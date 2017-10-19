Инкубатор Deutsche Telekom представляет программу быстрого прототипирования hub:raum

КРАКОВ, 19 октября, 2017. /PRNewswire/. Инкубатор Deutsche Telekom hub:raum запускает проект быстрого прототипирования (Low Latency Prototyping). Это специальная программа будет использовать технологии периферийных вычислений для содействия разработке инновационных сценариев использования 5G в Европе. Заинтересованные в партнерстве компании могут уже сейчас подавать свои заявки.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/586273/hubraum_Low_Latency_Prototyping.jpg )

Являясь не только движущей силой для новой волны сервисов потребительских цифровых развлечений, инкубатор hub:raum предоставляет возможности, которые могут успешно применяться для реализации социально ответственных задач - например, оперативного взаимодействия между службами быстрого реагирования или ликвидаторами различных аварий и стихийных бедствий и медицинскими специалистами в больницах в целях обеспечения экстренной помощи пострадавшим. Наступление эры 5G открывает ряд новых возможностей и приносит с собой новые трансформации.

"5G станет настоящей революцией для мира технологий и бизнеса. Многие отрасли ждет радикальное преобразование с появление новых секторов, продуктов и сервисов. Т-Mobile стремится быть лидером инновационных изменений в сфере цифровых услуг. Вместе с hub:raum мы хотим помочь компаниям по всей Европе начать работу с собственными сервисами 5G. Для компаний это отличная возможность присоединиться к числу лидеров-новаторов в Польше, Европе и по всему миру", - отметил Андреас Майерхофер (Andreas Maierhofer), главный исполнительный директор T-Mobile Polska.

О технологиях периферийных вычислений Edge Computing

Edge Computing - новая концепция серверных вычислений, осуществляемых на периферии сотовой сети, в непосредственной близости к конечному пользователю, а не в удаленном, централизованном центре данных.

По словам Томаса Липса (Thomas Lips), главного директора по технологиям и информационным системам T-Mobile Polska: "Это решение устраняет необходимость в переносе всей информации в удаленное облако, позволяя осуществлять локальную буферизацию и сжатие данных. В результате мы получаем возможность создавать поистине интерактивные разработки. Технология Edge Computing повышает мощность или производительность вычислительных операций и безопасность данных, сокращая себестоимость ведения бизнеса".

Периферийные технологии в сочетании с 5G имеют множество потенциальных вариантов применения в таких отраслях, как робототехника, автономные транспортные средства, дроны, дополненная и виртуальная реальность, а также интернет вещей.

Hub:raum поддерживает разработку сценариев применения 5G

В ноябре этого года hub:raum поддержит запуск уникальной среды тестирования будущих сценариев применения технологий 5G в Кракове и Берлине.

"Это первая подобная инициатива в Европе. Наши партнеры получат возможность тестировать и разрабатывать сервисы и продукты до коммерческого выпуска технологии. Это создает важные рыночные преимущества, из которых компании смогут извлечь вполне реальную выгоду", - пояснил Якуб Пробола (Jakub Probola) из hub:raum.

Программа Deutsche Telekom - hub:raum Low Latency Prototyping запущена для удовлетворения потребностей предприятий в тестировании инновационных решений. Возможности оперативного прототипирования будут сопровождаться разработкой уникальных технологий Edge Computing, которые могут использоваться в создании решений для интернета вещей, виртуальной реальности, робототехники и Индустрии 4.0.

Томаш Гершберг (Tomasz Gerszberg), старший вице-президент по вопросам коммерческой деятельности подразделения инноваций Deutsche Telekom, прокомментировал: "Наша компания является международным оператором и создаваемые нами решения будут иметь возможность завоевать рынки свыше десятка европейских стран и США. Это отличная разработческая платформа для любой компании, желающей повысить свою конкурентоспособность на рынке".

Преимущества

После наступления эры 5G на улицах появятся автономные автомобили, безопасно перевозящие пассажиров из точки А в точку Б, информирующие их об актуальной обстановке на дорогах - например, о пробках или поваленных деревьях.

Настоящим прорывом можно считать низкое время задержки в передаче данных - особенно от этого выигрывает потоковая трансляция видео, где задержка будет абсолютно незаметной. Поклонники игр с технологиями виртуальной или дополненной реальности также смогут наслаждаться игрой в реальном времени и всеми возможностями технологий Edge Computing и 5G.

Программа оперативного прототипирования hub:raum ориентирована на развитый бизнес, а также на предпринимателей или новаторов, видящих потенциал и нуждающихся в сетях и вычислительных технологиях с малым временем задержки в качестве основы для 5G-аспектов их проектов. hub:raum приглашает ведущие технологические вузы к сотрудничеству в рамках этой программы. Все заинтересованные компании могут подавать заявки на веб-сайте https://www.hubraum.com/low-latency-prototyping.

Source: hub:raum

Марчин Гловацки (Marcin Glowacki), тел.: + 48-735-965-938