В Китае открылась 122-я сессия Кантонской ярмарки

Число участников текущей сессии ярмарки свидетельствует о стабильном процессе восстановления глобальной экономики, неизменной жизнеспособности и растущем значении китайского рынка в качестве поставщика и потребителя товаров. 341 экспонент из числа участников выставки представляет страны, охватываемые китайской инициативой "Пояс и путь". На их долю придется 55 процентов всех экспонентов в международном павильоне.

В этом году Кантонская ярмарка будет проходить по следующему графику:

Этап Даты Специализация Этап 1 15-19 октября Электроника и бытовая электротехника, осветительное

оборудование, транспортные средства и комплектующие, строительные

материалы, химическая продукция, энергоресурсы Этап 2 23-27 октября Потребительские товары, подарки и хозяйственные принадлежности Этап 3 31 октября -

4 ноября Текстиль и предметы одежды, обувь, канцелярские товары, чемоданы и

сумки, товары для спорта и отдыха, медицинские приборы и продукты для

профилактики здоровья, продукты питания

Пресс-секретарь Кантонской ярмарки г-н Сю Бин (Xu Bing) отметил, что в этом году глобальная экономика держит курс на повышение, спад деловой активности на рынках промышленно развитых стран со времен Великой рецессии стабилизировался и, в большинстве случаев, изменил направление в сторону устойчивого, непрерывного роста. В результате оргкомитет 122-й сессии выставки ожидает дальнейшего увеличения числа покупателей.

"Кантонская ярмарка неизменно является движущей силой в продвижении открытой мировой экономики, - добавил г-н Сю. - Представляя покупателям новые продукты и новых экспонентов, а также демонстрируя успешные примеры того, как участники выставки стимулируют экономический рост стран, охватываемых инициативой "Пояс и путь", мы непрерывно расширяем свой вклад в устойчивое развитие глобальной торговли".

О Кантонской ярмарке

Китайская импортно-экспортная выставка (China Import and Export Fair), более широко известная под названием "Кантонская ярмарка", начиная с 1957 года, проводится дважды в год в китайском городе Гуанчжоу. Это крупнейшая выставка с самым широким ассортиментом товаров, самым разнообразным спектром продавцов и самым высоким в Китае коммерческим оборотом. http://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/584821/Xu_Bing_Spokesman_of_Canton_Fair.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Хлоя Цай (Chloe Cai), +86-20-8913 8622, caiyiyi@cantonfair.org.cn