РСХБ направил в экономику Свердловской области порядка 140 млрд рублей

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РСХБ направил в экономику Свердловской области порядка 140 млрд рублейПресс-релизы 11 октября, 15:43
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За время работы в Свердловской области Россельхозбанк направил населению и предприятиям региона порядка 140 млрд рублей заемных ресурсов. Вопросы финансирования банком экономики региона обсуждались в ходе рабочей встречи заместителей председателя правления банка Оксаны Лут и Ирины Жачкиной с первым заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Орловым.
В ходе встречи было отмечено, что Россельхозбанк оказывает комплексную финансовую поддержку предприятиям из ключевых отраслей экономики региона: АПК, промышленности, строительства, транспорта и других. Банк является опорным финансовым институтом для агропромышленного комплекса области: только в текущем году аграриям и переработчикам сельскохозяйственной продукции, а также субъектам связанных отраслей было направлено порядка 2,8 млрд рублей, в том числе в рамках механизма льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых.
На встрече также обсуждались вопросы поддержки банком проектов по производству импортозамещающей продукции, развития смежных отраслей АПК, финансирования малого и среднего бизнеса, реализации "зарплатных" проектов и выпуска карт национальной платежной системы "Мир" для осуществления социальных и иных выплат.
В ходе рабочей поездки Оксана Лут и Ирина Жачкина провели ряд встреч с представителями бизнеса Свердловской области по вопросам предоставления комплексного банковского обслуживания, реализации инвестиционных проектов и финансирования текущей деятельности.