Alibaba A.I. Labs сообщает о начале сотрудничества с MediaTek в сфере Интернета вещей

ЛАС-ВЕГАС (LAS VEGAS), 10 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Подразделение Alibaba A.I. Labs, руководящее процессом разработки потребительских продуктов Alibaba с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ), и компания MediaTek, международный разработчик полупроводников, сегодня объявили о начале стратегического партнёрства в сфере Интернета вещей (IoT), включая создание протоколов "умный дом", индивидуализированных чипов IoT и интеллектуального оборудования на базе ИИ, с целью содействия развитию сетевых технологий в эпоху Интернета вещей.

Стороны также представили первое в Китае решение Smartmesh с поддержкой новейшей технологии ячейстой сети Bluetooth формата "многие к многим" в стремлении ускорить внедрение этой технологии в системах "умный дом".

Это решение, в основу которого положены разработанный лабораторией Alibaba протокол IoT под названием IoTConnect и созданный сторонами совместно чип Bluetooth, позволяет устройствам "умный дом" автоматически соединяться с Tmall Genie - первым созданным лабораторией смарт-помощником с голосовым управлением, - что в результате приводит к созданию целостной экосистемы "умный дом" под управлением Tmall Genie.

Миффи Чань (Miffy Chan), глава Alibaba A.I. Labs, прокомментировал: "Мы очень рады стать партнёрами MediaTek для совместного развития Интернета вещей. Наши возможности в сфере ИИ и облачных вычислений в сочетании со сверхсовременными технологиями проектирования чипсетов MediaTek предоставляют уникальные преимущества нашим сетевым решениям для "умных домов", приносят реальную китайским потребителям и прокладывают путь к созданию более связанного мира посредством инноваций".

Джерри Юй (Jerry Yu), корпоративный вице-президент и генеральный директор подразделения систем домашних развлечений компании MediaTek отметил: "MediaTek очень рада сотрудничеству с Alibaba A.I. Labs в создании инфраструктуры для "умных домов" с голосовым управлением. Это начинание наследует большой успех нашего предыдущего партнёрства при разработке Tmall Genie X1".

"На фоне развития технологий рынок "умных домов" переживает период колоссального подъёма. Мы уверены, что, благодаря преимуществам MediaTek в сфере сетевых решений, однополосной связи, вычислений и мультимедиа в сочетании с передовыми возможностями Alibaba в отрасли облачных вычислений и ИИ, это сотрудничество станет важной вехой в прогрессе эпохи Интернета вещей", - добавил г-н Юй.

Новое партнёрство основано на успешном опыте сотрудничества сторон в создании Tmall Genie при технологической поддержке MediaTek. Alibaba A.I. Labs представила помощника для "умного дома" в июле прошлого года в стремлении обеспечить китайским потребителям новое удобство взаимодействия с интеллектуальными устройствами. В ходе Международного шопинг-фестиваля Alibaba 11 ноября прошлого года в Китае было продано свыше миллиона устройств Tmall Genie.

IoTConnect является открытым сетевым протоколом на базе стандарта ячеистой сети Bluetooth для интеллектуального оборудования и производителей систем "умный дом". При помощи протокола смарт-устройства могут автоматически соединяться с Tmall Genie. Разработка протокола ориентирована на продвижение унифицированных сетевых стандартов в среде интеллектуального оборудования, что позволит снизить расходы на создание сетевых устройств и поспособствует развитию экосистемы "умный дом" с голосовым управлением.

Решение Smartmesh поддерживает новейшую технологию ячеистой сети Bluetooth и функциональные требования Bluetooth 5, разработанные Bluetooth Special Interest Group (SIG) - организацией, осуществляющей надзор над составлением стандартов Bluetooth. Созданные специально для этого решения СнК (системы-на-кристаллах) Bluetooth - MT7581 и MT7583, - характеризуются использованием технологии смарт-сети Bluetooth, возможностями автоматической стыковки, быстрым соединением и низким энергопотреблением. Эти две системы планируется представить на рынке во второй половине текущего года.

О подразделении Alibaba A.I. Labs

Alibaba A.I. Labs специализируется на изучении возможностей человеко-машинного взаимодействия нового поколения и превращении инновационных концепций в реальность. Собственная научно-исследовательская и проектно-конструкторская деятельность компании ориентирована на разработку новаторских ИИ-приложений в рамках коммерческой экосистемы Alibaba и предоставление ИИ-решений клиентам и партнёрам китайского гиганта электронной коммерции. Располагая командой исследовательских специалистов мирового класса, Alibaba A.I. Labs концентрирует свою деятельность на теоретических разработках и коммерциализации продуктов в различных сферах, включая распознавание речи, обработку естественного язык, идентификацию по образцу речи, глубинное обучение и машинное зрение. Подразделение также специализируется на разработке ИИ-продуктов для потребителей, включая Tmall Genie - первого созданного Labs помощника для "умного дома" с голосовым управлением.

О компании MediaTek

MediaTek Incorporated (код TWSE: 2454) - международный разработчик полупроводников, ежегодно обеспечивающий функционирование 1,5 млрд. устройств с сетевыми возможностями. Мы являемся лидерами рынка в разработке инновационных систем-на-кристаллах (СоК) для мобильных устройств, домашних развлекательных систем, сетевых и IoT-продуктов. Стремление к инновациям обеспечило компании статус пионера рынка сразу в нескольких ключевых технологических сферах, включая энергоэффективные мобильные технологии и современные мультимедийные решения для широкого спектра продуктов - смартфонов, планшетов, цифровых телевизоров, ОТТ-приставок, носимой электроники и автомобильных устройств. MediaTek вдохновляет и предоставляет людям возможность расширить свои горизонты и с лёгкостью достигать своих целей посредством умных технологий. Мы называем эту концепцию "Everyday Genius" и именно она лежит в основе всего, что мы делаем. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.mediatek.com.

Контактная информация для представителей СМИ

Alibaba Group Пресс-офис MediaTek: PR@mediatek.com Северная и Южная Америка: Азиатско-тихоокеанский регион и Австралия: Северная и Южная Америка Азиатско-тихоокеанский регион и Австралия Роджер Чжан (Roger Zhang) Кристал Лью (Crystal Liu) Кевин Китинг (Kevin Keating) Джоуи Ли (Joey Lee) Тел.: +1-9175586457 Тел.: +852 63785626 +1- 206-321-7295 +886 3-567-0766 # 31602 Email:

roger.zhang@alibaba-inc.com Email:

crystal.liu@alibaba-inc.com 10188 Telesis Ct #500, San Diego, CA 92121, USA (США) No. 1, Dusing 1st Rd., Hsinchu Science Park, Hsinchu City 30078, Taiwan (Тайвань)