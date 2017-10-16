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Двести тысяч коммерческих предприятий России принимают платежи UnionPay Mobile QuickPass

Пресс-релизы
16 октября, 9:00 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 13 октября 2017 г. /PRNewswire/. Осуществляйте платежи в одно касание с помощью ваших мобильных телефонов в магазинах на Красной площади, приобретайте проездные билеты с помощью карт UnionPay на станциях метро в Москве и Санкт-Петербурге, оформляйте авиабилеты посредством UnionPay Online Payment на официальном сайте "Аэрофлота"... UnionPay предоставляет безопасный и удобный платежный сервис для туристов, посещающих Россию. Карты UnionPay принимаются более чем 85% банкоматов и POS-терминалов в России, половина из которых поддерживает технологию UnionPay Mobile QuickPass.

По данным, опубликованным агентством Ростуризм, с каждым годом в Россию приезжает все больше китайских туристов. В первой половине 2017 года число китайских туристов в Росии возросло на 21%, до 552 000 человек. Москва и Санкт-Петербург являются двумя самыми популярными направлениями. Все больше и больше местных коммерсантов прилагают усилия для создания дополнительных удобств для путешественников, принимая к оплате карты UnionPay.

На сегодняшний день четыре ведущих банка России уже запустили операции с UnionPay. В мае этого года "Сбербанк" начал прием карт UnionPay, что значительно упростило процессы платежей для клиентов банка.  Только в первой половине этого года число коммерческих организаций и банкоматов в России, принимающих UnionPay, возросло на 140 000 и 55 000 соответственно. В результате общее число POS-терминалов и точек продаж, где к оплате принимаются карты данной платежной системы, достигло 500 000 и 90 000 соответственно.

Технология UnionPay Mobile QuickPass становится новым акцентом деятельности UnionPay в Российской Федерации. Держатели карт могут осуществлять платежи в одно касание с помощью мобильных телефонов в таких заведениях и магазинах, как "Азбука вкуса", "Медиа Маркет", KFC, MacDonald's и Burger King. На сегодняшний день, карты с технологией UnionPay Mobile QuickPass принимаются POS-терминалами 200 000 местных коммерческих организаций - супермаркетов, ресторанов, автозаправочных станций.

Многие торговые и сервисные предприятия Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока предлагают разнообразные льготы и привилегии для держателей карт UnionPay. К примеру, кафе "Пушкинъ", входящее в рейтинг "25 лучших ресторанов Европы", предоставляет владельцам карт этой платежной системы 5% скидку.

Все больше россиян оформляют для своих нужд карты UnionPay. За последние полтора года число таких карт, выданных в России, резко возросло - с 400 000 до 1 000 000, - а объем транзакций российских пользователей вырос в пять раз. Карты UnionPay становятся повседневным средством осуществления платежей для все большего числа жителей России. В июле этого года компания UnionPay International заключила соглашение о выдаче карт с НСПК, по условиям которого карты платежной системы МИР будут приниматься в сети UnionPay в более чем 160 странах и регионах мира. Первая дебетовая карта UnionPay-Мир была выдана "Россельхозбанком", являющимся членом НСПК.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Агнес Хоу (Agnes Hou), +86-21-2026-5843, houlingwei@unionpayintl.com

 
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