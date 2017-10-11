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РСХБ направил в экономику Свердловской области порядка 140 млрд рублей

Пресс-релизы
11 октября, 15:43 UTC+3

Банк оказывает комплексную финансовую поддержку предприятиям ключевых отраслей, в том числе АПК, промышленности, строительства, транспорта

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© Андрей Махонин/ТАСС

За время работы в Свердловской области Россельхозбанк направил населению и предприятиям региона порядка 140 млрд рублей заемных ресурсов. Вопросы финансирования банком экономики региона обсуждались в ходе рабочей встречи заместителей председателя правления банка Оксаны Лут и Ирины Жачкиной с первым заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Орловым.

В ходе встречи было отмечено, что Россельхозбанк оказывает комплексную финансовую поддержку предприятиям из ключевых отраслей экономики региона: АПК, промышленности, строительства, транспорта и других. Банк является опорным финансовым институтом для агропромышленного комплекса области: только в текущем году аграриям и переработчикам сельскохозяйственной продукции, а также субъектам связанных отраслей было направлено порядка 2,8 млрд рублей, в том числе в рамках механизма льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых.

На встрече также обсуждались вопросы поддержки банком проектов по производству импортозамещающей продукции, развития смежных отраслей АПК, финансирования малого и среднего бизнеса, реализации "зарплатных" проектов и выпуска карт национальной платежной системы "Мир" для осуществления социальных и иных выплат.

В ходе рабочей поездки Оксана Лут и Ирина Жачкина провели ряд встреч с представителями бизнеса Свердловской области по вопросам предоставления комплексного банковского обслуживания, реализации инвестиционных проектов и финансирования текущей деятельности.

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