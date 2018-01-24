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LONGi Solar поставила рекорд коэффициента преобразования монокристаллического PERC-модуля

Пресс-релизы
24 января, 16:00 UTC+3

Значение коэффициента достигло 20,41%

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ПЕКИН (BEIJING), 24 января 2018 г. /PRNewswire/ -- 18 января 2018 года компания LONGi Solar сообщила, что по результатам испытаний, проведённых независимой сторонней сертификационной организацией TUV-SUD, её модуль с 60 элементами PERC продемонстрировал коэффициент преобразования фотоэлектрической энергии на уровне 20,41%, поставив тем самым новый мировой рекорд для монокристаллических модулей PERC.

В ходе испытаний использовался модуль типа Р. Модуль, в основе которого лежат сверхсовременные технологии PERC-элементов и инновационная конструкция, обеспечил эффективность конвертации электроэнергии до 20,41% - и это показатель, получаемый только с одной стороны модуля. Данный факт позволяет с уверенностью утверждать, что эта технология является безусловным лидером в отрасли.

В последние годы, на фоне растущего рыночного спроса на солнечные модули с высоким коэффициентом преобразования, производители активно разрабатывают технологии, способные столь высокую эффективность.  На китайском рынке конкуренция в сфере повышения эффективности фотоэлектрического преобразования особенно жестка и подстегивается разнообразными технологическими проектами "top runner". Крупнейшие отраслевые предприятия Поднебесной непрерывно бьют рекорды эффективности отдельных элементов и модулей.

Ли Вэньсюэ (Li Wenxue), президент LONGi Solar, отмечает: "Новый мировой рекорд эффективности преобразования энергии, поставленный монокристаллическим PERC-модулем LONGi Solar, является первым крупным прорывом в результативности модулей. В дальнейшем, посредством создания технологических инноваций, мы будем выводить на рынок более эффективные монокристаллические модули, дабы помочь инвесторам фотоэлектрического рынка извлекать дополнительную выгоду из своих капиталовложений и внести свой вклад в улучшение экологии на нашей планете".

Ранее, в октябре 2017 года, компания LONGi Solar сообщила, что по результатам испытаний, проведённых немецкой лабораторией Fraunhofer ISE CalLab, фотоэлектрический коэффициент преобразования монокристаллического элемента PERC от LONGi Solar достиг 22,71%, что на то время являлось абсолютным мировым рекордом. Десять дней спустя, LONGi Solar вновь побила собственный рекорд: её массовые PERC-модули продемонстрировали результат в 23,26%, тем самым превысив принятый в отрасли лимит в 23%.

И совсем недавно компания внедрила технологию PERC-элементов с эффективностью 22% при массовом производстве фотоэлектрических продуктов, удовлетворяющих техническим стандартам проектов "top runner". Согласно своей корпоративной концепции, LONGi Solar в 2018 году в планы компании входят не только новые рекорды эффективности модулей, но и внедрение инновационных технологий для повышения эксплуатационных характеристик своей продукции с акцентом как на высокой результативности, так и на высокой мощности, создание дополнительной ценности для участников рынка прикладных фотоэлектрических решений и приближение эпохи сетевого паритета.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Эми Ма (Amy Ma), +86-183-9213-1832, mayy@longi-silicon.com

 

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