Индекс D&I-2017 от Thomson Reuters представляет 100 компаний мира

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НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK) и ЛОНДОН (LONDON), 10 октября 2017 г. /PRNewswire/. Компания Thomson Reuters представила рейтинг 100 предприятий с самой культурно-многообразной и инклюзивной рабочей средой за 2017 год. Такой рейтинг составляется на основании данных индекса Diversity & Inclusion (D&I). В этом году место в ведущей сотне завоевали себе 35 новых компаний. Индекс D&I наглядно демонстрирует реализуемую Thomson Reuters концепцию эффективного предоставления новостей, информации и аналитических данных для глобального финансового и корпоративного сообщества. При его составлении специалисты Thomson Reuters учитывали данные ОСВО (окружающая среда, социальные вопросы, внутрикорпоративные отношения), позволяющие прозрачно и объективно оценить относительные результаты деятельности более чем 6 000 компаний и предоставить клиентам обоснованные выводы.
Индекс D&I, а также метрики культурного многообразия и возможностей для самореализации доступны в терминале доступен в терминале Thomson Reuters Eikon. Эти данные способны помочь финансовым специалистам при анализе долгосрочных перспектив компаний, а также связанных инвестиционных рисков. Составители индекса выставляют каждой компании оценки в четырех категориях: культурное многообразие, возможности для самореализации, развитие персонала и освещение в СМИ. Только компании с высочайшими оценками во всех перечисленных категориях получают итоговых балл (средний показатель всех оценок). В индекс включаются 100 предприятий с самым высоким итоговым баллом.
"Как подтверждают результаты наших наблюдений по всему миру, культурное многообразие приобретает все более важное значение для повышения и поддержания высоких показателей деятельности предприятий, являясь своеобразным двигателем развития, и компании больше не могут позволить себе игнорировать пользу культурного многообразия для общества в целом, - отметила Дебра Уолтон (Debra Walton), управляющий директор по вопросам обслуживания клиентов департамента оценки финансов и рисков Thomson Reuters. - Наши исследования показывают, что в 1-, 3- и 5-летних периодах компании, вкладывающие средства и усилия в обеспечение лучших показателей ОСВО, демонстрируют более высокую доходность акций и долгосрочную рентабельность. Мы продолжаем делать все возможное для предоставления нашим клиентам по всему миру эксклюзивного доступа к важным данным и информации, в том числе и посредством индекса Diversity & Inclusion, помогая им принимать более обоснованные решения по вопросам инвестиций и социальной ответственности".
Индекс, публикуемый второй год подряд, продолжает завоевывать признание отраслевых аналитиков по всему земному шару:
Вирджини О`Ши (Virginie O'Shea), директор по вопросам научно-исследовательской деятельности Aite Group, прокомментировала: "Инвестиции в ОСВО стали поистине глобальным явлением, что отражает растущую важность таких факторов, как культурное многообразие и возможности самореализации, для инвестиционного сообщества - как с точки зрения крупных инвестиционных организаций, так и частных инвесторов. Процесс смены поколений, наряду с демонстрируемым национальными регуляторами и правительствами акцентом на поощрении долгосрочных инвестиций во внутреннее корпоративное управление и социально-ответственные проекты, способны стимулировать дальнейшее развитие данной тенденции".
Уилл Ян (Will Jan), вице-президент и ведущий аналитик Outsell, отметил: "В условиях растущей глобализации бизнес-среды культурное многообразие и возможности самореализации приобретают как никогда большое значение. Доступ к подобной информации для принятия ответственных решений является естественным следующим шагом в процессе развития финансовых сервисов".
Брэд Бэйли (Brad Bailey), директор по научно-исследовательской деятельности подразделения рынков капитала Celent, прокомментировал: "Мы продолжаем наблюдать растущий интерес к инвестициям в ОСВО, и на этом фоне чрезвычайно важно обеспечить наличие у портфельных менеджеров и инвесторов прозрачных критериев и целевых ориентиров, гарантирующих им четкий базис для эффективного распределения ресурсов между компаниями с самым дальновидным подходом к культурному многообразию".
"Специалисты Thomson Reuters понимают, что для обеспечения долгосрочного финансового успеха необходимо делать акцент на общем социальном влиянии, - заявила Пэтси Дорр (Patsy Doerr), директор по вопросам корпоративной ответственности и инклюзии компании Thomson Reuters. - Создание трудовых ресурсов будущего означает построение культурно разнородных команд, привлекающих лучших и талантливейших специалистов из всех уголков земного шара. Индекс D&I помогает инвесторам и аналитикам определять компании, действующие в правильном направлении, и содействует им в принятии инвестиционных решений, соответствующих их ценностям. Мы с нетерпением ждем новых возможностей для того, чтобы совместно с нашими клиентами внедрять передовые стратегии для устойчивого и последовательного развития бизнеса".
Представленный в 2016 году индекс D&I включает 100 ведущих публичных компаний, демонстрирующих лучшие результаты с точки зрения культурного многообразия и возможностей для самореализации сотрудников, с учетом 24 метрик в следующих четырех категориях: культурное многообразие, возможности для самореализации, развитие персонала и освещение в СМИ. Каждая метрика имеет свой вес на рынке, который влияет на итоговую оценку. Также учитываются достижения компании по сравнению с другими участниками индекса.
Для получения дополнительной информации об индексе D&I (методология, информационный бюллетень и т.д.) посетите веб-сайт http://financial.thomsonreuters.com/en/products/data-analytics/market-data/indices/diversity-index.html
Лучшие 25 компаний в индексе и их итоговая оценка (%):
|
1 Contact Energy Ltd
|
84,25
|
2 Gap Inc
|
81,00
|
3 Johnson & Johnson
|
81,00
|
4 DiGi.Com Bhd
|
80,00
|
5 Diageo PLC
|
79,25
|
6 Colgate-Palmolive Co
|
79,00
|
7 Novartis AG
|
79,00
|
8 Roche Holding AG
|
79,00
|
9 Kathmandu Holdings Ltd
|
78,75
|
10 Cisco Systems Inc
|
78,50
|
11 Natura Cosmeticos SA
|
78,25
|
12 Accenture PLC
|
78,00
|
13 Medtronic PLC
|
77,50
|
14 Eli Lilly and Co
|
77,25
|
15 Hera SpA
|
77,25
|
16 Nedbank Group Ltd
|
76,75
|
17 Unilever NV
|
76,25
|
18 Allianz SE
|
76,00
|
19 Bank of Montreal
|
76,00
|
20 Bristol-Myers Squibb Co
|
75,75
|
21 Norsk Hydro ASA
|
75,75
|
22 Procter & Gamble Co
|
75,75
|
23 Unilever Indonesia Tbk PT
|
75,75
|
24 Kering SA
|
75,25
|
25 Verbund AG
|
75,25
С полным перечнем 100 организаций мира, обеспечивающих максимальное культурное многообразие и возможности для самореализации сотрудников, можно ознакомиться на веб-сайте: http://financial.thomsonreuters.com/content/dam/openweb/documents/pdf/financial/diversity-and-inclusion-top-100-companies.pdf
Узнать, что говорят лидеры рейтинга об индексе D&I, можно по ссылке:http://financial.thomsonreuters.com/content/dam/openweb/documents/pdf/financial/diversity-and-inclusion-quotes.pdf
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