Разработанный в Disney Dragonchain™ создал экспертный консультативный совет

СИАТТЛ, October 12, 2017/PRNewswire/. Dragonchain, платформа блокчейн разработанная в Disney, сегодня объявил о создании консультативного совета для обеспечения стратегического руководства в отношении будущих разработок Dragonchain, партнерских отношений и достижений.

"Нам повезло, что нас поддержали высокомотивированные члены Консультативного совета, которые верят в то, что Dragonchain намерен продвигать технологию блокчейн, - говорит Джо Роуз, основатель и главный исполнительный директор Dragonchain, Inc. - Эти участники приносят ценный набор технологий и деловой хватки к Dragonchain, который поможет нам постоянно расти и обновляться".

Консультативный совет Dragonchain состоит из исполнительных и старших специалистов, погруженных в инвестиции ICO, экосистемы блокчейнов, разработки программного обеспечения, финансов и партнерств, интерактивных средств массовой информации и развлечений, а также безопасности технологий. Члены Консультативного совета будут предоставлять свое время и знания для руководства компанией Dragonchain и внедрения бренда в бизнес и техническое сообщество.

К членам консультативного совета относятся:

Мария Смит (Maria Smith), вице-президент по партнерским отношениям и платежам, Starbucks. Мария является вице-президентом по партнерским отношениям и платежам в Starbucks и имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере финансов. Ранее она была частью команды Disney's Corporate Treasury, где она курировала глобальные отношения приема платежей от потребителей.

Мэтью Росзак (Matthew Roszak), соучредитель, Bloq и партнер-учредитель, Tally Capital. Мэтью является соучредителем Bloq и одним из основателей Tally Capital. Он - энергичный сторонник и инвестор в захватывающей технологии блокчейн.

Эд Фрис (Ed Fries), советник по технологиям и соучредитель, Xbox. Эд присоединился к Microsoft в 1986 году и, будучи вице-президентом, провел 10 лет в качестве одного из ранних разработчиков Excel и Word. Он оставил команду чтобы развивать свой интерес к интерактивным развлечениям, и создал Microsoft Game Studios. В течение следующих восьми лет он вырос от 50 человек до более чем 1200, опубликовал более 100 игр и стал одним из основателей Xbox Project, сделав Microsoft одним из лидеров в бизнесе видеоигр.

Джефф Гарзик (Jeff Garzik), соучредитель Bloq. Джефф является соучредителем и генеральным директором Bloq, услуги по заказу, которая обеспечивает технологию блокчейн корпоративного класса для ведущих компаний по всему миру. Он знаменитый футурист, предприниматель в сфере биткойн и инженер-программист.

Колин Лахэй (Collin LaHay/Collin Crypto), основатель Gambit. Коллин является полнофункциональным трейдером с криптовалютой, бизнес-англом в сфере биткойн, экспертом по блокчейн, советником ICO и специалистом по цифровому маркетингу. Он является основателем Gambit, одного из самых выдающихся криптоторговых сообществ.

Том Буш (Tom Bush), бывший помощник директора отдела ФБР CJIS. Том - эксперт по вопросам национальной безопасности, охраны окружающей среды и правоохранительных органов с более чем 33 годами опыта в федеральных правоохранительных органах и титулом владельца Tom Bush Consulting.

Крис Боскол (Chris Boscol), основатель LifeID. Крис является специалистом в области cloud, веб-сервисов Amazon, сетевой безопасности, встроенных систем сетевых протоколов TCP / IP и драйверов ядра Linux. Он имеет более чем 20-летний опыт создания коммерчески успешных продуктов.

Dragonchain недавно объявил о запуске своего первоначального предложения монет (ICO), который пройдет с 2 октября по 2 ноября. Дополнительную информацию о Dragonchain можно найти на странице https://dragonchain.com/ .

О Dragonchain

Dragonchain упрощает интеграцию реальных бизнес-приложений на блокчейн и предоставляет такие функции, как простую интеграцию, защиту бизнес-данных и операций, агностицизм в валюте и поддержку нескольких валют. Компания также предоставляет профессиональные услуги для разработки и успешной экосистемы токенизации с долгосрочным значением с использованием модели инкубации. Посетите нас по адресу https://dragonchain.com/.

Контакт для СМИ:

Maria Kheyfets

Bright Bee PR

media@dragonchain.com

+44-(0)-208-8193170

Source: Dragonchain