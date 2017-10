Объявлены финалисты международного инвестиционного конкурса VentureClash-2017

Конкурс VentureClash привлек начинающих лидеров в сфере цифрового здравоохранения, финансовых, страховых технологий и Интернета вещей из всего уголков земного шара. Главный победитель конкурса получит инвестиции в размере $1,5 млн. Два финалиста, занявших второе место, получат по $1 млн, а три лауреата третьей премии - по $500 000.

Девять финалистов из семи стран мира представят свои проекты экспертному жюри в Йельской школе менеджмента в пятницу, 20 октября 2017 года. Тим Армстронг (Tim Armstrong), главный исполнительный директор Oath, выступит на этом мероприятии главным докладчиком.

Финалистами конкурса VentureClash в этом году стали:

Bought By Many - британский интерактивный премиум-сервис Bought By Many предлагает адресные страховые услуги, помогая своим зарегистрированным членам эффективно подбирать подходящий страховой план, соответствующий их потребностям.

Buzzmove - Buzzmove - британская платформа сравнения цен и мгновенного бронирования всех сервисов, связанных к переездом и страхованием ассоциированных с этим процессом рисков.

Davra Networks - ирландский стартап Davra Networks предоставляет комплексную платформу Интернета вещей (IoT), позволяющую клиентам определять, создавать и выводить на рынок вертикальные приложения IoT, одновременно собирая и с легкостью обмениваясь данными.

EAVE - британская компания EAVE разрабатывает инновационные средства защиты органов слуха и коммуникационные технологии с использованием методов подавления шума и коррекции речевых сигналов для устранения последствий шумовой потери слуха.

FRISS - нидерландское предприятие Friss использует запатентованное аналитическое ПО для предоставления передовых решений в сфере предотвращения мошенничества, уменьшения рисков и соблюдения нормативных требований, предусмотренных для страховой отрасли.

Peek Health, S.A. - португальская фирма Peek Health предоставляет многофункциональное программное обеспечения для трехмерного планирования ортопедических операций, помогающее хирургам эффективнее лечить пациентов при сокращении стоимости и продолжительности оперативного вмешательства.

SCADAfence - израильская компания SCADAfence является пионером в обеспечении защиты критически важных промышленных сетей от кибератак, сокращении рисков подключения многочисленных устройств в таких отраслях, как обрабатывающая промышленность, коммунальные службы, нефтегазодобыча.

Tellspec - Tellspec со штаб-квартирой в канадском Торонто - компания, обладающая способностью сканировать продукты питания и предоставляющая средства недеструктивного тестирования для контроля качества, аутентификации, обеспечения безопасности и определения питательной ценности пищевой продукции.

Vouchr - канадский Vouchr - безопасный, независящий от способа платежа инструмент, позволяющий пользователям пересылать средства вместе с фотографиями, видеофайлами, приложениями социальных сетей и игрофикацией.

"VentureClash в очередной раз привлек весьма внушительный ряд инновационных, начинающих компаний, демонстрирующих значительный потенциал для роста, - отметил Мэтт МакКу (Matt McCooe), главный исполнительный директор Connecticut Innovations. - Важным новшеством конкурса в этом году стало активное углубленное взаимодействие с большим числом корпоративных партнеров. Многие из ведущих компаний Коннектикута приняли участие в процессе изучения, установления контакта и выбора конкурсантов VentureClash. Коннектикутские компании рассматривают CI как технологического "разведчика", способного помочь им находить и привлекать ведущих специалистов и инновации из всех уголков земного шара".

Партнерами конкурса VentureClash-2017 стали следующие организации: Aetna; Bank of Ireland's Startlab; Boehringer Ingelheim; Dream Payments; Fiondella, Milone & LaSaracina LLP; General Dynamics Electric Boat; Health Venture; ISG (Information Services Group); Magellan Health; Medtronic; Microsoft BizSpark Assets; Navigators; Pitney Bowes; RBS/NatWest; Shipman & Goodwin; Sikorsky & Lockheed-Martin; Stanley, Black & Decker; Stanley Ventures; Synchrony Financial; The Hartford; The Jackson Laboratory; Travelers; Updike, Kelly & Spellacy; Webster Bank; Yale University; Yale New Haven Health; и Yale Office of Cooperative Research (OCR).

Для получения дополнительной информации относительно квалификаций, требований, инструкций и процесса подачи заявок посетите веб-сайт www.ventureclash.com. Чтобы зарегистрироваться для участия в финале VentureClash-2017, посетите веб-сайт: www.ventureclash.com/event.

О конкурсе VentureClash

VentureClash - организуемый Connecticut Innovations международный инвестиционный конкурс, ориентированный на начинающие компании. Задачей конкурса является поиск перспективных предприятий в сферах цифрового здравоохранения, финансовых и страховых технологий, а также Интернета вещей. Победители состязания делят между собой призовой фонд в размере 5 млн. долл. США, а также получают поддержку различными ресурсами штата Коннектикут. Чтобы узнать больше, посетите веб-сайт www.ventureclash.com.

О компании Connecticut Innovations Inc.

Connecticut Innovations является коннектикутским агентством по стратегическому управлению венчурным капиталом, предоставляющим финансирование и поддержку начинающим технологическим компаниям. В дополнение к инвестициям в акционерный капитал CI выделяет гранты на поддержку инноваций и сотрудничества посредством CTNext и своей развитой сети партнеров и профессионалов. Чтобы узнать больше, посетите веб-сайт www.ctinnovations.com.

