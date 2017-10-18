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В Китае открылась 122-я сессия Кантонской ярмарки

Пресс-релизы
18 октября, 9:00 UTC+3

На фоне оживления мировых рынков ожидается рост числа участников выставки

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ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 17 октября 2017 г. /PRNewswire/. 122-я сессия Кантонской ярмарки, крупнейшей торговой выставки в Китае, начала свою работу 15 октября. На площади в 1 185 000 кв. метров (12,8 млн кв. футов) 60 466 экспонентов из 34 стран и регионов мира представляют 160 000 продуктов.

Число участников текущей сессии ярмарки свидетельствует о стабильном процессе восстановления глобальной экономики, неизменной жизнеспособности и растущем значении китайского рынка в качестве поставщика и потребителя товаров. 341 экспонент из числа участников выставки представляет страны, охватываемые китайской инициативой "Пояс и путь". На их долю придется 55 процентов всех экспонентов в международном павильоне.

В этом году Кантонская ярмарка будет проходить по следующему графику:

Этап

Даты

Специализация

Этап 1

15-19 октября

Электроника и бытовая электротехника, осветительное 
оборудование, транспортные средства и комплектующие, строительные 
материалы, химическая продукция, энергоресурсы

Этап 2

23-27 октября

Потребительские товары, подарки и хозяйственные принадлежности

Этап 3

31 октября - 
4 ноября

Текстиль и предметы одежды, обувь, канцелярские товары, чемоданы и 
сумки, товары для спорта и отдыха, медицинские приборы и продукты для
профилактики здоровья, продукты питания

Пресс-секретарь Кантонской ярмарки г-н Сю Бин (Xu Bing) отметил, что в этом году глобальная экономика держит курс на повышение, спад деловой активности на рынках промышленно развитых стран со времен Великой рецессии стабилизировался и, в большинстве случаев, изменил направление в сторону устойчивого, непрерывного роста. В результате оргкомитет 122-й сессии выставки ожидает дальнейшего увеличения числа покупателей.

"Кантонская ярмарка неизменно является движущей силой в продвижении открытой мировой экономики, - добавил г-н Сю. - Представляя покупателям новые продукты и новых экспонентов, а также демонстрируя успешные примеры того, как участники выставки стимулируют экономический рост стран, охватываемых инициативой "Пояс и путь", мы непрерывно расширяем свой вклад в устойчивое развитие глобальной торговли".

О Кантонской ярмарке

Китайская импортно-экспортная выставка (China Import and Export Fair), более широко известная под названием "Кантонская ярмарка", начиная с 1957 года, проводится дважды в год в китайском городе Гуанчжоу. Это крупнейшая выставка с самым широким ассортиментом товаров, самым разнообразным спектром продавцов и самым высоким в Китае коммерческим оборотом. http://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/584821/Xu_Bing_Spokesman_of_Canton_Fair.jpg  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Хлоя Цай (Chloe Cai), +86-20-8913 8622, caiyiyi@cantonfair.org.cn

 
 
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