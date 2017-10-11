Стивен Уэлби назначен на должность исполнительного директора и управляющего IEEE

"Стивен Уэлби обладает опытом и амбициями, необходимыми для того, чтобы возглавить IEEE на пути к блестящему будущему, - отметила президент и главный исполнительный директор организации Карен Батлесон (Karen Bartleson). - Это динамичный лидер, демонстрирующий всецелую приверженность миссии IEEE. Совместно с советом директоров Стивен будет обеспечивать нашему институту всемирное признание в качестве авторитетного члена глобального технологического сообщества, вносящего важный вклад в развитие и внедрение инновационных технологий".

"Я чрезвычайно польщен, что руководство IEEE выбрало меня в качестве исполнительного директора и управляющего, - прокомментировал г-н Уэлби. - IEEE - это организация, оказывающая поддержку сообществам технических специалистов по всему миру. С нетерпением жду возможности совместно с управленческой командой, членами и сотрудниками института расширить влияние IEEE и продвинуться на пути к реализации нашей общей миссии".

До недавнего времени Стивен Уэлби занимал должность помощника министра обороны США по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам. В роли главного технического руководителя Министерства обороны США он возглавлял одну из крупнейших научно-технических организаций мира. Он принимал участие в разработке передовых аэронавигационных и космических систем, робототехники, технологий машинного обучения, высокопроизводительного программного обеспечения и сенсорных систем.

Имея в своем составе 423 000 членов из более чем 160 стран мира, IEEE посредством активно цитируемых публикаций, конференций, профессиональных и образовательных инициатив вдохновляет глобальное технологическое сообщество на создание инноваций для светлого будущего. IEEE является авторитетным источником информации в сфере инженерии и компьютерных технологий. Институт оказывает спонсорскую поддержку в проведении свыше 1 800 ежегодных конференций и мероприятий и публикует почти треть всей мировой литературы по вопросам электроинженерии, информатики и электроники. Кроме того, IEEE является составителем международных стандартов, в том числе и стандарта IEEE 802® для локальных, городских и других региональных сетей, включая Ethernet и Wireless LAN (Wi-Fi®).

Об организации IEEE

IEEE - крупнейшая в мире профессиональная организация, деятельность которой ориентирована на создание и развитие технологий во благо человечества. Посредством активно цитируемых публикаций, конференций, технологических стандартов, а также профессиональных и образовательных инициатив IEEE завоевала высокий авторитет в широком спектре сфер специализации - от аэрокосмических систем, компьютеров и телекоммуникаций до биомедицинской инженерии, электроэнергии и потребительской электроники. Больше информации - на веб-сайте http://www.ieee.org

Контактная информация для представителей СМИ:

Моника М. Стикель (Monika M. Stickel)

m.stickel@ieee.org,

+1-732-562-6027

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