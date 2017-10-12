Оргкомитет Китайской выставки осветительного оборудования сообщил о переносе мероприятия

Несмотря на перенос сроков, подготовка к GILF уже полностью завершена: подтверждён перечень экспонентов, гостям и отраслевым экспертам направлены приглашения, выполнена подготовка к дополнительным мероприятиям, активная рекламная кампания выставки как в Китае, так и за рубежом проведена в соответствии с графиком. И результаты таких подготовительных работ впечатляют.

20-я сессия GILF под тематическим названием «Источник света для 6 миллиардов людей по всему миру» продолжает сотрудничество с Гучжэньской выставкой производства, снабжения и обслуживания осветительной отрасли (Guzhen Lighting Manufacturing, Supply and Services Expo (GMS)) и шестью гигантскими центрами продаж осветительной техники, выступающими в качестве вспомогательных экспо-площадок. Более чем 2 000 компаний отрасли смогут продемонстрировать свои продукты на выставочной площади в 1 500 000 м2. Экспозиция выставки способна удовлетворить самые разнообразные потребности и запросы 100 000 посетителей из 128 стран и регионов мира. Акцентом предстоящей сессии мероприятия станут дизайн и производственные технологии. Кроме 1 200 постоянно действующих шоу-румов в торговых центрах на главной площадке выставки свою продукцию представят свыше 800 временных экспонентов. Вся экспозиция будет разделена на восемь категорий, включая декоративная осветительная техника, коммерческое освещение, бытовые осветительные приборы, LED-технологии, наружное освещение, электрика и электроника, осветительное оборудование и аксессуары.

20-я сессия GILF будет и дальше работать над продвижением зарубежных рынков, наращивая число иностранных посетителей и повышая качество продавцов. Все зарубежные участники могут пройти предрегистрацию в режиме онлайн - это позволит им сэкономить на оплате сбора в размере 100 юаней при регистрации на месте. Кроме того, все заранее зарегистрировавшиеся посетители смогут воспользоваться услугами сопровождения - программой «Профессиональный покупатель», содействием в оформлении виз, бесплатным бронированием гостиниц. Чтобы получить все перечисленные выше эксклюзивные сервисы от организаторов 20-й сессии GILF, посетите официальный веб-сайт выставки http://www.gzlightingfair.com/en.

В целом, 20-я Китайская международная выставка осветительного оборудования и технологий в Гучжэне - пятидневное мероприятие при участии 2 000 экспонентов, представляющих свою продукцию на шести дополнительных площадках, а также более 20 профессиональных семинаров и форумов, - обязательно приятно удивит вас.

Провести хорошую выставку никогда не поздно. С нетерпением ждём вас на настоящем празднике света этой золотой осенью - с 30 октября по 3 ноября 2017 года.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу электронной почты: shay.gao@ubmsinoexpo.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/582313/GUZHEN_LIGHTING_fair_postponed.jpg