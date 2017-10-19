Servier CDMO расширяет платформу препаративной хроматографии на своей базе в Нормандии

Servier CDMO прогнозирует не менее чем 50% повышение продуктивности в дополнение к существующей конфигурации крупномасштабных колонок периодического действия, используемых для производства лекарственных субстанций. В результате новых инвестиций компания сможет осуществлять химическую очистку 50 кг (килограммов) в день и хиральное разделение 10 кг вещества в день для поддержки клинических исследований и поставок препаратов на рынок после получения соответствующих одобрений.

Высококвалифицированная команда филиала в нормандском Больбеке состоит из экспертов в области химических процессов и аттестована для подготовки чрезвычайно сильнодействующих составов 5-го диапазона воздействия на рабочем месте (ОЕВ 5). В Больбеке расположена база по производству фармацевтических препаратов для лечения людей, полностью соответствующая текущим стандартам организации производства и контроля качества лекарственных средств (cGMP) Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США (FDA).

По мнению Servier CDMO, исключительная компетенция этих специалистов и передовые технологии предоставляет фармацевтическим компаниям доступ к средствам для ускорения разработки и коммерциализации инновационных препаратов, способных удовлетворить насущные потребности пациентов в высокоэффективных составах.

О компании Servier

Servier - международная фармацевтическая компания по управлением некоммерческого фонда со штаб-квартирой во французском Сюрене. Предприятие осуществляет активную деятельность в 148 странах мира: в 2016 году объем продаж компании составил 4 млрд. долл. США, а штат ее сотрудников насчитывает 21 000 человек по всему земному шару. Абсолютно независимая Группа реинвестирует 25% своего оборота (за исключением препаратов-дженериков) в научно-исследовательскую деятельность и направляет всю свою прибыль на разработку новых препаратов. Стимулом для корпоративного роста Servier служит непрерывный поиск инновационных решений в пяти основных сферах - заболевания сердечно-сосудистой системы, иммуно-воспалительные синдромы и нейропсихиатрические отклонения, рак и сахарный диабет, - а также деятельность компании в области разработки высококлассных дженериков. Дополнительная информация: www.servier.com

О компании Servier CDMO

В 2015 году Servier выступила с инициативой предоставления развитой производственно-разработческой базы, высококлассной корпоративной культуры и глобальной цепочки поставок компании - от полного спектра производственных операций до выполнения обособленных задач по исследованиям и обработки (от исходных материалов и клинических партий до готовой продукции), - в качестве аутсорсинговых услуг посредством своего контрактного подразделения Servier CDMO. Компания располагает производственной и разработческой сетью из 11 объектов по всему миру, поставляющими услуги заказчикам даже на самых сложных рынках и с самыми трудными группами пациентов. Дополнительная информация: http://www.servier-cdmo.com

Для получения дополнительной информации:

Гвенель Сервант (Gwenaël Servant), д.н.

управляющий директор, Servier CDMO

Тел.: +33 1 55 72 70 00

Email: cdmo@servier.com

Логотип - http://mma.prnewswire.com/media/586189/Servier_CDMO_Logo_update_FIX_Logo.jpg