squibb Co

75,75

21    Norsk Hydro ASA

75,75

22    Procter & Gamble Co

75,75

23    Unilever Indonesia Tbk PT

75,75

24    Kering SA

75,25

25    Verbund AG

75,25

С полным перечнем 100 организаций мира, обеспечивающих максимальное культурное многообразие и возможности для самореализации сотрудников, можно ознакомиться на веб-сайте: http://financial.thomsonreuters.com/content/dam/openweb/documents/pdf/financial/diversity-and-inclusion-top-100-companies.pdf

Узнать, что говорят лидеры рейтинга об индексе D&I, можно по ссылке:http://financial.thomsonreuters.com/content/dam/openweb/documents/pdf/financial/diversity-and-inclusion-quotes.pdf

Thomson Reuters Eikon  - многофункциональное и интуитивное решение нового поколения для потребления актуальных и статистических данных, позволяющее осуществлять транзакции на финансовых рынках и устанавливать связь с другими членами финансового сообщества. Входящие в его состав популярные инструменты для получения новостной, аналитической информации и визуализации данных помогают пользователям принимать более эффективные и обоснованные решения по трейдинговым и инвестиционным вопросам относительно любых активов, включая товары, производные финансовые инструменты, фондовые акции, ценные бумаги с фиксированным доходом и иностранную валюту. Eikon является открытой платформой с возможностью адаптации под индивидуальные потребности финансового специалиста или организации.

Thomson Reuters предоставляет глобальному финансовому сообществу инновационные индексы и сопутствующие услуги, помогая инвесторам принимать более продуманные решения. Наши клиенты и партнеры полагаются на широту и глубину охвата, глобальный масштаб, обширные данные и контент, предоставляемые Thomson Reuters и не имеющие себе аналогов в отрасли. Индексы и сервисы нашей компании, в основе которых лежит контент, данные и глобальная независимая информационная сеть Thomson Reuters, способны удовлетворить любые потребности. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт http://thomsonreuters.com/en/products-services/financial/market-indices.html

Thomson Reuters 
Thomson Reuters является ведущим мировым источником новостей и актуальной информации для бизнеса и профессионалов. Наши клиенты доверяют нам в вопросах предоставления аналитических данных, технологий и профессиональных знаний, необходимых им для поиска проверенных и надежных решений. Вот уже более 100 лет компания успешно осуществляет свою деятельность в 100 странах мира. Акции Thomson Reuters котируются на фондовых биржах Торонто и Нью-Йорка. Для получения более подробной информации посетите www.thomsonreuters.com.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Лемуэль Брюстер (Lemuel Brewster)
Thomson Reuters
старший директор по связям с общественностью, департамент оценки финансов и рисков 
Раб. тел.: +1 646-223-5147
Моб. тел.: +1 917-805-1089
lemuel.brewster@thomsonreuters.com

Ноэль Кэмпбелл (Noelle Campbell) 
Thomson Reuters
старший директор по корпоративным отношениям
Раб. тел. + 646-223-4558 
noelle.campbell@thomsonreuters.com

Брайан Бертч (Brian Bertsch)
Thomson Reuters
Раб. тел.: +1-646-223-5985
Моб. тел.: +1-201-679-5883 
brian.bertsch@thomsonreuters.com

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/570428/THOMSON_REUTERS_LOGO.jpg

 

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