В Китае открылась 122-я сессия Кантонской ярмарки

РФПЛ усилила меры безопасности на матчах после участившихся в России звонков о минированииСпорт 18 октября, 10:37
Легкоатлеты Сидоров и Барцайкин дисквалифицированы за допингСпорт 18 октября, 10:36
Свищев: тренерский состав сборных России по керлингу не изменится до ОИ-2018Спорт 18 октября, 10:30
Интернат в Иркутске, в котором произошел пожар, работал лишь две неделиПроисшествия 18 октября, 10:26
Колобков: подготовка к Универсиаде-2019 в Красноярске идет по графикуСпорт 18 октября, 10:18
Мобильное приложение для желающих помогать пожилым запустили в РоссииСоциальная ответственность 18 октября, 10:14
График финансирования Универсиады может быть измененСпорт 18 октября, 10:09
Новосибирские врачи прогнозируют возвращение вируса H1N1, вызвавшего эпидемию в 2016 годуСибирь 18 октября, 10:01
Баскетболист "Чикаго" Миротич сломал челюсть в драке с одноклубником на тренировкеСпорт 18 октября, 9:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 17 октября 2017 г. /PRNewswire/. 122-я сессия Кантонской ярмарки, крупнейшей торговой выставки в Китае, начала свою работу 15 октября. На площади в 1 185 000 кв. метров (12,8 млн кв. футов) 60 466 экспонентов из 34 стран и регионов мира представляют 160 000 продуктов.
Число участников текущей сессии ярмарки свидетельствует о стабильном процессе восстановления глобальной экономики, неизменной жизнеспособности и растущем значении китайского рынка в качестве поставщика и потребителя товаров. 341 экспонент из числа участников выставки представляет страны, охватываемые китайской инициативой "Пояс и путь". На их долю придется 55 процентов всех экспонентов в международном павильоне.
В этом году Кантонская ярмарка будет проходить по следующему графику:
|
Этап
|
Даты
|
Специализация
|
Этап 1
|
15-19 октября
|
Электроника и бытовая электротехника, осветительное
|
Этап 2
|
23-27 октября
|
Потребительские товары, подарки и хозяйственные принадлежности
|
Этап 3
|
31 октября -
|
Текстиль и предметы одежды, обувь, канцелярские товары, чемоданы и
Пресс-секретарь Кантонской ярмарки г-н Сю Бин (Xu Bing) отметил, что в этом году глобальная экономика держит курс на повышение, спад деловой активности на рынках промышленно развитых стран со времен Великой рецессии стабилизировался и, в большинстве случаев, изменил направление в сторону устойчивого, непрерывного роста. В результате оргкомитет 122-й сессии выставки ожидает дальнейшего увеличения числа покупателей.
"Кантонская ярмарка неизменно является движущей силой в продвижении открытой мировой экономики, - добавил г-н Сю. - Представляя покупателям новые продукты и новых экспонентов, а также демонстрируя успешные примеры того, как участники выставки стимулируют экономический рост стран, охватываемых инициативой "Пояс и путь", мы непрерывно расширяем свой вклад в устойчивое развитие глобальной торговли".
Китайская импортно-экспортная выставка (China Import and Export Fair), более широко известная под названием "Кантонская ярмарка", начиная с 1957 года, проводится дважды в год в китайском городе Гуанчжоу. Это крупнейшая выставка с самым широким ассортиментом товаров, самым разнообразным спектром продавцов и самым высоким в Китае коммерческим оборотом. http://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/584821/Xu_Bing_Spokesman_of_Canton_Fair.jpg
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Хлоя Цай (Chloe Cai), +86-20-8913 8622, caiyiyi@cantonfair.org.cn