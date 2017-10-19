Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Servier CDMO расширяет платформу препаративной хроматографии на своей базе в Нормандии

Пресс-релизы
19 октября, 15:00 UTC+3

Это позволит ускорить процессы клинического снабжения и последующего производства сложных молекул для препаратов в коммерческих масштабах

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ (PARIS), 19 октября 2017 г. /PRNewswire/. Компания Servier CDMO, подразделение Servier, специализирующееся на предоставлении контрактных разработческих и производственных услуг, сегодня сообщила о вложении 7,5 млн. долл. США в оптимизированные технологии, включая непрерывную хроматографию в псевдодвижущемяся слое (SMB) и сверхкритической хроматографии (SFC) с 90% переработкой растворителя и сниженным воздействием на окружающую среду.

Servier CDMO прогнозирует не менее чем 50% повышение продуктивности в дополнение к существующей конфигурации крупномасштабных колонок периодического действия, используемых для производства лекарственных субстанций. В результате новых инвестиций компания сможет осуществлять химическую очистку 50 кг (килограммов) в день и хиральное разделение 10 кг вещества в день для поддержки клинических исследований и поставок препаратов на рынок после получения соответствующих одобрений.

Высококвалифицированная команда филиала в нормандском Больбеке состоит из экспертов в области химических процессов и аттестована для подготовки чрезвычайно сильнодействующих составов 5-го диапазона воздействия на рабочем месте (ОЕВ 5). В Больбеке расположена база по производству фармацевтических препаратов для лечения людей, полностью соответствующая текущим стандартам организации производства и контроля качества лекарственных средств (cGMP) Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США (FDA).

По мнению Servier CDMO, исключительная компетенция этих специалистов и передовые технологии предоставляет фармацевтическим компаниям доступ к средствам для ускорения разработки и коммерциализации инновационных препаратов, способных удовлетворить насущные потребности пациентов в высокоэффективных составах.

О компании Servier

Servier - международная фармацевтическая компания по управлением некоммерческого фонда со штаб-квартирой во французском Сюрене. Предприятие осуществляет активную деятельность в 148 странах мира: в 2016 году объем продаж компании составил 4 млрд. долл. США, а штат ее сотрудников насчитывает 21 000 человек по всему земному шару. Абсолютно независимая Группа реинвестирует 25% своего оборота (за исключением препаратов-дженериков) в научно-исследовательскую деятельность и направляет всю свою прибыль на разработку новых препаратов. Стимулом для корпоративного роста Servier служит непрерывный поиск инновационных решений в пяти основных сферах - заболевания сердечно-сосудистой системы, иммуно-воспалительные синдромы и нейропсихиатрические отклонения, рак и сахарный диабет, - а также деятельность компании в области разработки высококлассных дженериков. Дополнительная информация: www.servier.com

О компании Servier CDMO

В 2015 году Servier выступила с инициативой предоставления развитой производственно-разработческой базы, высококлассной корпоративной культуры и глобальной цепочки поставок компании - от полного спектра производственных операций до выполнения обособленных задач по исследованиям и обработки (от исходных материалов и клинических партий до готовой продукции), - в качестве аутсорсинговых услуг посредством своего контрактного подразделения Servier CDMO. Компания располагает производственной и разработческой сетью из 11 объектов по всему миру, поставляющими услуги заказчикам даже на самых сложных рынках и с самыми трудными группами пациентов.  Дополнительная информация: http://www.servier-cdmo.com

Для получения дополнительной информации:

Гвенель Сервант (Gwenaël Servant), д.н.
управляющий директор, Servier CDMO
Тел.: +33 1 55 72 70 00
Email: cdmo@servier.com

Логотип - http://mma.prnewswire.com/media/586189/Servier_CDMO_Logo_update_FIX_Logo.jpg

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хозсуд Украины разрешил взыскать $6,7 млрд штрафа со всего имущества "Газпрома"
2
Президент, премьер и госчиновники будут получать сокращенную зарплату весь 2018 год
3
Здание "Союзмультфильма" на Новослободской передадут РПЦ до конца года
4
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
5
Рада направила в Конституционный суд законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности
6
СМИ: КНДР пообещала нанести по США "невероятный и неожиданный" удар
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама