Индекс D&I-2017 от Thomson Reuters представляет 100 компаний мира

Индекс D&I, а также метрики культурного многообразия и возможностей для самореализации доступны в терминале доступен в терминале Thomson Reuters Eikon. Эти данные способны помочь финансовым специалистам при анализе долгосрочных перспектив компаний, а также связанных инвестиционных рисков. Составители индекса выставляют каждой компании оценки в четырех категориях: культурное многообразие, возможности для самореализации, развитие персонала и освещение в СМИ. Только компании с высочайшими оценками во всех перечисленных категориях получают итоговых балл (средний показатель всех оценок). В индекс включаются 100 предприятий с самым высоким итоговым баллом.

"Как подтверждают результаты наших наблюдений по всему миру, культурное многообразие приобретает все более важное значение для повышения и поддержания высоких показателей деятельности предприятий, являясь своеобразным двигателем развития, и компании больше не могут позволить себе игнорировать пользу культурного многообразия для общества в целом, - отметила Дебра Уолтон (Debra Walton), управляющий директор по вопросам обслуживания клиентов департамента оценки финансов и рисков Thomson Reuters. - Наши исследования показывают, что в 1-, 3- и 5-летних периодах компании, вкладывающие средства и усилия в обеспечение лучших показателей ОСВО, демонстрируют более высокую доходность акций и долгосрочную рентабельность. Мы продолжаем делать все возможное для предоставления нашим клиентам по всему миру эксклюзивного доступа к важным данным и информации, в том числе и посредством индекса Diversity & Inclusion, помогая им принимать более обоснованные решения по вопросам инвестиций и социальной ответственности".

Индекс, публикуемый второй год подряд, продолжает завоевывать признание отраслевых аналитиков по всему земному шару:

Вирджини О`Ши (Virginie O'Shea), директор по вопросам научно-исследовательской деятельности Aite Group, прокомментировала: "Инвестиции в ОСВО стали поистине глобальным явлением, что отражает растущую важность таких факторов, как культурное многообразие и возможности самореализации, для инвестиционного сообщества - как с точки зрения крупных инвестиционных организаций, так и частных инвесторов. Процесс смены поколений, наряду с демонстрируемым национальными регуляторами и правительствами акцентом на поощрении долгосрочных инвестиций во внутреннее корпоративное управление и социально-ответственные проекты, способны стимулировать дальнейшее развитие данной тенденции".

Уилл Ян (Will Jan), вице-президент и ведущий аналитик Outsell, отметил: "В условиях растущей глобализации бизнес-среды культурное многообразие и возможности самореализации приобретают как никогда большое значение. Доступ к подобной информации для принятия ответственных решений является естественным следующим шагом в процессе развития финансовых сервисов".

Брэд Бэйли (Brad Bailey), директор по научно-исследовательской деятельности подразделения рынков капитала Celent, прокомментировал: "Мы продолжаем наблюдать растущий интерес к инвестициям в ОСВО, и на этом фоне чрезвычайно важно обеспечить наличие у портфельных менеджеров и инвесторов прозрачных критериев и целевых ориентиров, гарантирующих им четкий базис для эффективного распределения ресурсов между компаниями с самым дальновидным подходом к культурному многообразию".

"Специалисты Thomson Reuters понимают, что для обеспечения долгосрочного финансового успеха необходимо делать акцент на общем социальном влиянии, - заявила Пэтси Дорр (Patsy Doerr), директор по вопросам корпоративной ответственности и инклюзии компании Thomson Reuters. - Создание трудовых ресурсов будущего означает построение культурно разнородных команд, привлекающих лучших и талантливейших специалистов из всех уголков земного шара. Индекс D&I помогает инвесторам и аналитикам определять компании, действующие в правильном направлении, и содействует им в принятии инвестиционных решений, соответствующих их ценностям. Мы с нетерпением ждем новых возможностей для того, чтобы совместно с нашими клиентами внедрять передовые стратегии для устойчивого и последовательного развития бизнеса".

Представленный в 2016 году индекс D&I включает 100 ведущих публичных компаний, демонстрирующих лучшие результаты с точки зрения культурного многообразия и возможностей для самореализации сотрудников, с учетом 24 метрик в следующих четырех категориях: культурное многообразие, возможности для самореализации, развитие персонала и освещение в СМИ. Каждая метрика имеет свой вес на рынке, который влияет на итоговую оценку. Также учитываются достижения компании по сравнению с другими участниками индекса.

Для получения дополнительной информации об индексе D&I (методология, информационный бюллетень и т.д.) посетите веб-сайт http://financial.thomsonreuters.com/en/products/data-analytics/market-data/indices/diversity-index.html

Лучшие 25 компаний в индексе и их итоговая оценка (%):

1 Contact Energy Ltd 84,25 2 Gap Inc 81,00 3 Johnson & Johnson 81,00 4 DiGi.Com Bhd 80,00 5 Diageo PLC 79,25 6 Colgate-Palmolive Co 79,00 7 Novartis AG 79,00 8 Roche Holding AG 79,00 9 Kathmandu Holdings Ltd 78,75 10 Cisco Systems Inc 78,50 11 Natura Cosmeticos SA 78,25 12 Accenture PLC 78,00 13 Medtronic PLC 77,50 14 Eli Lilly and Co 77,25 15 Hera SpA 77,25 16 Nedbank Group Ltd 76,75 17 Unilever NV 76,25 18 Allianz SE 76,00 19 Bank of Montreal 76,00 20 Bristol-Myers Squibb Co 75,75 21 Norsk Hydro ASA 75,75 22 Procter & Gamble Co 75,75 23 Unilever Indonesia Tbk PT 75,75 24 Kering SA 75,25 25 Verbund AG 75,25

С полным перечнем 100 организаций мира, обеспечивающих максимальное культурное многообразие и возможности для самореализации сотрудников, можно ознакомиться на веб-сайте: http://financial.thomsonreuters.com/content/dam/openweb/documents/pdf/financial/diversity-and-inclusion-top-100-companies.pdf

Узнать, что говорят лидеры рейтинга об индексе D&I, можно по ссылке:http://financial.thomsonreuters.com/content/dam/openweb/documents/pdf/financial/diversity-and-inclusion-quotes.pdf

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